Каким я вижу будущего правителя России

В статье подняты очень сложные вопросы о власти, религии и о роли личности в судьбе народа или страны. Каким должен быть будущий правитель России и будет ли это Путин?

Доброго дня всем! Последние мои публикации в Интернете не оставили равнодушными очень многих моих читателей, и они стали активно высказывать мне свои мнения. Я очень рад этому. Значит, народ начал, наконец, мыслить о государственном устройстве России, о назначении религии в нашем обществе, о том, что действительно хорошо, а что у нас плохо!

Здесь я хочу ответить на ряд вопросов и прокомментировать ряд идей (видений) Ольги С., которая обратилась ко мне с письмом.

Антон, я, конечно же, не могла не написать вот такой комментарий к Вашей статье "Генерал Решетников, кто он? Заблудший, дурак, предатель? Или..." Те, кто претендует на управление миром, уже ДАВНО завели всех нас В ДЕБРИ, когда внушили всем нам мысль, что самое ценное для всех нас это — ГОСУДАРСТВО!

На самом деле это действительно ГЕНИАЛЬНЕЙШЕЕ изобретение тех сил, которые пытаются подмять под себя все народы. Ведь с помощью этого самого понятия "ГОСУДАРСТВО" у этих сил так ловко получается управлять народными массами.

Чтобы заставить людей работать и чтобы стричь с них налоги, достаточно провозгласить: "ОТДАДИМ ВСЕ СИЛЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАШЕГО ГОСУДАРСТВА!" или "БРОСИМ ВСЕ СИЛЫ НА ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА!".

Когда надо завоевать побольше территорий, с которых можно будет стричь налогов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, глава государства опять обращается к народу, который носит военную форму и исполняет функцию ВОЕННЫХ: "Не посрамим нашего государства, преподадим урок и..."

Далее народу называется какая-нибудь более менее удобная причина, роль которой сводится к поднятию боевого духа солдат, который бы, в свою очередь, подвиг их пойти убивать других людей.

Если же какой правитель другого государства, вздумает отобрать у правителя этого государства кусок пожирнее, то тут наш правитель сразу призовет народ "К защите уже не государства, а своего Отечества, к битве не на жизнь, а на смерть". Для правителя потерять кусок своей земли — это потерять НАЛОГИ с этой земли, то есть уменьшить поток денег в казну. Народ, естественно, не может не откликаться на такой призыв, и он идёт защищать свои дома и семьи!

А как удобно было во все времена ЗАХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ в чужих "ГОСУДАРСТВАХ" через посланных туда своих агентов! В любом "государстве" есть властвующая верхушка — в этом сама сущность "государства" и заключается, а та верхушка представляет собой относительно небольшое количество людей, и вот если агенты правителя другого государства внедрятся в эту властвующую верхушку чуждого им государства и в конечном итоге станут во главе его, то на этом всё! ГОСУДАРСТВО, захваченное таким образом агентами правителя другого ГОСУДАРСТВА тут же превращается в донора, у которого по аналогии с медицинским значением этого термина, уже не спрашивая ни у кого на то согласия, могут забирать и "кровь", и даже "внутренние органы".

Какие интересы имеются у ТЕХ, кто хочет стоять НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ, разъяснять, думаю никому не надо...

Представляете, КАК РАДУЮТСЯ эти силы, стремящиеся властвовать над всеми людьми, когда они ВИДЯТ, как в РОССИИ люди самоотверженно БЬЮТСЯ друг с другом уже только ЗА ИДЕЮ преобразования нашего ОТЕЧЕСТВА в более справедливое ГОСУДАРСТВО, чем мы имеем сейчас! Одни ратуют за социалистическое ГОСУДАРСТВО, другие за капиталистическое ГОСУДАРСТВО, третьи за монархическое ГОСУДАРСТВО, четвертые за республиканское ГОСУДАРСТВО!

Люди бьются друг с другом не на жизнь, а на смерть! А и в голову им не придёт ПРОСТАЯ МЫСЛЬ, что нет абсолютно НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ, какое на самом деле будет ГОСУДАРСТВО! Так как самый верх ЛЮБОГО государства в конечном итоге ВСЕ РАВНО ПОПАДАЕТ В РУКИ тайных ВЛАСТОЛЮБЦЕВ, цель жизни которых "властвовать над" и ощущать себя БОГОИЗБРАННЫМИ!

Хоть как назовите правителя государства: царем, монархом, императором, "ЦК КПСС", президентом — все это лишь ШИРМА, за которой скрывается ХИЩНАЯ РОЖА ВЛАСТИ, цель у которой ОДНА — подчинить волю всех людей своей воле, эксплуатация всех людей ради своих корыстных интересов!

Поэтому, дорогие мои люди с сердцами Человека, а не хищника, давайте НАЧНЁМ ДУМАТЬ не о монстре с названием "ГОСУДАРСТВО", а о ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ в СТРАНЕ, ДОСТАВШЕЙСЯ НАМ ОТ ПРЕДКОВ!

ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ О КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ — ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ КАЖДЫЙ МОГ БЫ ПОСТОЯННО, КАЖДУЮ МИНУТУ (а не в дни мероприятий и "праздников") ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ВОПЛОЩЕНИЕМ СЫНА БОЖЬЕГО, или по-другому КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫСШЕГО и ЛУЧШЕГО ТВОРЕНИЯ МАТУШКИ ПРИРОДЫ!

Давайте думать не о навязанном нам понятии "ГОСУДАРСТВО", а о ПОСТРОЕНИИ НОРМАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, в котором ВСЕГДА на ПЕРВОМ и САМОМ ГЛАВНОМ МЕСТЕ БУДЕТ КОНКРЕТНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. И не просто жизнь, а обязательно ДОСТОЙНАЯ ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНЬ!

Только тогда все ваши ЭНЕРГИИ, доблестные мужи, в коих бьётся ЖИВОЕ ЧЕЛОВЕЧЬЕ СЕРДЦЕ, смогут, наконец слиться в ЕДИНЫЙ ПОТОК, направленный на создание человеческих условий ЖИЗНИ для ВСЕХ ЛЮДЕЙ, а не на рабскую работу на "ГОСУДАРСТВО", что равнозначно рабской работе народа на "ХОЗЯЕВ ГОСУДАРСТВА", что равнозначно рабской работе НА ТЕХ, кто стремится властвовать над всеми!

С уважением, и надеждой на понимание, Ольга

* * *

Я поблагодарил Ольгу С. за это письмо и за её мысли и написал ей следующее:

"Ваши размышления представляют для меня большой интерес и ценность! Они верные как с позиции обывателя, так и с позиции человека мыслящего логично и здраво, но не владеющего в то же время эзотерическими знаниями о том, как мы устроены, как устроен мир и кто на самом деле управляет миром и нами, людьми. С позиции человека, владеющего эзотерическими знания "о Духе, который есть Бог" (помните, именно так написано в Евангелиях?!) и знаниями о нашей бессмертной душе, многие ваши рассуждения, Ольга, не верны! С другой стороны, очень даже хорошо, что Вы поделились ими со мной! Я попробую, когда смогу выкроить время, ответить популярно на все ваши вопросы, чтобы и Вы поняли то, что понимаю я".

Ольга С. ответила мне:

"Дело в том, что в понятие "ГОСУДАРСТВО" многие люди вкладывают СВОЙ смысл, который кажется им ВЕРНЫМ. Они, кстати, и относятся к "ГОСУДАРСТВУ" именно ТАК, как они его представляют в идеале. Этим их идеальным представлением о государстве и пользуются из года в год и из века в век МОШЕННИКИ, которым выгодно такое положение вещей. Вы, думаю, читали книгу "ТРИСТА ЛЕТ.1606-1906", написанную в 1907 году Петрищевым Афанасием Борисовичем. В этом произведении чудесно демонстрируется ВЕРА ЛЮДЕЙ В ХОРОШЕГО ЦАРЯ. И ведь эта ВЕРА на самом деле правильное и прекрасное чувство! Оно прежде всего характеризует самих людей с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ стороны. И Вы, наверное, правы, что как раз эту чудесную ВЕРУ людей действительно можно объяснить или с точки зрения эзотерики, или с точки зрения ВЕРЫ в самого ЧЕЛОВЕКА, как самого сложного, гармоничного и любимого творения Природы.

