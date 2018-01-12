Как «файтинги» и «шутеры» полезными становились

В то время, пока российские атлеты, согласившиеся выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, усиленно тренируются в том, как надо каяться за свою страну и приносить извинения мировому сообществу, компетентные органы уже заняты формированием новой когорты профессионалов в области отечественного спорта. Только уже не по выступлениям под предательским белым флагом, а по компьютерным «файтингам» и «шутерам».

27 ноября 2017 года в Общественной палате России прошёл круглый стол на тему «Шутеры и файтинги: являются ли action-игры дисциплинами «будущего» в компьютерном спорте». Организаторами мероприятия выступили Комиссия Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, а также Федерация компьютерного спорта России.

Прежде, чем перейдём к выводам комиссии, сообщим, что Министерство спорта России ещё в 2016 году официально признало «компьютерный спорт» одной из спортивных дисциплин, а в 2017-ом он был переведён во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта, развиваемых на государственном уровне. На практике это значит, что теперь можно на законных основаниях финансировать это направление из госбюджета, в том числе спонсировать киберспортсменов, в простонародье – геймеров, популяризировать всевозможные компьютерные игры как один из элементов здорового образа жизни.

Собственно, именно этим уже и занялась Комиссия Общественной палаты России по физической культуре, проведя свой круглый стол и придя к следующим выводам:

Комплексных исследований о влиянии «файтингов» и «шутеров» на данный момент нет;

Существующие исследования негативного влияния компьютерных игр на психику носят ложный характер, так как были проведены некорректно;

Участие в соревнованиях компьютерного спорта способствуют снятию психологического напряжения и развитию лидерских качеств;

Развитие компьютерных «файтингов» и «шутеров» является продолжением традиции воинского воспитания подрастающего мужского поколения.

На основании сделанных выводов комиссия рекомендует Министерству спорта зачислить «файтинги» и «шутеры» в официальный реестр видов спорта.

А теперь о том, каким образом Комиссия по популяризации здорового образа жизни, в которую входят различные психологи, представители Госдумы, Минспорта, Минобороны и так далее, могла прийти к таким абсурдным выводам, основанным на оценке только положительного аспекта влияния игр и полном игнорировании известных каждому негативных следствий. На самом деле, всё предельно просто. Возглавляет эту комиссию госпожа Ирина Винер, жена олигарха Алишера Усманова, который с недавнего времени активно занялся чем? Правильно – вложил сотню миллионов долларов в компьютерные игры и развитие киберспорта. А теперь через свою жену выводит это дело на официальный уровень.

Вторая сторона-организатор круглого стола также имеет очевидный личный интерес – это Федерация Компьютерного спорта, созданная ещё в далёком 2000 году специально для продвижения киберспорта и возглавляемая людьми с показательными фамилиями – Смит и Антонян. И естественно, по рекомендациям круглого стола именно Федерации компьютерного спорта надо привлечь учёных и провести максимально объективные исследования для оценки влияния «файтингов» и «шутеров» на здоровье человека.

Можете не сомневаться, через пару лет вы прочитаете в новостях очередные шокирующие исследования британских, а может и российских учёных о том, какие благотворные эффекты несут игроману компьютерные «стрелялки» и «драки». К большому сожалению, наука сегодня чаще занимается не поиском истины, а просто обслуживанием интересов тех, кто платит за проведение исследования. ФКС и Усманов найдут пару миллионов долларов, чтобы провести исследования о пользе шутеров, а простые люди на проведение аналогичных исследований по выявления негативного влияния игр нужную сумму не соберут.

Уже сейчас ФКС организует и оплачивает масштабные соревнования геймеров, вовлекая в них учебные заведения и известных медиа-персон.

В результате Министерство спорта, объективно рассмотрев все имеющиеся научные мнения, признает «файтинги» и «шутеры» полезными для здоровья, внесёт в единый реестр, и это направление компьютерной индустрии начнёт спонсироваться, пропагандироваться и развиваться на государственном уровне, в ущерб поддержке обычных военно-патриотических клубов и любых других созидательных направлений.

И где-то глубоко на просторах интернета будет лежать книга Дэйва Гроссмана под названием «Не учите наших детей убивать», посвящённая как раз тому, к каким последствиям приводит нормализация насилия в компьютерных играх, и в которой есть десятки примеров разрушенных жизней и массовых убийств, совершённых людьми, увлечёнными теми самыми «файтингами» и «шутерами».

Не питаем иллюзий, что после выхода видеоролика что-то серьёзно поменяется в госорганах, поэтому цель этого видеообзора не в том, чтобы разорить Усманова или выгнать его супругу из общественной палаты – в широком смысле это ничего не изменит, а в том, чтобы:

показать широкой аудитории, каким образом откровенно абсурдные явления продвигаются на государственном уровне, в том числе получают одобрение официальной науки;

продемонстрировать, что здоровье граждан России сегодня отдано на откуп олигархам и ТНК, которые могут вот так открыто проводить свою политику, в том числе через официальные государственные институты;

подвести зрителей к выводу, что ваша личная информационная безопасность и безопасность ваших детей зависит только от вас и вашего здравомыслия. Мнения любых официальных СМИ, экспертов, учёных и политиков должны восприниматься критически.

Распространяйте правду и живите осознанно!

Источник: whatisgood.ru