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Не на тех напали: Казахстан вступил в борьбу с США за свои резервы

14:48. 11 января 2018 Просмотров - 571 Один комментарий Опубликовал:


Вашингтон заморозил средства национального суверенного фонда Казахстана. Однако в Астане не собираются оставлять это просто так, представители уже обратились в Высокий суд Лондона.

Шаг США ярко продемонстрировал, что хранить государственные резервные фонды в Америке не так уж и надежно, как считалось до этого. Оказалось, что существуют высокие риски, с которыми уже довелось ознакомиться Казахстану. Как сообщает Reuters, Вашингтон принял решение о заморозке резервов страны. Поводом для этого стало иск компании молдавского бизнесмена Анатолия Стати в отношении казахстанского правительства. Предприниматель обвинил властей в попытке рейдерского захвата его собственности после инвестиций в топливно-энергетический комплекс.


Штаты заморозили активы на сумму 22 миллиарда долларов, или 40% объема Фонда будущих поколений. Это составляет 17% от ВВП Казахстана. В Астане не собираются мириться с подобными действиями США. Национальный банк уже обратился в Высокий суд Лондона, рассказав про значительные убытки и сложности с завершением уже начатых транзакций. Тем не менее, казахстанским представителям не захотели помочь, оставив решение Вашингтона в силе.



В суде не только отклонили все претензии, но и запретили подавать апелляции на плачевный вердикт. Специалисты отмечают, что вся эта ситуация создала прецедент, к которому шли на протяжении последних десятилетий. Многочисленные вопросы возникают не только у Казахстана, но и других стран. Теперь необходимо задуматься, насколько целесообразно держать суверенные резервы в США, когда они могут быть арестованы одним решением суда.

Необходимо отметить, что у Казахстана довольно теплые отношения с США, по крайней мере, были до скандального инцидента. Не так давно глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что в подобную ситуацию может попасть и Россия. Однако министр пояснил, что если золотовалютные резервы будут арестованы, то это можно считать началом финансовой войны.

Автор: Максим Антонов

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: золото, Казахстан, резервы, США
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Один комментарий»

  • 4406 3620
    Ирбис 11 января 2018 в 16:03 Ссылка Пометить
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    - Пока живут на свете хвастуны,
    Мы прославлять судьбу свою должны.
    - Какое небо голубое,
    Мы не сторонники разбоя,
    На хвастуна не нужен нож,
    Ему немножко подпоешь,
    - И делай с ним, что хошь.

    - Покуда живы жадины вокруг,
    Удачи мы не выпустим из рук.
    - Какое небо голубое,
    Мы не сторонники разбоя,
    На жадину не нужен нож,
    Ему покажешь медный грош,
    И делай с ним, что хошь.

    - Покуда есть на свете дураки,
    Обманом жить нам, стало быть, с руки.
    - Какое небо голубое,
    Мы не сторонники разбоя,
    На дурака не нужен нож,
    Ему с три короба наврешь,
    - И делай с ним, что хошь.

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