Однако, на самом-то деле НИКАКОГО ПРЕКРАСНОГО ЦАРЯ никогда у нас не было, и что ещё более важно, ЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ!

Мошенники это ЗНАЮТ (это знание, пожалуй, тоже можно отнести к области эзотерики), и они им пользуются, нагло обманывая народ и поддерживая в нём эту наивную ВЕРУ в ХОРОШЕГО, ДОБРОГО ЦАРЯ!

Точно так же обстоят дела и с "ГОСУДАРСТВОМ". Я прекрасно ЗНАЮ, какое благородное понятие вкладывают в него люди. Иначе КАК бы они могли ОТДАВАТЬ СВОИ ЖИЗНИ ЗА НЕГО?!

Я только пытаюсь донести мысль, что именно на этих их благородных помыслах и ПОСТРОЕН ВЕСЬ ОБМАН, в результате чего честные люди добровольно служат своим поработителям.

Тут, пожалуй, не надо даже эзотерики, чтобы понять, что люди не могут жить вне общества, без общения друг с другом. Они могут жить только в СООБЩЕСТВАХ!

Когда сообщества формируются ЕСТЕСТВЕННЫМ образом, в ходе эволюции, тогда они нормальные, естественные. При насильственном строительстве "ГОСУДАРСТВА" эти естественные сообщества заменяются ИСКУССТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ, придуманными малой кучкой людей в СВОИХ КОРЫСТНЫХ ИНТЕРЕСАХ.

Поэтому, ВОТ ЭТА ДВОЙСТВЕННОСТЬ и существует в нашей РЕАЛЬНОСТИ. Большинство людей думает, что ОНИ ЖИВУТ В НОРМАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ, в то время, как на самом деле усилиями властной верхушки все правильные связи и взаимоотношения, существовавшие ранее в естественном, а потому НОРМАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ, были заменены на ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫЕ, ненормальные!

Столь подробно я описываю всё для того, чтобы Вы, Антон, знали, что скорее всего я догадываюсь, о чём Вы хотели бы поведать мне в своём ответе. Более того, в свете изложенного, я уже ЗНАЮ, что это будет СОВЕРШЕННО ВЕРНЫЙ взгляд.

С уважением, О. С.

Для меня как исследователя истории народов мира, истории религий и истории фундаментальной науки о природе — физики, всё, что рассказала Ольга С., представляет большой интерес, как мнение человека, думающего совершенно правильно, но которому не достаёт для более ясного понимания бытия этого мира некоторой толики знаний эзотерического (скрытого) характера. Почему какая-то часть высших знаний прежде всего мировоззренческого и управленческого характера всегда скрывается от народа, она же сама объяснила, когда написала следующие слова:

"А как удобно было во все времена ЗАХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ в чужих "ГОСУДАРСТВАХ" через посланных туда своих агентов! В любом "государстве" есть властвующая верхушка — в этом сама сущность "государства" и заключается, а та верхушка представляет собой относительно небольшое количество людей, и вот если агенты правителя другого государства внедрятся в эту властвующую верхушку чуждого им государства и в конечном итоге станут во главе его, то на этом всё! ГОСУДАРСТВО, захваченное таким образом агентами правителя другого ГОСУДАРСТВА тут же превращается в донора, у которого по аналогии с медицинским значением этого термина уже не спрашивая ни у кого на то согласия, могут забирать и "кровь", и даже "внутренние органы".

Ольга посоветовала мне обязательно прочесть книгу "ТРИСТА ЛЕТ.1606-1906", написанную в 1907 году Афанасием Петрищевым. Данная книга действительно уникальна по своему. Она очень наглядно показывает, в каком плачевном положении находился в своём Отечестве на протяжении веков государствообразующий народ России — русские люди! И каковы мысли по этому поводу были у властной нерусской верхушки, управлявшей Россией.

"В 1820 году малороссийский губернатор обратил внимание на то, как чувствуют себя крестьяне, узнавши законы о них. Случилось это так. Один сочинитель написал статью, в которой всячески хвалил правительство за его законы о крестьянах. Эта во всех отношениях приятная для правительства статья случайно попала в какую-то деревню и здесь была прочитана крестьянам. Таким образом, деревня эта узнала, какие правительство издает законы о крестьянах, и это так подействовало на неё, что произошёл бунт.

Военный губернатор донёс об этом в Петербург государю. Но в Петербурге уже знали, какое действие оказывает на крестьян знакомство с русскими законами. И ещё в 1818 году было запрещено печатать какие бы то ни было статьи «по крестьянскому вопросу», даже такие, в которых крепостное право защищалось.

В 1821 году государь повелел запретить даже «печатание отдельных помещичьих уставов, непосредственно до управления крестьян относящихся». Это было при Александре I. Царю Николаю Павловичу пришлось пойти ещё дальше: при нём, даже в университетах было запрещено профессорам касаться некоторых русских законов.

Такое отношение к законам сохранялось, впрочем, и после Николая I. Всего несколько лет назад многим газетам запрещалось приводить статьи закона. И не далее, как в 1902 году Екатеринославская газета «Приднепровский Край» подверглась жестокому преследованию за то, что напечатала подлинные слова Императора Александра II, опубликованные в «Правительственном Вестнике».

Получается на первый взгляд совершенная нелепость. Правительство требовало, чтобы народ подчинялся законам и соблюдал законы, и в то же время запрещало знакомить народ с законами, незнанием которых, однако, никто не может отговариваться. Но это лишь на первый взгляд кажется нелепостью! В действительности же правительство могло поступать только так, как оно поступало. Для него собственные законы были опасны.

Однажды Николай Павлович сказал смоленским дворянам следующие слова:

«Я буду говорить с вами, как первый дворянин империи. Земля принадлежит нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели их нашею кровью, пролитою за государство. Но я не понимаю, каким образом человек (т. е. крестьянин) сделался вещью. И не могу себе объяснить этого иначе, как хитростью и обманом с одной стороны и невежеством с другой».

Не надо понимать слова: «хитрость и обман», как укоризну. Это был просто способ, благодаря которому властной верхушке удалось ввести в России крепостное право. И при Николае Павловиче приходилось прибегать к тому же способу.

Помещики, например, южных губерний отбирали ежегодно наиболее красивых крестьянских девушек, вывозили на ярмарку и продавали приезжавшим из Турции скупщикам «живого товара» в гаремы.

Ккартина художника Николая Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого» (1866; Москва, Третьяковская галерея). Художник запечатлел продажу русской дворовой девушки! Ккартина художника Николая Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого» (1866; Москва, Третьяковская галерея). Художник запечатлел продажу русской дворовой девушки!

В северных губерниях продажа на ярмарках не практиковалась. Зато сюда приходили скупщики под видом торговцев шалями, трубками, шелками и другими товарами. И здесь происходил меновой торг: помещик брал у скупщика шаль и шёлк своей жене и дочкам, а скупщик брал у помещика за это крестьянских девушек, которых отправляли целыми партиями в турецкие и персидские гаремы.

Ни одно правительство, конечно, не осмелилось бы издать закон, разрешающий такую гнусную торговлю «женским товаром».

При том же Николае Павловиче практиковались самые невероятные зверства над крестьянами. В Саратовской, например, губернии помещики изобрели такие наказания. Если женщина или девушка не подчинялась барину, то её нагую распинали на колоде и лучинами опаливали волосы между ногами, под мышками и на голове, так же, как палят свиней, с тою лишь разницей, что свиней предварительно убивают, а потом палят, а женщин сначала палили, а потом им представлялось или выздороветь, или умереть от ожогов.

