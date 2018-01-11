В коммунизм из книжки



верят средне.



"Мало ли,



что можно



в книжке намолоть!"



А такое -



оживит внезапно "бредни"



и покажет



коммунизма



естество и плоть.

Владимир Маяковский. Товарищу Нетте, пароходу и человеку

Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить...))

"Отсталая" Россия при режиме Путина - 3: история, факты, юмор

Бедные студенты из Дальневосточного Всероссийского Федерального Университета города Владивосток поделились с нами ужасающими фотографиями своего общежития.

Даже не верится как можно жить в таких нечеловеческих условиях, здание построили ещё в 50-х годах прошлого века и после ни разу не ремонтировали. Ребята умоляют нас донести этот крик души до общественности, давайте вместе поможем им, сделаем максимальный репост. Пусть вся Россия узнает как живут студенты Владивостока, пока наши налоги уходят на развитие Крыма и поддержку Сирии!

5 сентября 2015 года никогда не забудут в Барнауле, еще одном исчезающем, практически обезлюдевшем российском городе.

В этот день многотысячная протестная акция горожан была жестоко подавлена... авиацией! Президентские Стрижи пикировали на охваченных паникой барнаульцев. Вечером того же дня власти цинично использовали фейерверки и лазерное шоу, ослепляя митингующих, разрушая ветхие строения и инфраструктуру в районе Речного вокзала.

Вполне предсказуемо путинская пропаганда представила в СМИ всё произошедшее невинным празднованием 285-летия города Барнаула.

Нет в России тяжёлого машиностроения, компании РЖД приходится закупать вот такие б/у тепловозы эстонского производства. Мы даже специально бирочку вам поближе показали: Эстонский тепловозостроительный завод, 1995 года выпуска. Нищим россиянам как всегда приходится донашивать обноски высокотехнологичных стран Евросоюза.

Вот такой ужас происходил на одной из пешеходных улиц Вологды.

Местные власти поставили новые скамейки, фонари, тем самым заманив в это место доверчивых горожан.

А потом, представляете, посадили вдоль тротуаров огромное количество цветов!

Сволочи, не думают своей головой, что у людей теперь аллергия постоянно будет, да и вообще цветы такие яркие, что глаза раздражают. Только в России до такого додуматься могли.

За антиправительственные высказывания в России сразу отправляют в ссылку в Сибирь, особенное не повезёт тем, кого распределят в город барачного типа — Новосибирск.

Нам удалось раздобыть несколько фотографий из этого режимного города, слабонервным лучше не смотреть эти фото!

В городе Шуя Ивановской области вандалы испоганили уникальный памятник культурного наследия XIX века «Мерные весы».

Архитектурное сооружение раскрасили желто-зелёной краской, крышу пробили каким-то штырём, вокруг здания положили скользкую плитку, чтобы местные жители не могли подойти близко, в пустые окна вставили стёкла, чтобы они разбились и поранили посетителей.

Вот такие варвары орудуют в Ивановской области, да и везде в России сейчас идёт тотальное уничтожение культурного наследия... Печально это...

А это город Калуга, в народе его называют российская Припять.

Ведь он находится практически в таком же разрушенном состоянии.

Всё это последствия чудовищной политики 2000-х годов.

Что же сделали с железнодорожным транспортом! Везде остались только старые, ржавые советские электровозы 60-х и еле рабочие тепловозы.

А по пригородным маршрутам ходят доживающие свой век медленные электрички. Подвижной состав никак не обновляют.

Вот она кровавая диктатура режима!

Как известно в России, а тем более в Сибири невозможно вырастить никаких плодовых деревьев, только маленькие кислые яблочки и груши. А уж об абрикосах, винограде, сливе, и, тем более, персиках, тут вообще никто не слышал!

Яркое тому подтверждение - дачник Железов В.К., живущий в Хакасии, который, несмотря на свой многолетний труд так и не сумел ничего вырастить.

Давайте вместе посмотрим на это жалкое зрелище.

Власти России уже давно начихали на свой народ.

Даже в чрезвычайной ситуации помощи ждать неоткуда, служба МЧС уже давно развалена, техника устарела, ничего нового не приобретается, а работают там одни пенсионеры, т. к. молодежь не идёт на такие зарплаты.

Обычная российская картина: разваленный Камаз восемьдесятпоследнего года выпуска едет по разбитой, яма на яме, дороге.

Каждый знает, что в России чем дальше от Москвы тем всё хуже и хуже. И сегодня мы удаляемся от столицы на астрономическое расстояние в 10 000 км. Здесь находится полугород, полудеревня - Владивосток.

Такая удалённость накладывает свой отпечаток, время в этом месте как будто застыло, здесь всегда 90-е, регион совершенно не развивается, в городе отсутствуют новые постройки, устаревшая инфраструктура требует ремонта, люди мечтают отсюда поскорее уехать.

