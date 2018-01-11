Три спасателя водолаза предотвратили второй взрыв на Чернобыльской АЭС
17:56. 11 января 2018 Просмотров - 290 2 коммент. Опубликовал: brahman
Взрыв четвертого энергоблока, это крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики. Тогдашнее правительство разбежалось не сообщив населению про катастрофу и сделало это только через три дня.
Но были люди, которые ценой своей жизни, спасшие многие-многие другие жизни. Это и есть загадка русской души не понятая иностранцами. Как может человек идти к неминуемой смерти, понимая на что он идёт? Ведь этим людям никто не платит и даже не обещают вознаграждения.
Источник: www.kramola.info
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Не пойму зачем читать то, просто текст можно было выложить. А вот сама ликвидация аварии вызывает уважение ко всем ликвидаторам, особенно к тем кто шел на верную смерть. Очень сомневаюсь что подобная катострофа была бы ликвидирована в другой стране кроме СССР.