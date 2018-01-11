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Страницы Родной Поэзии. Выпуск 7. Афанасий Афанасьевич Фет

20:19. 11 января 2018 Просмотров - 78 Один комментарий Опубликовал:

Ведущий программы – Виктор Маслов

Афанасий Афанасьевич Фет – русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Наряду с тем, что Фет был утончённым лириком, поражала его способность оставаться одновременно чрезвычайно деловитым, предприимчивым и успешным помещиком.

Афанасий Фет – поздний романтик. Основные темы его произведений – природа, любовь, искусство, объединяемые темой красоты. Перу А. Фета принадлежат переводы «Фауста» Гёте, Горация, стихотворения Катулла, «Превращения» Овидия, «Энеида» Вергилия и многие другие. Известную фразу, вошедшую в сказку А.Н. Толстого «Приключения Буратино» – «А роза упала на лапу Азора» – написал А. Фет.

Продолжение слушайте в передаче, где также прозвучат стихотворения А. Фета.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 7653 6581
    Вячеслав 11 января 2018 в 20:54 Ссылка Пометить
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    Упоминая А.А.Фета, можно было бы вспомнить и о другом, не менее известном русском поэте, – Ф.И.Тютчеве, несправедливо запрещённом в наших школах пархатыми патГиотами… В школе с 70-х не читают Тютчева, современная программа образования исключила его за ИЗЛИШНИЙ ПАТРИОТИЗМ… Каково, а?

    Вот ответ лица библейской национальности – преподавателя гимназии N 1567 Льва Иосифовича Соболева корреспонденту.

    - А может быть, Тютчева вообще не стоит изучать в школе?

    - Иннокентий Анненский назвал Тютчева “поэтом для немногих”. Это очень верное определение, Тютчев всегда был “мелким шрифтом” – отчасти оттого, что был мало социален, отчасти оттого, что не понятен, и эта “слава для немногих” ему к лицу. Поэтому не надо стремиться из него сделать слишком уж изучаемого поэта. Дать представление о нем, показать, что такое тютчевский язык, тютчевская вселенная, очень даже хорошо. Но этого вполне достаточно. И чем меньше будет Тютчева в школе, тем лучше.

    Вот такие львы иосифовичи и губят нашу словесность (и не только её), вместе с патриотизмом, на самом корню…

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