На эти фотографии невозможно смотреть без слёз сожаления, до чего же страну довели...

А это Челябинский трубопрокатный завод.

Старое советское оборудование доживает свой век, пьяные работяги ничего толком не делают, на заводе полнейшая разруха и антисанитария.

Надо быть полным неудачником, чтобы работать на таком предприятии в России.

Обыкновенная общеобразовательная школа в российском городе Йошкар-Ола.

И учатся там не дети чиновников, а обыкновенные ребята, наверное поэтому, школа имеет такой невзрачный вид и находится в аварийном состоянии.

Один из самых больших детских концентрационных лагерей находится в Задонском районе Липецкой области.

Лестницы, домики, карусели, качели, лабиринты - все, что нужно для того, чтобы замучить детей несогласных с режимом родителей.Фото 18+ Слабонервным не смотреть!

Каждый россиянин должен знать, что в его стране ничего нового не строится и Россия живет на остатках СССР.

Предлагаем вам взглянуть на новые спальные районы наших городов.

Обращаем ваше внимание на то, что в эту подборку мы специально не включили Москву и Санкт-Петербург, чтобы посмотреть настоящий ужас который творится за МКАДом.

Кризис в России вынуждает энергетиков проводить веерные отключения электроэнергии, которые погружают во мрак целые города. Россия, Самара.

Источник: https://fishki.net/anti/176915... © Fishki.net

Что Путин сделал для России?

Это для тех, у кого "Путин ничего не сделал за время своего правления, ни одного обещания не выполнил, вообще ничего не изменилось".

Увы есть такие забывчивые - вот тут напоминалочка. Довёл страну, чего уж...

Факты, о которых РЕДКО говорят, а только поливают грязью!

Итак, за 12 лет Путин:

- увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30 раз, ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-ое место);

- увеличил золотовалютные резервы в 48 раз!

- вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть три!);

- разорвал «либеральные» кабальнейшие в истории соглашения о разделе продукции;

- национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли;

- поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте);

- увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз.

Ну и уж совсем мелочь:

- Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.

- Поднял средние пенсии в 14 раз.

Кроме того Путин

- отменил Хасавюртовское соглашение, чем отстоял целостность России,

- предал огласке НКО 5-ой колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.

Источник: https://politikus.ru/articles/...

Politikus.ru

ТОП-10 ДОСТИЖЕНИЙ ПУТИНА

1. КРЫМ НАШ

2. РЕШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОПРОСА

3. ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВ

4. СОЗДАНИЕ ФОНДОВ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

5. СОЗДАНИЕ И ЧЛЕНСТВО В НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

6. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

7. ВОЕННАЯ РЕФОРМА

8. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

9. ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЙНЫ В ЧЕЧНЕ

10. СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ РАЗВАЛА

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Как только русские собираются, например, вместе на форумах в Интернете , – сразу злобный лай между православными и коммунистами, православными и язычниками, верующими и атеистами, между православными разного толка…



Когда случается (это очень редко) совместная демонстрация, язычникам стыдно идти рядом с христианами, а христианам стыдно идти с язычниками.



Коммунистам стыдно идти с христианами и язычниками, а христианам и язычникам стыдно идти рядом с коммунистами.



Почти всем стыдновато участвовать в общей демонстрации или марше, когда одни идут с красными флагами, другие с крестами и иконами, третьи в языческих одеждах с Перуном или Ярилой, а кто-то идёт с германским флагом со свастикой…



Гораздо естественнее и желательнее – начать лупить друг друга кулаками, ногами и палками.



Каждая группа хочет навязать всем другим свою программу или побольше пунктов из своей программы втиснуть в общую программу. Но сиё не получается, всё разваливается…



В результате не удаётся объединиться ни только всем вместе, но ни христианам, ни язычникам, ни коммунистам в отдельности…



И это естественно. Природу человеческую – как изменить? Как сдержаться?…Природа христианина, коммуниста, язычника вырывается.. из под контроля. Разные идеи, прибавим обиды старые и новые, прибавим самолюбие и тщеславие вождей… Как объединить людей, которые находятся в стадии борьбы друг с другом?



Национально-державная партия, Русская партия, Союз Русского народа, Славянский союз, Родина, Имперский Союз, РОНС, Фронт Национального спасения…Сколько их было и есть, не могущих пойти в рост?

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Отсталая Россия при режиме Путина - 1

Отсталая Россия при режиме Путина - 2

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​В. Путин: Гамбитами по цугцвангу

Кто организовал сопротивление Силе, многократно превосходящей его по всем параметрам? Имя его – Владимир Путин.

Стратегия Путина: «А быстрее нельзя»...

Н.Выхин: Слово о Путине

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