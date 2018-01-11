Новости Украины и Новороссии 11 января 2018

Неонацистская группировка «Полк «Азов», которая формально входит в структуру нацгвардии Украины, стремительно подчищает свидетельства получения американского оружия.

Так, с сайта группировки пропало сообщение, в котором говорилось о получении подразделением американских гранатометов PSRL-1.

Украинские СМИ также обратили внимание на это — в частности информагентство УНИАН отмечает, что «в национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие у полка „Азов“ гранатометов PSRL».

Что было удалено

22 июля 2017 года на сайте «Азова» появилось сообщение под заголовком «Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ».

Сейчас его нет на сайте, в том числе и в архиве, но в кэше Google «снимок страницы по состоянию на 8 января 2018» пока доступен.

В сообщении говорится, что «3-й ротой 2-го БОПа полка „Азов“ 20 июля была осуществлена пристрелка недавно полученных гранатометов PSRL-1». Судя по копии, хранящейся в кэше, оно сопровождалось фотографиями боевиков с гранатометом на полевых испытаниях.

Боевики-неонацисты тогда оценили стрельбы на «отлично»: похвалили прицельную дальность, возможность оснащения любыми прицелами, включая ночные и тепловизионные, главным недостатком назвали скорость нагрева.

Как сообщала, «Русская Весна», ранее уже всплывали доказательства поставок американского оружия на Украину. Так, директор техасской оружейной компании AirTronic USA Ричард Вендивер рассказал, что начал сотрудничество с Киевом два года назад и первые поставки гранатометов пошли на Украину в 2016 году.

Причем, речь шла именно о гранатомёте PSRL — производимой в США усовершенствованной версии советского РПГ-7.

«Мы начали поставлять наш товар на Украину в прошлом году и продолжаем сейчас. Более подробно я рассказывать не могу. Но могу сказать, что мы тесно сотрудничаем с посольством (Украины в США — прим. РВ), с Госдепом и украинским правительством», — заявил тогда Вендивер.

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