Государственный переворот или ввод иностранных войск?

Источник: www.vedomosti.md

В последние время международные СМИ и эксперты озвучивают самые мрачные сценарии для Молдовы. Предсказывается «украинский майдан» 2014 года, а также введение в страну иностранных войск. Действительно ли существуют предпосылки для реализации подобных сценариев, а молдавское государство вот-вот развалится?

Без иллюзий

26 лет независимого существования привели Молдову на край пропасти. На протяжении десятилетий РМ возглавляет список беднейших стран Европы. Государство потеряло третью часть своего населения. Трудоспособные граждане уезжают за рубеж на заработки и остаются там навсегда. Почти никто из эмигрантов не верит, что ситуация в стране изменится к лучшему. Поэтому они вывозят за границу и своих детей. Молодые люди, чьи родители пока находятся на родине, не связывают свое будущее с РМ. А соцопросы показывают, что даже пенсионеры готовы покинуть давно обжитые места. Очевидно, что масштабный демографический кризис неминуемо приведет к коллапсу социального обеспечения и пенсионной системы.

Экономика «под снос»

Разумеется, исход населения вызван разрушительными процессами в экономике. Недавно мы узнали, что на месте бывшего кишиневского приборостроительного завода «Топаз» некие экономические агенты решили построить заправку. А буквально на Новый год в столичном районе Ботаника в срочном порядке начался глобальный снос завода «Сигнал». В советское время он был «флагманом молдавской промышленности».

Деградировало и сельское хозяйство страны. В советское время этот сектор экономики назывался аграрно-промышленным. Существовали мощные комплексы по производству мяса и молока, развитая сеть перерабатывающих предприятий. Например, бричанский сахарный завод был одним из крупнейших в Европе. Сегодня молоко и мясо производят в подворьях и на мелких фермах. Поэтому стоимость, скажем, свинины у нас выше, чем в Европе.

Об упадке молдавской экономики красноречиво говорит тот факт, что 2/3 бюджета обеспечивает таможенная служба.

Жизнь в параллельных измерениях

За все время независимости молдавское общество так и не смогло сгенерировать и воплотить национальную идею. Напомним, что формирование РМ в 90-е годы происходило под лозунгами объединения с Румынией. В начале «нулевых» ПКРМ пришла к власти, продвигая идеи вхождения в союзное государство России и Белоруссии, и обещая колбасу по 2,20 лея и хлеб по 16 бань, как в советское время.

И уже сейчас правящие партии выдают за национальную идею евроинтеграцию. Горячие политические головы даже предложили сделать евроассоциацию отдельным пунктом Конституции. Это при том, что Брюссель говорит о невозможности членства Молдовы в ЕС в ближайшие десятки лет и даже выступает против того, чтобы в Основной закон страны было внесено данное положение.

Безусловно, говорит о том, что молдавское общество опасно разделено и отсутствует идейная база для преодоления такого состояния, и территориальный конфликт в Приднестровье. А также постоянно вспыхивающие разногласия между Кишиневом и Комратом. Не секрет, что молдавскоговорящая и русскоязычная части общества существуют как бы в параллельных измерениях. Расколота и государствообразующая нация: одни придерживаются идей молдовенизма, другие выступают за объединение с Румынией.

Пациент скорее мертв, чем жив, — или скорее жив, чем мертв?

Поскольку 26 лет – достаточный срок, для того, чтобы получить какие-то позитивные результаты, а молдавский политический класс не смог их представить, у населения сформировалось опасное разочарование и неверие в то, что «молдавский проект» имеет перспективу. Уже сейчас, согласно соцопросам, более половины граждан не доверяет никому из молдавских политиков. Жители страны убеждены, что политический класс имитирует государственную деятельность, а сам промышляет воровством и коррупцией. Оптом и в розницу идет торговля суверенитетом и независимостью, а также военным нейтралитетом, закрепленным в Конституции.

