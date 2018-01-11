Трамп против традиций, несогласные в Иране, украденный миллиард Чубайса
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В этом выпуске:
00:09 сияющая демократия США и её занимательные особенности
10:55 Польша, Венгрия и Чехия против арабских беженцев
14:32 новогодние бесчинства в Иране
20:13 миномётный обстрел российской военной базы в Сирии
22:56 дачка Анатолия Чубайса, швейцарская фирма, миллиард рублей и УК РФ
25:51 белый гетеросексуальный мужчина Джеймс Дамор и его борьба с Google за толерантность и политкорректность
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Источник: www.youtube.com