Новости Украины и Новороссии 12 января 2018
- 11:38 Штрaфы за выступление на рoс Тв.
- 10:34 Это металлолом, — в Госдуме оценили состояние «украинского флота» в Крыму.
- 10:14 Украине нужен технократический майдан.
- 09:59 В ЛНР задержаны украинские шпионы, прикрывавшиеся «гуманитарной деятельностью» (ВИДЕО).
- 08:00 «Полная чушь!» — Климкин отрицает массовое бегство украинцев в Польшу.
- 01:31 Россия продолжает запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, — США .
- 00:23 О передаче военной техники из Крыма Украине.
- Вчера 22:34 БРДМ разорвало на куски, шансов выжить не было: под Донецком уничтожены военные ВСУ (ФОТО, ВИДЕО).
Штрaфы за выступление на рoс Тв
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Это металлолом, — в Госдуме оценили состояние «украинского флота» в Крыму
Состояние пары десятков кораблей, входивших ранее в состав Военно-морских сил Украины (ВМСУ) и находящихся сейчас в российском Севастополе, еще в 2014 году было плачевным, и их восстановление потребует больших финансовых затрат.
Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.
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«Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ.
Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке „металлолом”. Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 90-х годов», — сказал Белик.
По словам собеседника агентства, большой десантный корабль «Константин Ольшанский» еще с 2013 года нуждался в капитальном ремонте, при этом обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному «освоению» выделенных на ремонт средств.
«Ярким примером заботы Украины о своем флоте служила дизельная подводная лодка „Запорожье”, которая номинально числилась на балансе ВМСУ, при этом с базы на базу ее перемещали на буксире. Она и сегодня стоит на приколе в Севастополе», — заметил Белик.
По мнению депутата, транспортировка, попытка ввести в строй и дальнейшее содержание этих судов затратно для бюджета Украины. Тем не менее, считает Белик, руководство Украины может пойти на этот шаг, чтобы вновь «освоить огромные деньги под лозунгом возвращения из «оккупированного Крыма» своей «боевой мощи».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.
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Украине нужен технократический майдан
Будни колониальной администрации.
200 прозападных технократов смогут быстро осуществить мирную передачу власти, – Atlantic Council
"Третий Майдан" получит поддержку международной общественности, а украинцы смогут, наконец, свергнуть свои элиты.
Об этом пишет Диана Френсис, старший научный сотрудник Центра Евразии влиятельной американской неправительственной организации "Атлантический совет" (Atlantic Council). Ее блог опубликован на сайте Atlantic Council.
"В стране кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов … Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года", – пишет Френсис.
По ее мнению, после такой революции в Украине не будет хаоса, какой случился после Евромайдана.
"В стране усилились финансовые институты, она получила важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая "инфраструктура управления", к которой привлечены сотни честных парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по силам осуществить немедленную мирную передачу власти", – заявляет эксперт.
По ее мнению, перед Порошенко стоят четыре "незавершенные задачи".
Во-первых – отозвать и пересмотреть свой законопроект об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать независимо, "как этого требуют украинцы и западные доноры".
Во-вторых, прекратить атаки на Национального антикоррупционного бюро Украины.
В-третьих – снять неприкосновенность с депутатов парламента.
В-четвертых, запретить политическую пропаганду на ТВ в преддверии выборов 2019 года, "чтобы нивелировать влияние олигархов".
"У Порошенко мало времени. Антикоррупционный суд должен быть создан немедленно, к весне 2019 года должны быть вынесены решения как минимум по трем резонансным делам, открытым Национальным антикоррупционным бюро Украины", – ультимативно заявляет Френсис.
"Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты", – резюмирует эксперт "Атлантического совета".
Отметим, что "Атлантический совет США" в 2014 году отметил Петра Порошенко наградой Global Citizen Award. Сам президент в этот момент выступал перед экспертами Совета.
