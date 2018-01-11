Не на тех напали: Казахстан вступил в борьбу с США за свои резервы

Шаг США ярко продемонстрировал, что хранить государственные резервные фонды в Америке не так уж и надежно, как считалось до этого. Оказалось, что существуют высокие риски, с которыми уже довелось ознакомиться Казахстану. Как сообщает Reuters, Вашингтон принял решение о заморозке резервов страны. Поводом для этого стало иск компании молдавского бизнесмена Анатолия Стати в отношении казахстанского правительства. Предприниматель обвинил властей в попытке рейдерского захвата его собственности после инвестиций в топливно-энергетический комплекс.Штаты заморозили активы на сумму 22 миллиарда долларов, или 40% объема Фонда будущих поколений. Это составляет 17% от ВВП Казахстана. В Астане не собираются мириться с подобными действиями США. Национальный банк уже обратился в Высокий суд Лондона, рассказав про значительные убытки и сложности с завершением уже начатых транзакций. Тем не менее, казахстанским представителям не захотели помочь, оставив решение Вашингтона в силе.В суде не только отклонили все претензии, но и запретили подавать апелляции на плачевный вердикт. Специалисты отмечают, что вся эта ситуация создала прецедент, к которому шли на протяжении последних десятилетий. Многочисленные вопросы возникают не только у Казахстана, но и других стран. Теперь необходимо задуматься, насколько целесообразно держать суверенные резервы в США, когда они могут быть арестованы одним решением суда.Необходимо отметить, что у Казахстана довольно теплые отношения с США, по крайней мере, были до скандального инцидента. Не так давно глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что в подобную ситуацию может попасть и Россия. Однако министр пояснил, что если золотовалютные резервы будут арестованы, то это можно считать началом финансовой войны.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com