Наиболее строптивых крестьян помещики приговаривали к голодной смерти; а дабы приговоренный действительно умер от голоду, ему забивали в рот деревянную втулку, привязывали эту втулку веревкой, а концы веревки барин припечатывал к голому телу сургучом (печать накладывалась именно на голое тело из боязни, что иначе кто-либо поможет наказанному снять, не ломая печати, одежду и вынуть втулку изо рта).

Впрочем, некоторые помещики находили, что забивать клинья в рот уж слишком жестоко, и поэтому они на голову приговоренному к голоду надевали сетку, которую также припечатывали к голому телу именными сургучными печатями. Менее тяжких преступников помещики ставили ногами на горячую сковороду, секли солеными розгами, или колючим терновником, а раны натирали солью (конечно, дешевой, крупной - «бузуном»). Чаще употреблялось более легкое наказание: выщипывание бороды по волоску, битье под зубы каблуками, подвешивание за руки или за ноги на шест, «уточка»... Всего, впрочем, не перечислишь.

И опять приходится сказать, что ни одно правительство не осмелится издать закон, который разрешил бы такие зверства. И подобных законов в России не было. Мало того: русскими законами прямо запрещалось убивать и мучить людей. И выходило так, что из законов крестьяне могут узнать, что их помещик не имеет права поступать так, как он поступает. Закон, стало быть, возбуждал крестьян к неповиновению помещикам. Значить, нельзя было допускать, чтобы деревня его узнала. А то, пожалуй, скажут: "Но, ведь, правительство знало об этих зверствах! Почему же оно не преследовало их?"

Не преследовало потому, что они были нужны, и без них нельзя было обойтись. Существует мнение, что после указа Петра III "о вольности дворянской", помещики совершенно даром стали пользоваться землею и трудом крепостных, так как их обязательная служба государству прекратилась. Но это не совсем правильно. В действительности для дворян и после указа Петра III нашлась служба, и притом чрезвычайно важная в необходимая для правительства. При Николае Павловиче эту службу хорошо понимал и ценил князь Васильчиков, который сказал: «Власть помещичья необходима для поддержания власти самодержавной».

Такого же мнения был брат государя, Константин Павлович, который находил, что нельзя уничтожать помещичью власть, ибо это поколеблет самодержавную власть. Старший сын государя, Александр Николаевич (впоследствии ставший императором), находил, что крестьянам надо запретить откупаться на волю даже тогда, когда имение помещика продается за долги, с публичного торга. Сам государь Николай Павлович сказал в 1842 году государственному совету: «Всякий помысел о сём (т. е. об уничтожении помещичьей власти) был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства».

По меткому выражению Николая I, помещики были необходимы, как «полицеймейстеры», которые помогают держать народ в повиновении, т. е. собирать с него деньги в казну и рекрутов для войска. А казна и войско и есть то самое важное, что нужно для правительства и без чего оно жить не может.

Кроме того, помещики имели постоянное наблюдение за крестьянами, не допускали, чтобы крестьянство объединилось и стало действовать сообща, помогали правительству предупреждать такие потрясения, какие были при Пугачеве. То есть каждый помещик действительно исполнял обязанности полицеймейстера, - как основные (сбор налогов и войска), так и второстепенные (предупреждение и пресечение восстаний и бунтов).

А легко ли выполнять эти обязанности, мы видим ещё до сих пор на примере полицейских чиновников. В одних местах полиция обходится сравнительно мягкими мерами, и если бьёт народ в участках, то не дубовыми колами, а резиновыми палками. В других, как, например, в Тамбовской губернии, ей в 1906 году приходилось сечь крестьян нагайками по лицу и припекать папиросами груди обнаженных женщин. А в третьих, как, например, в Варшаве на пост начальника сыскной полиции пришлось назначить преступника из арестантских рот, ибо обыкновенный человек не способен на те неслыханные зверства, какие понадобились, чтобы держать варшавских жителей в покорности.

Конечно, закон безусловно запрещает, например, такое наказание, какое придумали в Варшаве: человека, который недостаточно покорен полиции, кладут связанным на пол грудью вверх, а городовые прыгают на него со скамейки, стараясь, чтобы каблуки ударили связанного либо по груди, либо по ребрам. Но как запретить это наказание, если полиция находит, что без него жители не будут чувствовать надлежащего страха и не покорятся? Поневоле приходится сказать: "Делай, что хочешь, лишь бы не остаться без податей и рекруты поступали своевременно". Так же приходилось правительству относиться и к помещикам: "Делайте, что хотите, лишь бы не остаться без податей и солдат".

И помещики делали, что хотели. Благо само правительство подавало им пример. Так, например, вельможа Аракчеев, который при Александре I безгранично вершил всеми делами, приказывал своих крестьян бить палками по животу, пока сквозь раны не выпадут кишки. Тот же Аракчеев, желая назначить смертную казнь и зная, что это законом воспрещено, приказывал «дать 12000 палок без медика».

С самим государем был такой случай. Два человека нарушили закон о карантинах. Дело это представлено было государю. И Николай Павлович написал на нём: «Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне её вводить. Прогнать сквозь 1000 человек 12 раз». То есть, дать двенадцать тысяч палочных ударов. А может ли человек остаться в живых если его 12 тысяч раз подряд ударили со всего размаха палкой, - об этом умалчивалось. Скажут, пожалуй, еще так: "Неужели крестьян ничем, кроме угрозы бесчеловечными наказаниями, нельзя было удержать в покорности?"

Конечно, способ был и притом довольно простой: установить такие законы и порядки, чтобы народу они нравились, и чтобы народ сам дорожил ими и считал справедливыми. Но народ считал, что вся земля, а в том числе кабинетская и удельная, принадлежат ему, и что помещики владеют ею несправедливо!

Государь же, как мы видим из его речи, считал, что земля должна быть дворянскою! Народ же ждал воли. Но даже не только воля, но и простое освобождение крестьян от крепостной зависимости значило, что помещики должны лишиться дарового мужицкого труда. А раз помещики этого лишатся, кто же будет охранять самодержавие? Положение осложнялось тем, что крестьянство терпело все бедствия лишь в надежде на правительство. «Вот правительство даст землю, вот правительство освободит!».

Между тем правительству надо было думать о другом. Был, например, такой случай. Помещик Подольской губернии граф Мечислав Потоцкий хотел отдать крестьянам 2/3 своей земли. Правительство запретило это, так как считало, что пример Потоцкого взволнует крестьян в других местностях. И это опасение было основательным, ибо крестьяне других местностей действительно заволновались бы. Но столь же основательные опасения заставляли скрывать, что Потоцкому запрещено подарить свою землю. Ибо если крестьяне узнают об этом запрете, то скажут: «Вот как о нас правительство заботится! Значит, нечего на него надеяться»...

Законы, указы и распоряжения, сколько-нибудь ограничивавшие крепостное право, правительству приходилось скрывать, ибо они «бунтовали» народ против помещиков. Законы, указы и распоряжения, ограждающие крепостное право, тоже приходилось скрывать, ибо они подрывали веру крестьян в правительство и тем бунтовали народ и против самодержавной власти, и против охранителей её — помещиков.

Вот причина той «слепоты», на которую уже давно жалуется наш деревенский люд. Жалоба эта особенно выразительно вылилась у депутата Тамбовской губернии Лосева в государственной думе 1906 года.

"Сила у нас, крестьян, несметная, как у Самсона богатыря, — говорил Лосев. - Но, подобно Самсону, слепы мы и не видим, куда идти, чтобы нам стало лучше. Мечемся мы. И в конце концов с горя можем сделать так же, как Самсон. Скажем: «умри, душа моя, вместе с филистимлянами». Мы можем поколебать все здание государства русского, и оно рухнет. Пусть при этом мы сами погибнем. Но пусть также погибнут и ослепившие нас".

Эта жалоба вполне основательна. Но мы видели, что правительству нельзя было заботиться о просвещении, при котором невозможно сохранить ни крепостное право, ни веру в то, что начальство заботится о народе. А затем начальству пришлось не только не заботиться о просвещении, но и принять против него особые меры!

