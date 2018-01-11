Три спасателя водолаза предотвратили второй взрыв на Чернобыльской АЭС

Взрыв четвертого энергоблока, это крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики. Тогдашнее правительство разбежалось не сообщив населению про катастрофу и сделало это только через три дня.

Но были люди, которые ценой своей жизни, спасшие многие-многие другие жизни. Это и есть загадка русской души не понятая иностранцами. Как может человек идти к неминуемой смерти, понимая на что он идёт? Ведь этим людям никто не платит и даже не обещают вознаграждения.