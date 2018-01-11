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Про злых комментаторов

09:07. 11 января 2018 Просмотров - 232 3 коммент. Опубликовал:


О природе злых комментариев.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Интернет, юмор
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3 коммент.»

  • 16043 10435
    Вьеха 11 января 2018 в 13:28 Ссылка Пометить
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    Особо хороши матовые тупые выпученные глазки.

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    • 1458 1016
      mary Вьеха 11 января 2018 в 16:36 Ссылка Пометить
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      да уж,я подумала ,хорошо бы взглянуть разочек на наших активистов,может и не пришлось бы слова тратить,агрессия обычно от детских еще комплексов или “национальное”.К арсеналу этого активиста у наших основной ,я заметила,их научил кто-то-это требовать отимеющего противное мнение факты,ссылки,стенограммы,иначе все неправдв,как будто люди все копируют ,изучая информацию .

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      • 16047 10439
        Вьеха mary 11 января 2018 в 16:51 Ссылка Пометить
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        Ссылками рубятся как рыцари мечами. Мне всегда трудно ссылаться, так как пишу из головы. Ты тоже, правда?

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