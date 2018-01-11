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Панорамный вид из центра Млечного Пути: кадры космической обсерватории Chandra (ФОТО, ВИДЕО)

08:43. 11 января 2018 Просмотров - 330 2 коммент. Опубликовал:
Панорамный вид из центра Млечного Пути: кадры космической обсерватории Chandra (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

NASA опубликовало видео в формате 360 градусов, которое позволяет «прогуляться» по центру Млечного Пути.

Проект, при создании которого использовались данные, полученные космической рентгеновской обсерваторией «Чандра» и другими телескопами, позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать гигантские звезды и сверхмассивную черную дыру в центре нашей Галактики.

Как сообщает космическое агентство, человечество физически не способно достичь центра Млечного Пути, и ученые изучают данный регион космоса благодаря мощным телескопам, способным принимать как видимый свет, так и рентгеновское и инфракрасное излучения.

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Панорамный вид из центра Млечного Пути: кадры космической обсерватории Chandra (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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