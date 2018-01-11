Страницы Родной Поэзии. Выпуск 7. Афанасий Афанасьевич Фет

Ведущий программы – Виктор Маслов



Афанасий Афанасьевич Фет – русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Наряду с тем, что Фет был утончённым лириком, поражала его способность оставаться одновременно чрезвычайно деловитым, предприимчивым и успешным помещиком.



Афанасий Фет – поздний романтик. Основные темы его произведений – природа, любовь, искусство, объединяемые темой красоты. Перу А. Фета принадлежат переводы «Фауста» Гёте, Горация, стихотворения Катулла, «Превращения» Овидия, «Энеида» Вергилия и многие другие. Известную фразу, вошедшую в сказку А.Н. Толстого «Приключения Буратино» – «А роза упала на лапу Азора» – написал А. Фет.



Продолжение слушайте в передаче, где также прозвучат стихотворения А. Фета.



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Источник: www.youtube.com