Панорамный вид из центра Млечного Пути: кадры космической обсерватории Chandra (ФОТО, ВИДЕО)
NASA опубликовало видео в формате 360 градусов, которое позволяет «прогуляться» по центру Млечного Пути.
Проект, при создании которого использовались данные, полученные космической рентгеновской обсерваторией «Чандра» и другими телескопами, позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать гигантские звезды и сверхмассивную черную дыру в центре нашей Галактики.
Как сообщает космическое агентство, человечество физически не способно достичь центра Млечного Пути, и ученые изучают данный регион космоса благодаря мощным телескопам, способным принимать как видимый свет, так и рентгеновское и инфракрасное излучения.
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Источник: rusvesna.su
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Я периодически вот это просматриваю http://fun-space.ru/nauka/15875-post-o-bolshom-bolshom-kosmose-i-nashem-meste-v-nem Так успокаивает.
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Очередной научный бред учоных!
Скажите, на каком пипилаце эти учоные слетали в центр нашей галактики, все там сфотали и вернулись! При условии, что на луну проблематично слетать!