При Александре Павловиче и Николае Павловиче крестьянство было по-прежнему, как и в смутное время, невежественно. Как и прежде, оно не знало, как устроить "землю и волю". И как прежде было вынуждено, по слепоте своей, возлагать надежды на других. Однако, появилась уже разночинная интеллигенция, которая готова была голову положить за крестьян. А главное, она знала, как надо устроить, чтобы была и земля и воля. Пусть крестьянство по-прежнему было ослеплённым Самсоном, который хоть чувствует, что может потрясти столбы здания, но понимает также, что он при этом, по причине слепоты своей, и сам не спасётся, и может лишь сказать: "Умри, душа моя, вместе с филистимлянами!"

Но над головою этого Самсона уже появился зоркий орленок. Сам по себе он никакого вреда зданию причинить не мог. Но научить Самсона, как надо потрясти столбы, чтобы обломки упали на головы только «филистимлян», он очень мог.

Для правительства возникала страшная опасность, что бессильная по своей малочисленности интеллигенция соединится с могучим, как Самсон-богатырь, но беспомощным по своей слепоте и своему невежеству, крестьянством.

Интеллигенция обладала достаточным знанием, как устроить новые порядки, а народ достаточной силой, чтобы претворять это знание в дело жизни. И такое соединение было тем более вероятно, что интеллигенция стремилась к тому же, к чему и простонародье.

До какой степени государь Николай Павлович понимал эту опасность, можно судить по следующему. Между прочим, декабристы, ещё до бунта в 1825 года, много думали, как устроить новые порядки. План нового государственного устройства был написан в виде законов, которые были названы «Русской Правдой». Ничего страшного в этой книге не заключалось. Это был именно план государственного устройства, в общих чертах такой же, какой принят ныне в Германии, в Швеции, в Дании, в Италии и в других странах. Но государь Николай Павлович ясно видел, что получится, если такая книга проникнет к крестьянам. И он наложил на «Русскую Правду» строжайший запрет.

Книга эта находилась под запретом 80 лет! И напечатана в России лишь после манифеста 17 октября 1905 года. То же понимание опасности подсказывало ряд других мер: преследование школ, затруднение доступа к образованию, запрещение газет и книг, особенно дешевых и доступных народу по языку, и многое другое, о чём мною подробнее рассказано в книжке: «Из истории русской школы». За каждым интеллигентным человеком, который попадал в деревню, приказано было устанавливать особый полицейский надзор.

Если интеллигентный человек сближался с простонародьем, полиция отмечала его как «политически неблагонадежного» и поручала шпионам тщательно следить за ним. Бывали такие случаи: образованные люди, желая послужить народу, поступали в волостные писаря; это было замечено начальством, и за волостными писарями стали наблюдать. И вот, если исправник или становой пристав замечали, что писарь пьянствует и берет взятки, то он считался человеком благонадежным, а писаря, который не пьянствовал и не брал взяток, считали неблагонадежным и его прогоняли со службы.

Потом пришлось распространять об интеллигенции заведомо ложные слухи, — что интеллигенты — безбожники! Что их подкупили иностранцы «взбунтовать Россию» (иностранцы, дескать, завидуют тому, что Россия сильна, и подкупают русских изменников, в надежде при их помощи обессилить нашу державу)!

Чтобы вооружить народ против интеллигенции, пользовались всяким предлогом. Например, однажды в Петербурге происходили частые пожары. Немедленно появились какие-то темные люди, которые стали распространять слух, что поджоги устраивает интеллигенция. Этот способ, впрочем, практикуется до сих пор. Так, летом 1906 года выгорел город Сызрань. И как раз во время пожара пущен был слух, что жгут «студенты», оказавшийся, конечно, гнусною сплетней.

Отсюда и получилась так называемая «рознь между народом и интеллигенцией». Интеллигенция все силы употребляла на то, чтобы народу добыть волю. Народ тоже хотел воли, но не сочувствовал интеллигенции и враждебно относился к ней. Правда, народ не всегда и не везде избивал интеллигенцию, хотя порою темные люди выходили против неё с кольями и ножами. Но почти всегда и почти везде он не понимал её. Между прочим, рассказывают такой анекдот. Когда декабристы на сенатской площади говорили о конституции, то неграмотные люди удивлялись и спрашивали будто бы друг у друга: "Что это такое - конституция? Должно быть, это жена Константина".

Было ли так в действительности на сенатской площади, — Бог весть. Но позже много раз слово «конституция» вызывало недоумение, как непонятное, «вряд ли не басурманское», и, по всей вероятности, для мужика очень вредное (иначе бы зачем начальство сажало в тюрьму людей, говорящих об этой самой конституции?). И много лет понадобилось, прежде чем простой народ начал понимать, что это-иностранное слово, а означает оно государственный порядок, который необходим для того, чтобы народ получил и землю и волю...." (Процитировано по книге публициста, члена партии трудовиков (народных социалистов) Афанасия Петрищева (1872-1951) "Триста лет. 1606-1906".

Источник.

И вот ведь что удивительно, в современной Россия взгляды "руководящей элиты" на народ не сильно отличаются от тех взглядов, которые имела властная элита России лет 150-300-400 назад!

В предыдущей статье я привёл историческую справку из всемирной энциклопедии касательно крепостного права, в котором династия нерусских царей Романовых держала русский народ на протяжении почти 300 лет.

Киевской Руси XI века, система правоотношений, вытекавших из зависимости земледельца-крестьянина от помещика, владельца земли, населяемой и обрабатываемой крестьянином. В Киевской Руси и Новгородской республике несвободные крестьяне подразделялись на категории: смердов, закупов и холопов. В царской России крепостничество широко распространилось с приходом к власти царей Романовых, официально подтверждено Соборным уложением от 1649 года, отменено под давлением обстоятельств 19 февраля 1861 года (3 марта 1861) царским манифестом". Источник. Справка: "Крепостное право в России — существовавшая, начиная сXI века, система правоотношений, вытекавших из зависимости земледельца-крестьянина от помещика, владельца земли, населяемой и обрабатываемой крестьянином. В Киевской Руси и Новгородской республике несвободные крестьяне подразделялись на категории: смердов, закупов и холопов. для русских на Украине сразу после так называемого "крещения" Киевской Руси князем Владимиром, а в Московской Руси крепостное право установили пришедшие к власти в 1613 году Романовы, сломавшие в 1650 году истинную веру Православную и заменившие её в ходе церковной Реформы на лже-христианство, которое процветает и в нынешней России. Фактически, крепостное право было установленона Украине сразу после так называемого "крещения" Киевской Руси князем Владимиром, а в Московской Руси крепостное право

Ещё одна иллюстрация к вышесказанному:

По поводу написанного мною в этой справке мне пришлось вчера выяснять отношения с одним так называемым "верующим", которого эти утверждения задели за живое.

В ответном слове я написал, что вынужден разочаровать его, ибо наша религия хоть и называется "Христианской", но на самом деле по своей сути она является анти-христианской, поскольку не даёт народу тех знаний "о Духе, который есть Бог", которые давал Спаситель окружающим его людям. Священники от РПЦ рассказывают народу лишь полуправду, но чаще всего — ложь.

Оппонент написал мне: Православная Христианская Русская Вера — не является "анти-христианской", поскольку православные христиане твёрдо веруют во Христа — сына Божьего, и готовы отдать жизнь за Него. И как можно нас, православных русских христиан, искренне верующих во Христа, сына Божьего, оскорблять, обзывая анти-христианами? Я этого не понимаю! — так подменять понятия могут только иудеи-сатанисты, то бишь приверженцы лукавого (дьявола, иеговы).

