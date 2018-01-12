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Цивилизация Предков на дне Чёрного моря. Часть 2

09:54. 12 января 2018 Просмотров - 215 Нет комментариев Опубликовал:

10 января 2017 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Цивилизация Предков на дне Чёрного моря”.

Автор-сказитель – Олег Павлюченко

часть 1 https://youtu.be/dfmszj2ovis

Хорошо ли мы знаем, кто же жил в прошлом в Причерноморье, где их города и где они сами. Во что верили, как жили, кто был их богом… Ответ прост: под цивилизацией античной Греции, которую учёные выдают за древнюю, сокрыта история Русского народа, населявшего Причерноморье иЗпокон веков. И погибли наши предки совсем недавно, а не в древнее античное время. А их города, не уступающие античному Петербургу, лежат сейчас на дне моря, совсем недалеко от берега. И это была цивилизация Русов, которую хорошо видно, всмотревшись в лица мраморных статуй…

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Источник: www.youtube.com

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