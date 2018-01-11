Предвыборная сенсация — малоизвестный патриот Грудинин обходит десятилетиями раскручиваемую либералку Собчак более чем в 10 раз

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные сегодня ВЦИОМ.

За Павла Грудинина готовы голосовать 7,6% опрошенных, за Собчак – всего 0,7%. От Грудинина безнадежно отстают и такие политические старожилы, как Жириновский и Явлинский.

Сенсационность этих цифр в том, что ближайшим конкурентом несомненного фаворита президентской гонки В. В. Путина становится выдвинутый от КПРФ глава подмосковного совхоза, рейтинг и узнаваемость которого месяц назад стремились к нулю.

Данные представлены на основании инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Справка

Павел Грудинин родился в Москве 20 октября 1960 года (57 лет). В 1982 г. окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, факультет «Механизация сельского хозяйства». В 2001 г. получил второе высшее образование — окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». С 1982 года работает в совхозе им. Ленина, прошел путь от помощника бригадира тракторной бригады до директора. Возглавляемое им ЗАО «Совхоз имени Ленина» входит в число трехсот лучших сельхозпредприятий России, а сам Грудинин в 2005 году стал победителем конкурса «Менеджер года» в номинации «Сельское хозяйство». Избирался депутатом Московской областной Думы в 1997, 2002 и 2007 гг. В 2010 году баллотировался на пост главы Ленинского района Московской области в качестве кандидата-самовыдвиженца. Однако избирательная комиссия Ленинского района Московской области отказала ему в регистрации из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах. В сентябре 2017 года Павел Грудинин избран председателем Совета депутатов городского поселения Видное.

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