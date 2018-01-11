ИДЁМ ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ! часть 1.

Запись трансляции программы "Голос интернета #9" часть 1

Павел Грудинин, Юрий Болдырев, Владимир Филин, Вячеслав Тетекин отвечают на вопросы зрителей канала "Нейромир-ТВ".

Имеет ли Абрамович какое бы ни было отношение к ОАО "Совхоз им.В.И.Ленина" ? Статус центробанка в случае победы команды во главе с Грудининым. Почему Грудинин отдыхал в Германии Стоит ли бойкотировать выборы ? Осознать и взять ответственность за себя и страну в свои руки.