Трамп против традиций, несогласные в Иране, украденный миллиард Чубайса

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В этом выпуске:

00:09 сияющая демократия США и её занимательные особенности

10:55 Польша, Венгрия и Чехия против арабских беженцев

14:32 новогодние бесчинства в Иране

20:13 миномётный обстрел российской военной базы в Сирии

22:56 дачка Анатолия Чубайса, швейцарская фирма, миллиард рублей и УК РФ

25:51 белый гетеросексуальный мужчина Джеймс Дамор и его борьба с Google за толерантность и политкорректность



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Источник: www.youtube.com