Никто уже не стесняется. Эксперт одного из мощнейших аналитических центров США публично (!) и открыто (!) заявляет о том, что в Украине сформирован параллельный официальной власти канал управления процессами в стране
https://varjag2007su.livejournal.com/1934109.html – цинк
PS. В переводе с либерального речекряка – киевскому режиму угрожают свержением, если он не будет выполнять то, что от него требуется. Тут прекрасно все, начиная от угрозы прямого вмешательства в выборы и дела "суверенного государства" (в чем США обвиняют Россию) и жестких временных дейдлайнов, до рассказов про уже формируемые инструменты перехвата управления, если надобность в Порошенко пропадет. В целом, достаточно наглядное отношение к Украине как к объекту американской политики, где Украина интересует США прежде всего как инструмент антироссийской политики.
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В ЛНР задержаны украинские шпионы, прикрывавшиеся «гуманитарной деятельностью» (ВИДЕО)
В ЛНР в ходе совместной спецоперации МГБ и МВД Республики пресечена разведывательная деятельность незарегистрированной иностранной гуманитарной организации ACF (Движение против голода), осуществлявшей свою работу на территории ЛНР в интересах украинских спецслужб.
О подробностях спецоперации «Русской Весне» рассказали в МГБ Республики.
В результате проведения оперативных действий выяснилось, что в нарушение законодательства ЛНР, ACF, центральный офис которой находится в Киеве, действовала под прикрытием Луганской общественной организации «Народная взаимопомощь», занимаясь сбором сведений о социально-политической и экономической ситуации в Республике.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны лица, оказывающие содействие иностранной организации.
Обнаружены и изъяты договора, переписка, отчеты о проведении социологических исследований и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Глава «Народной взаимопомощи» Дмитрий Гасимов в ходе допроса подтвердил, что представители иностранной организации в Луганске, отправляли собранные сведения в офисы ACF, зарегистрированные на территории Украины.
При обыске также обнаружены штампы коммерческих предприятий, фиктивные договоры на закупку продовольствия и иных товаров, которые приобретались за счет зарубежных спонсоров для оказания якобы гуманитарной помощи жителям Республики.
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц и иных иностранных организаций, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины.
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«Полная чушь!» — Климкин отрицает массовое бегство украинцев в Польшу
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявления Варшавы о массовом наплыве беженцев из Украины в Польше «полной чушью».
Эти слова прозвучали на брифинге в Черновцах вчера, 11 января.
«Иногда они говорят про украинцев как про беженцев. Это, естественно, полная чушь. И всем это, конечно, понятно», — сказал Климкин.
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«Есть очень четкая цифра — сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьёзных цифрах касательно украинцев, которые массово просят убежища или считаются беженцами, некорректно», — утверждает Климкин.
Как сообщала «Русская Весна», Климкин в ответ на резкий выпад со стороны премьер-министра Польши Моравецкого заявил, что «поляки вообще-то должны быть благодарны украинцам, ведь те спасают польскую экономику».
«Мне говорят наши польские друзья, що даже в некоторых случаях украинцам предлагают большую зарплату», — уверяет Климкин.
И его соотечественники-гастарбайтеры, которых, как в гетто, вынудили ходить в желто-голубой одежде, несомненно согласны с ним.
Как и украинка, потерявшая в Польше руку, пытаясь заработать.
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Россия продолжает запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, — США
Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она продолжает запугивать и препятствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности.
Такое заявление в четверг, 11 января, сделал временно поверенный в делах США при организации Гарри Кемиан.
«Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия», — сказал представитель США.
Он подчеркнул, что Миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, «в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ».
Американский дипломат заверил, что США будут продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата.
Он призвал председательствующую в организации Италию «возглавить усилия по интеграции и улучшению функций безопасности СММ, проведение операций и управление».
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О передаче военной техники из Крыма Украине
Касательно предложений вернуть остатки украинской военной техники из Крыма Украине, то на деле, там все ценное еще в 2014 году отдали (что было совершенно зря, так как часть этой техники впоследствии использовалась для карательной операции на Донбассе).
Основную часть техники украинской армии отдали в 2014 году, рассказал РБК полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Там остались несколько БМП, БТР и небольшое количество танков Т-64 — всего около двух десятков машин. Один дивизион устаревшей версии С-300», — сказал он.
