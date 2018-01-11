Не на тех напали: Казахстан вступил в борьбу с США за свои резервы
14:48. 11 января 2018 Просмотров - 571 Один комментарий Опубликовал: brahman
Вашингтон заморозил средства национального суверенного фонда Казахстана. Однако в Астане не собираются оставлять это просто так, представители уже обратились в Высокий суд Лондона.
Шаг США ярко продемонстрировал, что хранить государственные резервные фонды в Америке не так уж и надежно, как считалось до этого. Оказалось, что существуют высокие риски, с которыми уже довелось ознакомиться Казахстану. Как сообщает Reuters, Вашингтон принял решение о заморозке резервов страны. Поводом для этого стало иск компании молдавского бизнесмена Анатолия Стати в отношении казахстанского правительства. Предприниматель обвинил властей в попытке рейдерского захвата его собственности после инвестиций в топливно-энергетический комплекс.
Штаты заморозили активы на сумму 22 миллиарда долларов, или 40% объема Фонда будущих поколений. Это составляет 17% от ВВП Казахстана. В Астане не собираются мириться с подобными действиями США. Национальный банк уже обратился в Высокий суд Лондона, рассказав про значительные убытки и сложности с завершением уже начатых транзакций. Тем не менее, казахстанским представителям не захотели помочь, оставив решение Вашингтона в силе.
В суде не только отклонили все претензии, но и запретили подавать апелляции на плачевный вердикт. Специалисты отмечают, что вся эта ситуация создала прецедент, к которому шли на протяжении последних десятилетий. Многочисленные вопросы возникают не только у Казахстана, но и других стран. Теперь необходимо задуматься, насколько целесообразно держать суверенные резервы в США, когда они могут быть арестованы одним решением суда.
Необходимо отметить, что у Казахстана довольно теплые отношения с США, по крайней мере, были до скандального инцидента. Не так давно глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что в подобную ситуацию может попасть и Россия. Однако министр пояснил, что если золотовалютные резервы будут арестованы, то это можно считать началом финансовой войны.
Автор: Максим Антонов
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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- Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
- Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя,
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош,
И делай с ним, что хошь.
- Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
- Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь,
- И делай с ним, что хошь.