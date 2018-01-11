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Книжная лавка. Выпуск 4 (ноябрь 2017)

10:54. 11 января 2018 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущая – Бояна (Елена Андреева)

Программа «Книжная лавка» посвящена книжным новинкам. Это обзор печатных изданий на разные темы, начиная от художественной литературы, психологии, философии, истории, и заканчивая детскими книгами.
“Книжная лавка” поможет сориентироваться в море книжной продукции, и решить для себя, какая информация будет для вас наиболее полезной и важной.
Программа выходит один раз в два месяца.

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Источник: www.youtube.com

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