Из авиации остались семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три экземпляра учебно-боевого самолета Л-39М1, добавил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Что касается украинской морской техники, то считается, что в Крыму остались 17 кораблей и судов обеспечения — включая подводную лодку «Запорожье», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также корветы «Тернополь», «Хмельницк» и «Приднепровье», напомнил эксперт.
«Кроме того, там есть береговой ракетный комплекс «Утес», но его никуда не перевезешь — он находится в скале. По той же логике невозможно будет вернуть украинцам РЛС СПРН «Днепр», которая находится под Севастополем», — подытожил Фролов.
https://www.rbc.ru/politics/11/01/2018/5a57a0309a7947b4ca01d7d3 – цинк
Стоит напомнить, что все это Украина могла забрать еще в 2014 году, но сама отказалась в рамках приостановления военно-технического сотрудничества с РФ.
Ныне, если верить публикуемым спискам по оставшейся номенклатуры, там остался тот же неликвид, который Украина не смогла или не захотела забирать в 2014 году, включая несколько сгнивших МиГ-ов с Бельбека (часть Мамчура, где из 45 машин на февраль 2014 года было в рабочем состоянии 4), подводную лодку "Запорожье" (в 2014 году Украина ее отказалась забирать, так как там надо было менять аккумуляторы, а толку от самой лодки ровно ноль, поэтому ее решили не забирать), несколько кораблей (при известных вложениях, несколько штук можно ввести в строй).
В целом, наиболее ценным из этого списка выглядят БДК "Константин Ольшанский" (хотя 4 года простоя вряд ли благотворно на нем сказались) и старые С-300. По оставшимся танкам и БМП трудно сказать в каком-они состоянии, но раз не забрали в 2014 году (когда они были особенно нужны хунте), значит их состояние мягко говоря не очень (но для канибализации могут подойти, если расходы на перемещение не будут слишком большими, что обнулит ценность комплектующих). По кораблям основная проблема у Украины в базировании. Одесса для этого не приспособлена, а обновления береговой инфраструктуры ВМСУ не предвидится.
Моя позиция на сей счет с 2014 года не меняется – технику надо было оставить в Крыму до окончания войны на Украине, подведя ее под режим интернирования, с гарантированной передачей Украине после окончания боевых действий.
Вполне очевидно, что киевский режим широкие жесты не оценил в 2014, не оценит и сейчас, даже если речь и идет о невыбранных в 2014-м году остатках.
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БРДМ разорвало на куски, шансов выжить не было: под Донецком уничтожены военные ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
В пригороде Донецка — поселке Пески на мине подорвалась украинская БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина).
«Металл просто разорвало на куски», — сообщают украинские СМИ. Шансов уцелеть у оккупантов не было.
Взрыв был настолько мощным, что части БРДМ разбросало более чем на 200 метров. После подрыва машина перевернулась и упала в воду. В результате взрыва погибли двое военнослужащих ВСУ: Геннадий Вегера (кличка «Зеленый»), 1980 года рождения, родом из Хмельницкой области, и Виктор Сухин, 1979 года рождения, родом из Кировоградской области.
Как рассказал товарищ Вегеры Михаил Ухман, «Зеленый» (на фото ниже) был бойцом 34-го батальона ВСУ. Он родился 19 мая 1980 года в Хмельницкой области, селе Куриловка. Учился в Полтаве, а в 1998–2000 годах служил в 3 полку спецназа в Крыму, после чего пошел на шесть лет в специальное подразделение военизированной охраны.
Когда начались боевые действия, Вегера, несмотря на проблемы со здоровьем, отправился на Донбасс. При этом жена не хотела отпускать его на войну, и даже сожгла все документы мужа.
«Едва вырвал у нее военный билет. Затем через друзей восстановил свой паспорт и все же попал на войну. Смотреть, как гибнут молодые украинские ребята, просто не было сил», — приводит слова «Зеленого» Ухман.
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