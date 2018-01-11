Главная » История, Невероятное в мире

Три спасателя водолаза предотвратили второй взрыв на Чернобыльской АЭС

17:56. 11 января 2018 Просмотров - 290 2 коммент. Опубликовал:

Взрыв четвертого энергоблока, это крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики. Тогдашнее правительство разбежалось не сообщив населению про катастрофу и сделало это только через три дня.

Но были люди, которые ценой своей жизни, спасшие многие-многие другие жизни. Это и есть загадка русской души не понятая иностранцами. Как может человек идти к неминуемой смерти, понимая на что он идёт? Ведь этим людям никто не платит и даже не обещают вознаграждения.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Визитная карточка Западной Цивилизации
... так называемые «союзники» СССР во второй мировой войне, помогли нам добить... Берлина в начале мая 1945 предотвратило третью мировую войну. Это подтверждается... не имел возможности предотвратить Вторую Мировую войну, но сумел предотвратить третью. Ситуация был...
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ
... университет, аспирантуру, защитил диссертацию, потом вторую докторскую, стал профессором.“Но как... хлебосольство Зубова. Почти в каждом втором очерке о Владимире Ивановиче упоминается...
Духовное путешествие. Тайланд (2011) IPTVRip
Название: Духовное путешествие. Тайланд Год выпуска: 2011 Жанр: документальный Режиссер: Евгений Сыпко Продолжительность: 00:25:37 Перевод: профессиональный, двухголосный Формат: TS Качество: IPTVRip Видео: MPEG2, 720x576, 25 fps, 10000 kbps Аудио: AAC, 2...
Дар Чёрного человека (Рэй Смит)
Что мы знаем о Португалии? Некогда она была самой сильной колониальной державой, явившей миру отважных мореплавателей и талантливых поэтов. Но в XVI веке ее звезда внезапно – за каких-нибудь 100 лет - и навсегда закатилась. Сегодня мы знаем, что ...
ПРАВДА И МИФЫ О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ И КРЕЩЕНСКИХ МОРОЗАХ
... первую очередь к Крещению и второй половине святок. Защищались в первую... к развалу страны, длится уже второй десяток лет. Обязательное среднее образование...
Путин разъяснил слова о бомбе, заложенной Лениным под здание государственности
Путин, разъясняя свои слова о Ленине, напомнил, что по поводу построения нового государства у Ленина была дискуссия со Сталиным. Идеи Сталина были отвергнуты, и страна была построена с возможностью выхода ее участниц из состава государства. «Вот это (...

2 коммент.»

  • 16055 10447
    Вьеха 11 января 2018 в 18:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Картинка при чём тут?

    Ответить
  • 488 342
    Sergeev 11 января 2018 в 20:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Не пойму зачем читать то, просто текст можно было выложить. А вот сама ликвидация аварии вызывает уважение ко всем ликвидаторам, особенно к тем кто шел на верную смерть. Очень сомневаюсь что подобная катострофа была бы ликвидирована в другой стране кроме СССР.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>