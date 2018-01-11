Про злых комментаторов
09:07. 11 января 2018 Просмотров - 232 3 коммент. Опубликовал: brahman
О природе злых комментариев.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Особо хороши матовые тупые выпученные глазки.
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да уж,я подумала ,хорошо бы взглянуть разочек на наших активистов,может и не пришлось бы слова тратить,агрессия обычно от детских еще комплексов или “национальное”.К арсеналу этого активиста у наших основной ,я заметила,их научил кто-то-это требовать отимеющего противное мнение факты,ссылки,стенограммы,иначе все неправдв,как будто люди все копируют ,изучая информацию .
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Ссылками рубятся как рыцари мечами. Мне всегда трудно ссылаться, так как пишу из головы. Ты тоже, правда?