Я ответил: вы пребываете в обмане, потому что вы верующие! Даже согласно 4-х Евангелий, на которых зиждется современной лже-христианство, Христос был Учителем, он давал людям знания "о Духе, который есть Бог". Например, он учил людей, как можно силою Духа (божьей силой!) излечивать (буквально чудесным образом, как может показаться со стороны) хромых, слепых, прокажённых... и совершать ещё много других полезных дел. Христос-Спаситель был Учителем с большой буквы, и он учил своих учеников и последователей практическим делам! При жизни Христа и его апостолов в него не надо было веровать! Надо было внимательно слушать и впитывать в себя его Учение "о Духе" и делать потом так, как он научал! Понятно это? А сейчас в мире насчитываются миллионы верующих, а делающих дела в сотворчестве с Духом Святым, как Христос делал и его апостолы делали, — таковых всегда единицы! Вдумайтесь в это, тогда может поймёте, почему я говорю, что нынешнее так называемое "христианство" на самом деле анти-христианство.

Увы, мой оппонет и после этих слов не понял меня, лишь разразился нравоучительной и слегка бранной речью в мой адрес: "Вы плохо кончите, но не от того, что Всевышний Вас накажет (Бог никогда и никого не наказывает), — просто Он не сможет Вам помогать, поскольку Вы от Него отвернулись, то бишь предали Его и перешли на сторону сатаны, на сторону иудео-сатанизма".

Теперь смотрите, как я вижу, что на самом деле произошло в России с приходом к власти царского рода Романовых, чья фамилия может читаться на латыни как — Римские. Эти Романовы не были русскими по крови, и были они на самом деле тайными агентами могущественных и очень подлых правителей "Священной Римской империи германской нации", которые поставили тогда перед собой задачу захватить власть над всем миром.

Я лично убедился в том, что Романовы не были русскими по крови, когда я собрал и сложил рядом прижизненные портреты Романовых — первых императоров и императриц Российской империи, чьим имперским гербом был двуглавый орёл, точно такой же, какой был у "Священной Римской империи германской нации", находящейся под управлением Габсбургов. На прижизненных портретах генетика Романовых очень легко читается!

Император СРИ Леопольд I (слева) и император РИ Пётр I, между ними единый герб и для СРИ, и для РИ. Император СРИ Леопольд I (слева) и император РИ Пётр I, между ними единый герб и для СРИ, и для РИ.

Пётр I, его супруга и его дочери, каждая из которых побывала в роли императрицы Российской империи. Пётр I, его супруга и его дочери, каждая из которых побывала в роли императрицы Российской империи.

А теперь, после такого затяжного предисловия можно добавить в рассказ и немного эзотерических знаний.

Задумайтесь!

Что или кто заставляет животный мир, мир птиц и рыб и даже насекомых в брачный период одевать "парадные костюмы", устраивать танцы и любовные игры с представителями противоположного пола?

Африканские венценосные журавли. Африканские венценосные журавли.

Уверен, все скажут: "природный инстинкт!".

Справка: "Инстинкт — совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме сложного автоматического поведения. В узком смысле, совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях. Инстинкты составляют основу поведения животных. У высших животных инстинкты подвергаются модификации под влиянием индивидуального опыта. Согласно книге Даниловой Н. Н., Крыловой А. Л. "Физиология высшей нервной деятельности". "Инстинкт — комплекс двигательных актов или последовательность действий, свойственных организму данного вида, реализация которых зависит от функционального состояния животного (определяемого доминирующей потребностью) и сложившейся в данный момент ситуации. Инстинктивные реакции носят врожденный характер, и их высокая видовая специфичность часто используется как таксономический признак наряду с морфологическими особенностями данного вида животных". Источник.

Иначе говоря, инстинкт — это некие поведенческие установки, данные каждому индивидууму, роду или виду самим Творцом природы. И человек в этом ряду не является исключением. В брачный период влюблённые пары молодых людей делают фактически всё то же, что делают животные, птицы или даже насекомые! У них присутствует как сам брачный период, так и стремление одеться на свадьбу так необычно, как они больше никогда одеваться не станут, если только однажды не разведутся и не сыграют новую свадьбу.

Подавляющее большинство людей думает, что такое их поведение и такое их устремление обусловлено их волей и их личными желаниями, однако, это большое заблуждение. Мы исполняем таким образом прописанную в нашей крови программу, которая включается как магнитофон в определённое время или под воздействием определённых факторов!

Аналогично обстоит дело, когда большинство людей по тем или иным причинам задумывается над вопросами религии или власти.

Например, во времена Российской (Романовской) империи был распространён лозунг: "За Веру, Царя и Отечество". Причём в различных энциклопедиях написано, что это РУССКИЙ ДЕВИЗ, распространённый во времена Российской Империи, в таком виде оформился в XIX веке. Традиционно обозначал основные заповеди, которые должен был знать русский офицер, попавший на войну: душу — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому. То есть, этот девиз был создан власть имущими (кем-то из рода дворян Юрьевских) для русских солдат и офицеров, которым надо было сражаться на полях сражений за свою веру, за своего нерусского царя, и за своё Отечество.

Когда современные люди задумываются о власти и вере, то после долгих попыток разобраться во всём, они разводят в конце-концов руками и говорят, мол, общество так устроено, что куда уж нам без царя или президента или руководящей партии и куда нам без веры хоть во что-то?!

При размышлении этими вопросами над сознанием людей тоже доминирует прописанная в крови каждого из нас программа веры и программа поведенческих действий в социуме. И так как человек создан Творцом для жизни в общинно-родом строе, то зачастую его поведение на инстинктивном уровне подчинено тому, кто по рождению своему обладает качествами лидера. Между лидером и людьми, не обладающими качествами лидера, как правило, устанавливается связь на уровне биополя.

Слово "биополе" появилось в нашем лексиконе относительно недавно, его ввёл в обиход украинский учёный Б.В.Болотов, когда он изучал лидирующие системы и их законы в животном мире и в мире рыб, и когда он смог установить, что лидер может оказывать на представителей своего рода воздействие, даже будучи разделённым от них звуко- и светопоглощающим экраном.

Вот что он сам рассказал в своей книге «Бессмертие — это реально»:

«Когда-то я разводил аквариумных рыбок и наблюдал, как они начинают собираться и плавать в виде стайки. Меня заинтересовало, почему они плавают стайками? В биологии утверждалось, что стайность — это инстинкт. Но инстинкт — это понятие, которое не даёт нам никакого объяснения. И тогда я задал себе вопрос: а что будет, если я эту стаю рассеку пополам?

В аквариуме это сделать очень просто. Тот, кто утверждал, что стайность это инстинкт, говорил, что будет две стаи, ведомые двумя инстинктами, глубоко ошибались. Когда я рассёк стайку рыбок пополам, то заметил, что одна стайка действительно осталась стайкой и плыла, как обычно, только в меньшем количестве. А вторая — расплылась в разные стороны. Мало того, некоторые рыбки перевернулись вверх животами, слегка двигая плавниками, некоторые находились головками вниз.

Как я вскоре убедился, для второй половинки стаи наступила полная потеря ориентации в пространстве. Этих рыбок я отловил в отдельный садок, а оставшуюся стаю вновь рассёк пополам. Явление было аналогично предыдущему. Я вновь выловил рыбок, потерявших ориентацию, и пересадил их в упомянутый отдельный садок (малый аквариум). Многократно я разделял ту стайку, которая являлась руководящей во всей стае. Я назвал её лидером. Она мало чем внешне отличалось от других рыбок. Но она, по-видимому, обладала какими-то полями, поэтому, когда я помещал её в пробирку и опускал в стаю, где не было лидера, тут же вокруг неё сразу же формировалась стая.

