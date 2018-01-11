Новости Украины и Новороссии 11 января 2018
- 14:25 Сeпapы пробрались в oперу.
- 14:04 СРОЧНО: Захарченко объявил о выборах главы ДНР.
- 13:21 В ЛНР теперь есть новейший компьютерный томограф, обследование бесплатно.
- 12:36 Кто виноват в войне на Донбассе.
- 08:16 Внезапный Сталин в Сумах.
- 07:30 Неонацисты «Азова» подчищают доказательства получения американского оружия (+ФОТО).
- 05:30 Украинцы ждут поезда в яме: люди разобрали платформу на металл (ФОТО).
- 02:30 В США предрекают Украине «третий майдан» и свержение Порошенко.
- 02:00 «Советские оккупанты» сделали все для существования Украины, — экс-нардеп.
- Вчера 23:59 В ЕС объяснили, почему не дали Украине 600 миллионов евро.
Сeпapы пробрались в oперу
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СРОЧНО: Захарченко объявил о выборах главы ДНР
Выборы на пост Главы Донецкой Народной Республики пройдут осенью 2018 года.
Об этом 11 января заявил нынешний руководитель Республики Александр Захарченко.
«Выборы будут осенью 2018 года», — сказал Захарченко, подтвердив, что намерен принять в них участие.
Согласно действующей Конституции ДНР, Глава Республики избирается сроком на 4 года и не может занимать указанную должность более двух сроков подряд.
Первые в истории ДНР выборы прошли 2 ноября 2014 года, тогда безоговорочную победу одержал А. Захарченко.
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В ЛНР теперь есть новейший компьютерный томограф, обследование бесплатно
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Кто виноват в войне на Донбассе
Опрос на улицах Запорожья на тему отношения местных жителей к войне на Донбассе и кто виноват в происходящем.
PS. Ну и по деньгам Януковича, которые отмывает Порошенко. Новая "злочинна влада" отмывает деньги старой "злочинной влады". Неумолимо вращается колесо генотьбы.
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Внезапный Сталин в Сумах
В книжном магазине "Либрариум"в Сумах активисты евромайдана обнаружили печатную продукцию рекламирующую Сталина, российских императоров, Великую Отечественную Войну и современную российскую армию.
СБУ начало проверку.
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Неонацисты «Азова» подчищают доказательства получения американского оружия (+ФОТО)
Неонацистская группировка «Полк «Азов», которая формально входит в структуру нацгвардии Украины, стремительно подчищает свидетельства получения американского оружия.
Так, с сайта группировки пропало сообщение, в котором говорилось о получении подразделением американских гранатометов PSRL-1.
Украинские СМИ также обратили внимание на это — в частности информагентство УНИАН отмечает, что «в национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие у полка „Азов“ гранатометов PSRL».
Что было удалено
22 июля 2017 года на сайте «Азова» появилось сообщение под заголовком «Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ».
Сейчас его нет на сайте, в том числе и в архиве, но в кэше Google «снимок страницы по состоянию на 8 января 2018» пока доступен.
В сообщении говорится, что «3-й ротой 2-го БОПа полка „Азов“ 20 июля была осуществлена пристрелка недавно полученных гранатометов PSRL-1». Судя по копии, хранящейся в кэше, оно сопровождалось фотографиями боевиков с гранатометом на полевых испытаниях.
Боевики-неонацисты тогда оценили стрельбы на «отлично»: похвалили прицельную дальность, возможность оснащения любыми прицелами, включая ночные и тепловизионные, главным недостатком назвали скорость нагрева.
Как сообщала, «Русская Весна», ранее уже всплывали доказательства поставок американского оружия на Украину. Так, директор техасской оружейной компании AirTronic USA Ричард Вендивер рассказал, что начал сотрудничество с Киевом два года назад и первые поставки гранатометов пошли на Украину в 2016 году.
Причем, речь шла именно о гранатомёте PSRL — производимой в США усовершенствованной версии советского РПГ-7.
«Мы начали поставлять наш товар на Украину в прошлом году и продолжаем сейчас. Более подробно я рассказывать не могу. Но могу сказать, что мы тесно сотрудничаем с посольством (Украины в США — прим. РВ), с Госдепом и украинским правительством», — заявил тогда Вендивер.
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Украинцы ждут поезда в яме: люди разобрали платформу на металл (ФОТО)
Жители Днепропетровской области опубликовали фотографии, на которых показано, как пассажиры стоят в дыре, образовавшейся из-за обвала части железнодорожной платформы, на станции Дачная. Это произошло в результате того, что неизвестные частично разобрали платформу на металл.
