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Куда подевалаcь вода с Марса? У ученых появилось “новое” предположение.

19:56. 11 января 2018 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:

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Планетологи считают, что миллиарды лет назад Марс был более теплым и влажным, чем сейчас. Куда же делась его вода? В новом исследовании ученые выносят предположение, что большая часть воды по-прежнему находится на Красной планете, только она запечатана в марсианской породе, которая впитала ее, как гигантская губка. Предположение становится довольно интересным дополнением общепринятой гипотезы о том, что планета «высохла» под воздействием солнечных ветров.

Как сообщает статья, опубликованная в журнале Nature, используя методы компьютерного моделирования и изучив данные земных минералов, международная группа ученых пришла к предположению, что базальтовые породы на поверхности Красной планеты захватывают примерно на 25 процентов больше воды, чем аналогичные минералы на Земле, что объясняло бы пропажу большей части воды с Марса.

«Люди задавались этим вопросом уже давно, но никогда не проверяли теорию о том, что вода могла впитаться в марсианскую породу под воздействием особых условий марсианской среды», — отметил руководитель исследования Джон Уэйд из Оксфордского университета.

Благодаря температурным перепадам, давлению и химическому составу самой породы вода на Марсе могла в них просто впитаться, в то время как на Земле она сохраняется в виде озер и океанов, говорят ученые. Модели также показали, что после этого вода могла устремиться в направлении мантии планеты.

«Тектоническая система Земли предотвращает резкие изменения уровня поверхности вод, при этом впитывающаяся в земную породу вода действительно может уходить глубже к мантии», — говорит Уэйд.

В молодости Земля и Марс были совсем другие. Вулканическая активность и потоки лавы могли изменить состав породы на поверхности, сделав ее более абсорбирующей, говорят ученые.

«На Марсе вода взаимодействовала со свежей вулканической лавой, что приводило к формированию базальтовой корки на поверхности планеты, обладающей свойством сильнее абсорбировать жидкость», — говорит Уэйд.

«Вода планеты вступала в химическую реакцию с породой, что приводило к появлению различных водосодержащих минералов. В конечном итоге изменившаяся минералогия планеты вызвала высыхание поверхности и сделала ее непригодной для жизни».

Даже небольшие изменения в концентрации железа в породе на Земле и Марсе могут привести к серьезным изменениям ее абсорбирующих эффектов, говорят ученые. Свою роль также сыграло и то, что Марс существенно компактнее Земли.

Исследователи соглашаются, что солнечный ветер мог высушить некоторую часть водных запасов Марса, но настаивают, что большая часть воды могла просто уйти под поверхность Красной планеты, скопившись там в виде подповерхностного льда. Но для того, чтобы уверенно говорить о том, действительно ли именно поверхностные породы связали марсианскую воду, желательно иметь образцы таких пород, извлеченных с разной глубины. На сегодня самые эффективные из марсоходов бурили Марс на глубину не более 7,5 сантиметров. Таким образом, пока проверить новую гипотезу довольно сложно. Поэтому узнать наверняка мы сможем либо отправив туда марсоходы, способные бурить гораздо глубже, либо уже после основания поселения, о котором все грезят последнее время, проверив это лично.

Ученые хотят использовать тот же метод компьютерного моделирования, а также анализ данных о составе пород и тектонической активности, чтобы проверить, не постигла ли воду аналогичная судьба на других планетах Солнечной системы.

«Проводя поиск жизни на других планетах, мы должны учитывать не только правильный химический состав последних, но также и возможные события, которые могли происходить в прошлом и формировали их окончательный вид. Ведь эти события могут оказать серьезное влияние на то, останется ли на этих планетах вода», — говорит Уэйд.

«На самом деле подобные эффекты и их последствия для планет остаются практически неизученными».

И тем интереснее нам будут снимки поверхности "Красной" планеты, в "зимний период" Марсианского года.

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Зима близко. Именно так можно в двух словах описать волшебное преображение Красной планеты. Да, времена года меняются не только на Земле, поэтому Марс выглядит по-разному в зависимости от того – лето на нём или зима. Резко снижающаяся температура превращает углекислый газ из атмосферы в сухой лёд, покрывающий марсианскую поверхность. И новые снимки с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter демонстрируют нам, насколько это красивое зрелище.

Заснеженные марсианские дюны, даже будучи сфотографированы с орбиты, завораживают. Местами сухой лёд начинает испаряться, обнажая поверхность планеты и создавая тем самым удивительные узоры. Предлагаем вам насладиться этим невероятным зрелищем вместе с нами. Согласитесь – не каждый день такое увидишь, даже в научно-фантастических фильмах.

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https://hi-news.ru/research-development/kuda-delac-voda-s-marsa-u-uchenyx-poyavilos-novoe-predpolozhenie.html

https://hi-news.ru/eto-interesno/foto-nasa-opublikovalo-udivitelnye-fotografii-zimnego-marsa.html

Метки: вода, зима, марс
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