Вначале я не знал, как они видели лидера — то ли глазами обнаруживали, то ли ещё каким-то иным способом. Когда я закрывал пробирку, то всё равно стая вокруг лидера сохранялась, т.е. изоляция лидера от стаи не удавалась. А ведь я и помещал лидера в звукоизоляционную камеру (термос), и создавал металлические преграды. Всё было тщетно. Короче говоря, я установил, что лидер обладает полями, которые я назвал биополями. Мне кажется, что этот термин введён в обиход мною лично. Впервые изучая неэлектромагнитный агент магнитного поля в торообразных магнитных сердечниках, я обнаружил, что биополе представляет собой не что иное, как деформацию среды магнитными силовыми линиями. Такие деформации легко можно наблюдать в кольцевых магнитах, намагниченных вдоль кольца. Деформация пространства магнитными полями экспериментально впервые была доказана мной и только в 1990 году подтверждена японскими исследователями. Несмотря на мой более ранний приоритет (1961 г.), данный эффект в литературе называют эффектом Ааронова-Бома. Заявка же на открытие и применение биополя у меня была в 1958 году.

Впоследствии я обнаружил, что биополем обладают не только лидеры, а и другие индивидуумы, но в более слабой степени. Биополе обнаруживается и в других биологических объектах, включая и клеточные структуры.

В пчелиной семье лидером, очевидно, является матка. Если ежегодно в пчелином улье заменять матку на более молодую, то семья, как известно, будет существовать нескончаемо долго, хотя частично она и будет видоизменена.

При замене матки, например, украинской породы на матку кавказской породы семья настолько видоизменяется, что становится существенно отличающейся от первоначальной. Однако, в целом семейная структура будет оставаться в какой-то степени одинаковой...»

В этом рассказе Бориса Васильевича Болотова содержится важный для понимания нашей истории намёк: такой буквально магической силой на людей в своё время обладал уроженец Кавказа Иосиф Сталин:

Прочтите вслед воспоминание премьер-министра Англии У.Черчилля:

"Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И. В. Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии и эрудиции, несгибаемой силы воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить... Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал заседаний Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали. И, странное дело, держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самые трагические моменты, а также в моменты торжества он был одинаково сдержанным, никогда не поддававшимся эмоциям. Он был необычайно сложной личностью... Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов. заставляя нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов... Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием".

Сталин был реальным лидером-самородком, оставившим яркий след как в истории России, так и в мировой истории. Замечу, что обладая колоссальной властью и силой воздействия на миллионы людей, Иосиф Виссарионович никогда не носил на своей голове золотой короны и даже не помышлял об этом.

Итак, если власть лидеров над социумом обеспечивается неким имеющимся у них особо сильным биополем, то кем же тогда были те, кто любил считать и изображать себя буквально богоизбранным?

И я вновь хочу вернутся ко времени правления династии Романовых.

Удивительное дело, представители этого царского рода прекрасно знали то, что переоткрыл для себя лишь в ХХ веке украинский учёный Б.В.Болотов. То есть, Романовы знали, что истинная власть над народом может быть лишь у того, кто помечен Духом Святым, и в силу этого обладает особыми качествами лидера!

Чтобы подчеркнуть, что у них-то, у российских императоров Романовской породы, есть святость от Духа Святаго, они иногда демонстрировали её в атрибутах своей власти, в том числе и на медалях, которыми награждались военнослужащие Российской империи:

Вы видите на этих медалях маленькую пирамиду с глазом, из центра которой исходят лучи — Дух Святой?

Это закрытая для народа информация равно как и тема, которую и сейчас власть имущие стремятся либо заболтать, либо замолчать!

Ведь если сказать, мол, "да, это правда, что только "помазанник Божий" имеет право быть истинным правителем народа", то народ, разумеется, тут же захочет спросить: "Ну и кто из нынешних претендентов на государственную власть является настоящим, а не липовым лидером?!"

Я бы задал сейчас назревший у меня вопрос: "Каким же образом нерусские Романовы воцарились над русским народом, ввергнув его почти на 300 лет в крепостное рабство?!"

Уверен, и тут не обошлось без тайных знаний природы человеческой!

Поскольку читатель уже понял, что человек не всегда подчиняется своему разуму, что иногда воздействие может быть таким, что ни глазами его не видишь, хотя оно есть, ни умом его не понимаешь, ибо его механизм находится за пределами простой человеческой логики, то для понимания происшедшего в России в XVII веке, а именно для понимания прихода династии Романовых к власти, можно рассмотреть весьма поучительный пример из жизни наших братьев меньших.

Учёные уверены, по своему общественному устройству муравьи — наиболее близкие к человеку существа на Земле. Каждое новое открытие в науке о муравьях (мирмекологии) лишь подтверждает это.

Ломехуза или модель умирающего общества

Муравейник

Перед нами здоровое гнездо рыжего лесного муравья (Formica rufa). Для данного вида характерен купольный муравейник, верхний слой которого состоит из 10-сантиметрового слоя палочек, иголочек, сухих листьев, камешков. Гнездовой материал муравьи постоянно перемешивают, чтобы муравейник не начал гнить — это своего рода принудительная вентиляция. Высота нашего муравейника — 56 сантиметров, диаметр — 98 сантиметров. Купол имеет 11 отверстий. Примерная численность населения муравейника — около 10 тысяч особей. Под куполом расположены ободковые камеры, в которых хранятся яйца, личинки и куколки муравьев. Еще глубже — гнилой пень или крупные ветки. Под землей на глубине до 1,5 метра находятся сообщающиеся между собой камеры. В одной из них живет царица.

Муравьи за работой

В муравейнике существует строгая иерархия и распределение ролей. Гнездом управляет царица — самка, откладывающая яйца. Рабочие муравьи — тоже самки, но они не производят потомства до тех пор, пока жива царица. Срок жизни царицы 15-20 лет, рабочего муравья — до 7 лет. Самцы живут всего один сезон, в жизни муравейника не участвуют и погибают сразу после спаривания.

В непосредственной близости от царицы находится свита из 10 — 12 рабочих муравьев, они о ней заботятся: облизывают ее и кормят. Это, как правило, молодые муравьи, поскольку все обитатели гнезда проходят примерно месячную стадию ухаживания либо за царицей, либо за личинками. Затем они перебираются на самый дальний участок зоны патрулирования муравейника (ее радиус достигает 5-6 метров) и там занимаются поиском пищи — фуражированием. Найденную пищу муравей передает вверх по инстанциям, и лишь оттуда она распределяется по всему муравейнику. Вместе с пищей муравейник окормляется особым феромоном - веществом, которое выделяет царица. В нем содержится информация о здоровье царицы и состоянии гнезда. Это вещество муравьи из свиты слизывают с царицы, переносят в специальном зобу и передают друг другу по цепочке. Таким образом все особи муравьиного социума включены в единое информационное пространство.

Муравьи-фуражеры

В муравейнике действует своя система наказаний. К примеру, если здоровый муравей-фуражер несколько раз подряд возвращается в муравейник ни с чем, его «казнят» — убивают и самого пускают на фураж. Любопытно, что совершенно по-другому поступают муравьи с теми, кто потерял трудоспособность в результате увечья. Их кормят до тех пор, пока те в состоянии просить еду, то есть постукивать усиками по определенным участкам головы здорового муравья.

Рабочий муравей

Муравьи — активные хищники, но вместе с тем они держат и «домашний скот». В его роли выступает тля, причём поедают муравьи не только её саму, но и её выделения. Это не является формой паразитизма, поскольку без муравьиной заботы тля погибает гораздо раньше от других хищников. Муравьи пасут тлей на близрастущих растениях, оберегают их. И по первому требованию тля выделяет им излишки нектара. Чтобы «выдоить» тлю, муравей щекочет усиками ее брюшко.

Но иногда на муравейник садится маленький жучок светло-коричневого цвета — ломехуза. Жучок проникает в ободковую камеру, где хранится муравьиное потомство, и откладывает туда яйца. На все попытки обитателей гнезда разобраться с чужаком он отвечает тем, что выделяет особое вещество, которое муравьи тут же слизывают и впадают в состояние эйфории. Под воздействием этого вещества они просто отходят в сторону и на время затихают.

Ломехуза

Так начинается гибель муравейника.

