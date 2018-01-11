Книжная лавка. Выпуск 4 (ноябрь 2017)

Ведущая – Бояна (Елена Андреева)



Программа «Книжная лавка» посвящена книжным новинкам. Это обзор печатных изданий на разные темы, начиная от художественной литературы, психологии, философии, истории, и заканчивая детскими книгами.

“Книжная лавка” поможет сориентироваться в море книжной продукции, и решить для себя, какая информация будет для вас наиболее полезной и важной.

Программа выходит один раз в два месяца.



Если эта тема важная – расскажите о программе друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

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Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

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Яндекс кошелек

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Webmoney

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U226147563760

B351044125411

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E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

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Источник: www.youtube.com