Любопытно, что данное фото украинские пользователи соцсетей распространяли в комментариях на сайтах и в блогах, злорадно заявляя, что кадры сделаны в России, но позже стало известно, что это их «Незалежная».
«Hyperloop — первый этап внедрения технологии в Украине… транспортная революция!» — пошутил украинец, обнародовавший фото.
Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» ПАО «Укрзализниця» подтвердил украинским СМИ проблемы и обещал полностью отремонтировать пассажирскую платформу 1143 км (пл. Дачная), находящуюся на направлении Запорожье-Мелитополь, сообщили в ЦТС.
По данным железнодорожников, платформа была повреждена вследствие незаконных действий «охотников за металлом» — вандалы сломали часть уголка, который удерживает бетонные плиты.
Позже 3 плиты упали на землю.
Приднепровской ж/д предпринимаются меры по восстановлению платформы. Разработана и задействована схема посадки-высадки пассажиров с пригородных электричек, предусматривающая смещение места остановки первого вагона и посадку-высадку пассажиров на неповрежденную часть платформы. Сообщается, что ежедневно здесь останавливается 8 пар пригородных поездов.
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В США предрекают Украине «третий майдан» и свержение Порошенко
«Третий Майдан» получит поддержку международной общественности, а украинцы смогут, наконец, свергнуть свои элиты.
Об этом пишет Диана Френсис, старший научный сотрудник Центра Евразии влиятельной американской неправительственной организации «Атлантический совет» (Atlantic Council). Ее блог опубликован на сайте Atlantic Council.
«В стране кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов … Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года», — пишет Френсис.
По ее мнению, после такой революции в Украине не будет хаоса, какой случился после Евромайдана.
«В стране усилились финансовые институты, она получила важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая „инфраструктура управления”, к которой привлечены сотни честных парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по силам осуществить немедленную мирную передачу власти», — заявляет эксперт.
По ее мнению, перед Порошенко стоят четыре «незавершенные задачи».
Во-первых — отозвать и пересмотреть свой законопроект об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать независимо, «как этого требуют украинцы и западные доноры».
Во-вторых, прекратить атаки на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В-третьих — снять неприкосновенность с депутатов парламента.
В-четвертых, запретить политическую пропаганду на ТВ в преддверии выборов 2019 года, «чтобы нивелировать влияние олигархов».
«У Порошенко мало времени. Антикоррупционный суд должен быть создан немедленно, к весне 2019 года должны быть вынесены решения как минимум по трем резонансным делам, открытым Национальным антикоррупционным бюро Украины», — ультимативно заявляет Френсис.
«Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты», — резюмирует эксперт «Атлантического совета».
Отметим, что «Атлантический совет США» в 2014 году отметил Петра Порошенко наградой Global Citizen Award. Сам президент в этот момент выступал перед экспертами Совета.
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«Советские оккупанты» сделали все для существования Украины, — экс-нардеп
Если Украина признает советский период оккупацией, то должна передать западные области другим государствам.
Об этом экс-нардеп от «Партии регионов» Владимир Олейник написал на своей странице в соцсети.
Он решил напомнить украинским властям о пакте Молотова-Риббентропа между СССР и Германией, согласно которому они перекроили границы Восточной Европы.
«Интересный документ. Если сегодня его признать недействительным, Украине придется отдать соседям в Европу Закарпатье, Восточную Галицию, Южную Бессарабию и многие другие земли», — считает беглый нардеп.
По его словам, именно Советский Союз «собрал нынешнюю Украину из земель единого государства, щедро перекраивая границы, ориентируясь на экономическую целесообразность».
«Это, видимо, и называется „оккупацией”. Кстати, именно „оккупанты” в тридцатые годы, после создания Украинской Советской Социалистической республики, сделали все возможное для сохранения украинского языка, открывая издательства, национальные театры, культивируя средства массовой информации на украинском языке и многое другое. Была единая история, был общий путь», — написал Олейник.
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В ЕС объяснили, почему не дали Украине 600 миллионов евро
Европейский Союз проводит оценку возможности предоставления Украине «новой макрофинансовой помощи», заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.
«В ноябре во время саммита Восточного партнерства президент Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине.
И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», — цитирует Украинское радио слова европейского чиновника.
Мингарелли отметил, что Еврокомиссия «сейчас не может выделить транш» в 600 миллионов евро «из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи». Какие именно условия не выполнены, чиновник не уточнил.
В 2017 году Украина в целом должна была получить четыре транша от МВФ в рамках программы EFF. Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева еще в январе того года не сомневалась в этом. Но в итоге МВФ не только сократил сумму нового транша для Украины — до $1 млрд вместо $1,3 млрд — но и значительно задержался с выплатами.
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