Стадия 2: Облик врага

Ломехуза — «жук-драгдилер» (Lomechusa strumosa), которым оказался поражен наш муравейник, — насекомое из группы мирмекофилов. Всего насчитывается 266 видов мирмекофилов — насекомых и других беспозвоночных, обитающих вместе с муравьями. Среди них много паразитов. Но представители этой группы нахлебников либо вступают во взаимовыгодные отношения (симбиоз), либо наносят урон, не ведущий к гибели всего гнезда. Все, кроме ломехузы.

Этот вид впервые подробно описал немецкий исследователь Вассман в 1897 году. Это крохотный жучок — примерно втрое меньше рыжего лесного муравья. Чаще всего он попадает в муравейник с воздуха и проникает через одно из входных отверстий.

Муравьи не чинят ему в этом препятствий, поскольку тут же увлекаются тем наркотическим веществом, которое он выделяет. Более того, они тут же начинают его кормить, поскольку жук умеет по-муравьиному просить еду — постукивая усиками по определенным участкам головы. Иногда ломехуза попадает в муравейник из соседнего гнезда, с которым у здорового муравейника налажены отношения. Заражение происходит на обменных дорогах. Муравьи охотно делятся «жуками-драгдилерами», транспортируя их на брюшке. Точно так же они переносят с собой ломехуз, отпочковываясь от своего муравейника с целью создать новую семью.

Ломехуза в действии

У ломехузы точно такой же процесс развития потомства, как и у муравья: яйцо — личинка — куколка — взрослое насекомое. Самка «жука-драгдилера» откладывает 100-200 яиц прямо рядом с муравьиными — они абсолютно ничем не отличаются. Когда вылупляется личинка ломехузы, становится заметно одно отличие - ее брюшко вогнуто. Но на этой стадии она уже умеет просить еду и начинает выделять наркотик, поэтому муравьи теперь хоть и распознают чужака, но начинают заботиться о личинке ломехузы как о собственном потомстве. Взрослые жуки живут здесь же, в муравейнике. Они будут жить тут до тех пор, пока муравейник в состоянии их кормить, оттягивая на себя все больше его ресурсов. Но пока этот процесс происходит под куполом и скрыт от глаз наблюдателя. Отличить пораженный ломехузой муравейник от здорового на этой стадии можно лишь в солнечную погоду, когда все обитатели гнезда выползают на поверхность купола погреться. Но уже через несколько минут муравьи затаскивают ломехуз обратно под купол. Они еще думают, что командуют муравейником.

Стадия 3: Новая болезнь

До сих пор болезнь нашего муравейника развивалась в скрытой форме. Ее мог разглядеть лишь специалист-мирмеколог. В подкупольной камере вместе со своим потомством муравьи взращивали личинки ломехуз - свою будущую погибель. Они распознавали в них чужаков, но противостоять им не могли: личинки выделяют наркотическое вещество, противостоять которому муравьи не в силах.

Но теперь даже неспециалисту, если он приглядится к куполу муравейника, становится ясно, что с гнездом творится что-то неладное. По сравнению с другими муравейниками его жизнь как будто заторможена. Муравьи здесь гораздо менее активны, зона патрулирования гнезда сузилась, да и там, где еще работают фуражеры, можно увидеть такую картину: муравей пытается что-то тащить, но потом бросает свою работу и просто слоняется без дела. Тусуется.

Первое, что приходит в голову, - они все уже под кайфом. Но это не так. Те, кто пребывает под действием вещества, выделяемого ломехузой, как правило, сидят внутри муравейника. Заторможенные особи, которых мы наблюдаем на поверхности, - это уже новое поколение муравьев. По аналогии с людьми их можно назвать муравьями-даунами.

На языке науки они называются псевдоэргатами. По основному плану строения это все еще рабочие особи, однако грудная часть у них по сравнению со здоровой особью немного увеличена. Поэтому внешне они представляют собой нечто среднее между рабочими особями и самками. На деле же псевдоэргаты не в состоянии ни откладывать яйца, ни спариваться с самцами. Не могут они и полноценно выполнять функции рабочего муравья.

Псевдоэргаты ещё пытаются делать какую-то работу, поскольку в гнезде еще достаточно активных муравьев, которые заставляют их работать, но делают они это из рук вон плохо. Впрочем, среди активных муравьев все больше особей подсаживается на вещество, выделяемое «жуком-драгдилером», так что принуждение с их стороны все слабее. При этом едят асоциальные муравьи наравне со всеми. Таким образом, баланс расходной и доходной статей бюджета нашего муравейника нарушается, муравьям начинает недоставать фуража, чтобы прокормить всех — и царицу, и ломехуз, и псевдоэргатов, и здоровых муравьев, число которых все стремительнее уменьшается.

Изучая это явление, ученые-мирмекологи сначала полагали, что появление псевдоэргатов связано с недокармливанием личинок, поскольку существенную часть питания муравьи теперь отдают ломехузам. Выдвигалась и другая версия - псевдоэргаты появляются в результате заболевания вирусом, переносимым «жуками-драгдилерами». Однако потом наука установила, что причина появления псевдоэргатов - все то же наркотическое вещество, выделяемое ломехузами. То есть теперь в нашем муравейнике увлечение наркотиком переросло в стадию эпидемии наркомании, определяющей не только поведение муравьев, но и их физиологическое строение.

Стадия 4: Внешнее вмешательство

Наш муравейник все стремительнее деградирует. Наркотическое вещество, выделяемое жуками-паразитами ломехузами, стало причиной появления в гнезде муравьев-даунов (псевдоэргатов), которые не способны ни к продолжению рода, ни к активной общественно полезной деятельности. Ломехуз и псевдоэргатов становится в муравейнике все больше. А значит, все больше нахлебников и все меньше корма. Еще немного, и процесс деградации станет необратимым.

Будь муравейник более многочисленным, процесс мог бы растянуться на долгие годы: жуки-«драгдилеры» плодятся медленнее муравьев, они просто не поспевали бы за приростом населения, поражая лишь некоторые сектора гнезда. Но наш муравейник невелик, поэтому спасти его может лишь внешнее вмешательство — чистка.

Нам стоит поторопиться. Чистка муравейника от ломехуз возможна до тех пор, пока не успели расплодиться в большом количестве муравьи-дауны. Для чистки нам понадобятся две емкости (подойдут обычные ведра с плотными крышками), большой кусок полиэтилена размером 1,5 на 1,5 метра, резиновые перчатки и лопатка. Мы находим наиболее здоровый сектор муравейника, отрезаем его лопаткой, как кусок пирога, быстро перемещаем в ведро — вместе с муравьями, личинками, яйцами и гнездовым материалом — и плотно закрываем крышкой. Затем содержимое ведра с муравьями высыпаем небольшими порциями на полиэтилен и тщательно перебираем. Так, как перебирают крупу для каши: мы просто перемещаем здоровых муравьев и гнездовой материал из одной кучки в другую. «Жуков-драгдилеров» и безнадежно больных муравьев-даунов (псевдоэргатов) вылавливаем, давим и выбрасываем. Каждую очищенную порцию муравейника тут же перемещаем во второе ведро.

Ломехуз узнать легко — они сильно отличаются от муравьев размерами (раза в 2-3 меньше) и окраской (ярко-коричневого цвета). Труднее с псевдоэргатами — от здоровых муравьев они почти не отличаются. Но зато их выдает поведение. Здоровые особи сразу начинают выполнять свои функции: фуражиры собирают разбросанный по полиэтилену строительный материал, гнездовые муравьи проявляют беспокойство о личинках и яйцах, муравьи-охранники кусают обидчика. Лишь псевдоэргаты слоняются без дела.

Вся процедура чистки заняла у нас чуть больше часа. Мертвые ломехузы и псевдоэргаты поместились в один граненый стакан — часть из них мы препарировали для научных целей. Во время чистки нам попалась одна самка-царица, но даже если бы все они остались в зараженном гнезде, можно было не беспокоиться: как раз в августе у муравьев происходит роение — брачный период. В гнезде появляются крылатые самки и самцы, они активно спариваются в воздухе и недостатка в оплодотворенных самках нет. Теперь осталось лишь найти место для уцелевшего муравейника.

