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«ЧВК Вагнера» против союза «США-ОАЭ-террористы» в Сирии

20:09. 12 января 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

чвк

С конца 2017 года по настоящее время в Сирии продолжается крупнейшая военная операция правительственных сил при поддержке «ЧВК Вагнера» против разрозненных группировок боевиков из «Джебхат ан-Нусра», «Файлак аль-Шам», «Ахрар аль-Шам» и др., стремящихся к объединению и восстановлению прежних позиций. Боевики получают финансирование и поставки вооружений от США и их союзников на Ближнем Востоке.

Как сообщают ТГ-каналы «Вестник Дамаска» и Directorate4, боевики в провинции Хама и Идлиб получили бронемашины Panthera F9 (производство - ОАЭ, компания Minerva Special Purpose Vehicles). Какое-то время американские аналитики убеждали мир, что данная бронетехника была предоставлена террористам Анкарой, союзником России в регионе. Вероятно, из желания посеять раздор и хаос, чтобы дестабилизировать обстановку в Сирии. Эти попытки, впрочем, не прекращаются до сих пор.

На деле же выяснилось, что бронемашины были поставлены союзником США. Благодаря США и ОАЭ в провинциях Северная Хама и южный Идлиб боевики раскатывали на современной тяжелой военной технике. Кто сомневается в причастности американских кукловодов, хочу напомнить, что Эмираты являются одной из опорных точек США в зоне Персидского залива. Поэтому связь между боевиками и США прослеживается весьма четко.

 

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Несмотря на заверения и попытки убедить западный мир в желании покончить с международным терроризмом во всех его проявлениях, Штаты продолжают снабжать террористов в Сирии современным вооружением и военной техникой, пускай и опосредованно. Им жизненно важно не допустить тотального разгрома террористических группировок в регионе. Последний рычаг давления, инструмент для привнесения хаоса нужен Вашингтону как никогда: авторитет США практически сведен к нулю.

Другой вопрос, что ближневосточная стратегия США терпит крах благодаря вмешательству бойцов «ЧВК Вагнера», принявших решение остаться в арабской республике до окончательного уничтожения террористов и возвращения мирной жизни в эту страну. Вагнеровцы не так просты, как хотелось бы боевикам и их западным кураторам с ближневосточными «помощниками». Именно они в прошлом стали той движущей силой, что привела армию САР к важнейшим победам в Пальмире, Ракке, Алеппо, Акербате, Дейр-эз-Зоре, форсировании левобережья Евфрата…

Они сделали невозможное, достигнув успеха там, где это казалось немыслимым. Помните знаменитое выражение «Миссия невыполнима»? Они превратили его в пыль, применив свой боевой опыт, тактические навыки и грамотное планирование военных операций, силу волю, мужество и, конечно же, современное вооружение и военную технику.

Как отмечали пользователи в социальных сетях, на вооружении вагнеровцев не только стрелковое оружие, но и подствольные гранатометы ГП-25, ПЗРК «Игла», БТР-80 и танки Т-72, современные аптечки для оказания медицинской помощи, маскировочные костюмы и бронежилеты. Сила, опыт, ум – вот залог успешных побед вагнеровцев над ИГ и другими террористами.

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Когда остатки отрядов террористов будет окончательно зачищены в провинциях Хама и Идлиб, американским «стратегам» придется задуматься о капитуляции своих планов на Ближнем Востоке. Вагнеровцы сломали им все планы своим присутствием в многострадальной республике. Поражение боевиков всего лишь вопрос времени: последние судороги экстремистов, находящихся на грани окончательного поражения.

На международном терроризме в Сирии будет поставлен крест. Какая ирония судьбы, не так ли? Исламистские экстремисты терпят поражение от христианского воинства, не позволяющего уничтожать мирное население, угрожать миру терактами и любыми проявлениями насилия. И в каком бешенстве скрежещут зубами враги Сирии и Башара Асада, как страдают они от того, что Россия становится не просто другом и союзником, но спасителем сирийского народа от террора и западной агрессии. За это тоже нужно поблагодарить добровольцев из «ЧВК Вагнера», не дающим террористам даже шанса на выживание…

Метки: Боевики в Сирии, Вагнер, сирия, ЧВК
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