А тем, кто остался в пораженном ломехузами гнезде, уже никто не поможет.

Стадия 5: Жизнь после смерти

Предыдущие стадии опыта показали, что муравейник, пораженный ломехузами («жуками-драгдилерами», паразитирующими при помощи выделяемого ими наркотического вещества), неизбежно гибнет. Единственный шанс на спасение — прибегнуть к принудительной чистке, удалив вручную ломехуз и безнадежно больных муравьев (псевдоэргатов). К сожалению, наш муравейник оказался поражен эпидемией наркомании уже настолько, что удалось спасти лишь часть гнезда. Спасенные особи находятся сейчас у нас в ведре, плотно закрытом крышкой.

Теперь нужно найти место, где они смогли бы прижиться и основать новое гнездо. Рыжие лесные муравьи любят влажность, поэтому опушки и поляны отпадают сразу. Лучше всего подойдет место в лесу, идентичном по составу тому, где находился наш предыдущий муравейник. Обязательное условие — расстояние от материнского гнезда должно быть не меньше километра. Иначе наши здоровые муравьи просто вернутся в погибающий муравейник, и их уже ничто не спасет. Соседство с другими гнездами, даже если они не поражены ломехузами, тоже нежелательно: их обитатели, скорее всего, отнесутся к чужакам враждебно и зарождающийся муравейник разграбят. Есть некоторые виды лесных муравьев-рабовладельцев, которые захватывают личинки из других гнезд и потом выращивают себе из них рабов.

Наконец мы нашли идеальное место — в ельнике, рядом с небольшим гнилым пнем. Аккуратно высыпаем содержимое ведра, и муравьи моментально начинают обустраиваться на новом месте. Царица и гнездовые муравьи роют в земле норы, другие особи укладывают в них личинки и яйца, третьи собирают высыпанный из гнезда гнездовой материал, четвертые — начинают патрулировать местность. Земля, извлеченная при строительстве нор, тут же идет на возведение вала вокруг будущего гнезда - это сходство с человеческими городами свойственно всем поселениям рыжих лесных муравьев. Чтобы ускорить строительство, можно набросать вокруг окружного вала листьев, веточек, опилок — муравьи их тут же подхватывают и употребляют в дело.

По сравнению с тем, как это происходит в природе, наш муравейник строится в более сложных условиях. Обычно семья, образуя новое гнездо, не порывает связи с материнским гнездом и долгое время получает оттуда помощь и поддержку. Тем не менее даже в условиях полной изоляции наш муравейник возрождается и уже на третий день обретает привычные очертания.

Еще через 3 дня купол вырастает до 15 сантиметров, а через неделю наш муравейник уже ничем не отличается от прежнего.

Спустя две недели на месте первого муравейника мы обнаружили холмик, который уже начал зарастать травой. Муравьев здесь больше нет, гнездовой материал перебирать некому, купол перестал проветриваться и начал гнить.

А на новом месте купол вырос еще на 5 сантиметров. Этому гнезду больше не страшны "жуки-драгдилеры". Наукой о муравьях — мирмекологией давно установлен интересный факт: очищенный от ломехуз муравейник обретает иммунитет против их наркотического вещества. Почему — ученые не знают, но это так.

Данная статья показывает яркий пример уничтожения общества по пятому приоритету управления.

Эксперимент проведен с помощью руководителя мирмекологического заказника «Пешки» доктора биологических наук Анатолия Захарова, а также научного руководителя Татьяны Путятиной, профессора доктора биологических наук Геннадия Длусского.

Дмитрий Соколов-Митрич, Татьяна Путятина.

Источник.

После прочтения этого рассказа учёных-мирмекологов у меня лично возникло желание провести параллель с христианским учением, изложенным в 4-х Евангелиях. Мне подумалось, если муравьёв-трудяг создал Бог-Творец, то их убийц — ломезух, похоже, создал сам дьявол! Уж больно коварна эта тварь!

А что у нас написано в Евангелиях? Вспомните!

24 Другую притчу предложил Христос им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём; 25 когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл; 26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы? 28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их? 29 Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, 30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою". (От Матфея, 13).

Вам не кажется, что главная цель Учения Христа-Спасителя — донести до всех людей знание, что мир оккупирован "двуногими ломехузами", которые действуют также коварно, как и маленькие убийцы муравьёв?!

И если ЛОМЕХУЗЫ вырабатывают в своих тельцах настоящий опиум, каплями и парами которого они сводят муравьёв с ума, то наши "ДВУНОГИЕ ЛОМЕХУЗЫ", чтобы сводить людей с ума, используют так называемый "духовный опиум", для распространения которого были созданы ложные религии.

Это моё предположение подтверждает вот этот фрагмент Евангелия, в котором говориться, как и кто производил арест Христа-Спасителя:

"Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы..." (Лк. 22: 52-53).

Получается, что "власть тьмы" — это религиозная власть, действующая подло, коварно и вероломно по отношению к простым людям, не имеющим задатков лидера! А поскольку у простых людей сознание не имеет защиты от "духовного опиума", они, аналогично тому, как муравьи видят в ломехузах своих лучших друзей, видят в представителях религиозной власти "настоящих слуг Божьих". Причём они называют это верой.

В силу всего вышесказанного, будущим правителем России я вижу Человека, настоящего лидера, который исполнит пророчество Христа о Жатве и очистит наш мир от всех "двуногих ломехуз" и их личинок.

Вот это пророчество Спасителя:

37 сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; 38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; 39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. 40 Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: 41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 42 и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; 43 тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!.. (От Матфея. 13).

11 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Белый Рус: Сложная работа. Тяжелая для восприятия. Концептуальная.

Разбирая её можно делать бесконечное множество выводов. Она затрагивает огромное количество аспектов нашей жизни, жизни Русского Народа. Показывает причины наших катастроф и трагедий.

Который раз читаю в Твоих работах о ломехузах и с каждым разом приходит Всё большее и большее понимание, что Дом НАШ-РОССИЯ заражен этими самыми ломехузами, вещающими с амвонов, вылезающих из зомбоящика и страниц жёлтой прессы. Сладкий яд их сочится с экранов кинотеатров.

Сталин по разным причинам не смог (не успел) зачистить наш Муравейник, нашу Россию от паразитов-ломехуз, и вот теперь мы с болью видим наш полуразрушенный Дом. Мы видим горящий Донбасс и одновременно забитые псевдоэргатами концертные залы Киева, где всё те же ломехузы делают им приятно и они в упор не видят сожженых в Одессе и десятки тысяч (более 65 000 по данным немецкой разведки) убитых в АТО (Анти-Славянской Террористической Операции).

Мы видим бесчисленные толпы псевдоэргатов в Москве и др. больших и малых Российских городов. Но, Слава Богу, мы видим и другие, положительные тенденции и явления. Всё большее количество Народа приобретает этот самый иммунитет от выделений обсевших нас ломехуз. Это видно в первую очередь по отношению народа к ВВП.

Уж какие только инфо-помои не льют на него подпендосники-либерасты, но Народ начинает понимать, что к чему. Рейтинги Путина, несмотря на все тяготы, которые нам устраивают "заклятые слуги народа", говорят сами за себя.

Согласно Конституции, написанной для нас кагалом Эльцина под диктовку американских советников, власть Президента более, чем сильно ограничена (только два факта: Россия не имеет право на государственную идеологию и ЦБ находится не в подчинении государства, а в прямом подчинении МВФ, читай ФРС США).

Всё видим, всё понимаем.

Ждем 18 марта.

Делаем правильный (жизненно необходимый) выбор.

Дадим новоизбранному чрезвычайные полномочия!

Ну а дальше всё, как учил Иосиф Виссарионович — у каждой ломехузы есть фамилия-имя-отчество-адрес.

Если Вождь погорячится при зачистке, — всё простим! (он тоже долго терпел). Как Сталину.