Очень похоже, что для огромного числа местных политиков и чиновников «молдавский проект» — не более чем прогулка в Страну Дураков из знаменитой сказки Алексея Толстого о приключениях Буратино. Помните, как 26 лет назад экс-премьер страны Мирча Друк обещал народу золотые горы, после того как Молдова завалит мир помидорами? Разве это не напоминает историю Буратино, которому предложили посетить Поле Чудес и посадить деревце, на котором за ночь вырастут вместо листьев золотые монеты? И чем все закончилось для доверчивого мальчика? Наутро он висел связанный, головой вниз, на дубовой ветке. А потом консилиум «докторов» терялся в догадках, потому что было неясно, что с «пациентом». Он «скорее мертв, чем жив», или все же «скорее жив, чем мертв»?

Начало терминальной фазы

Что с молдавским государством и его главными институтами творится что-то неладное стало ясно после грандиозной финансовой аферы, во время которой была украдена 1/8 часть ВВП страны, или миллиард евро.

То, что «кража века» произошла сразу после того, как ситуация в ВЕМ была рассмотрена специальной комиссией парламента, указывает на спланированный и политический характер события. Вывод подтверждается и решением правительства Лянкэ передать контроль над банком бизнесмену Илану Шору, хотя хорошо известно, что мажоритарный пакет акций приобретен бизнесменом на кредит, полученный в самом «проблемном» банке. Согласованность действий правящих политических сил (ДПМ и ЛДПМ) подтверждает и факт принятия правительством под свою ответственность законодательных актов, позволяющих давать госгарантии финансовым институтам. Существовавший до этого строгий запрет парламента на госгарантии частным лицам был преодолен с легкостью и при полном невмешательстве законодателей.

Также все финансовые махинации происходили при попустительстве со стороны НБМ, генеральной и антикоррупционной прокуратур, других органов финансового надзора.

Как оказалось, это чрезвычайное криминальное происшествие было первым этапом разгрома основных государственных институтов. Вслед за ним последовал второй, ещё более разрушительный.

Разрушение институтов государства: партии и парламент

Первый удар был нанесен по парламентским партиям. В результате давления, подкупа и шантажа значительное число депутатов от ЛДПМ и ПКРМ перешло под контроль ДПМ. Так было нарушено волеизъявление граждан на выборах, а партия, получившая всего 17 процентов голосов, стала самостоятельно управлять страной.

Но разрушение партий означало и дискредитацию парламента. Он утратил легитимность и в рейтинге доверия граждан оказался на последнем месте. Характерно, что и спикера парламента Андриана Канду, представляющего ДПМ, поддерживают только около 1 процента граждан.

В свою очередь, лишенный легитимности парламент назначил правительство под руководством Павла Филипа. То, что это правительство не представляет народ и доминирующие в обществе политические силы, опять же засвидетельствовали опросы общественного мнения. Главе правительства доверяют 1,5 процента граждан.

Но далее случились события, которые поставили под вопрос не только легитимность, но и законность назначения членов кабинета Филипа. Но не только.

Разрушение институтов государства: правительство, президент и КС

Как известно, после того как с поста министра обороны был отправлен в отставку Анатол Шалару, президент Игорь Додон отказался назначать преемника, предложенного правящим большинством.

Повторный отказ глава государства вызвал внештатную ситуацию – конфликт между ветвями власти: парламентом и правительством с одной стороны и президентом, с другой.

В соответствии с Конституцией, единственным законным способом разрешить противоречие было инициирование парламентом импичмента Игорю Додону. Однако власть не решилась на такой шаг, боясь волнений в стране и политического поражения на референдуме по отставке. В результате было подготовлено обращение в Конституционный Суд разъяснить ситуацию. И судьи КС приняли уникальное в мировой практике решение о «пятиминутном» прекращении полномочий президента.

Как известно, в статье 98 Конституции, описывающей процедуру и юридические нормы отстранения от должности главы государства, понятие «временного отстранения» отсутствует. А КС самостоятельно не вправе вносить изменения в Основной закон или дополнять его. Это прерогатива законодателя. Кроме того, понятно, что отстранить от должности президента, пусть даже «на пять минут», может только тот, кто его назначил. А стал главой государства Додон в результате общенародных выборов. Ни парламент, ни тем более КС не обладают полномочиями нарушить это положение. Оно незыблемо. Отстранить президента могут только граждане.

Молдавское государство: «быть или не быть, вот в чем вопрос»

Таким образом, отстранение Додона от должности и назначение Стурзы министром обороны и де юре, и де факто незаконны. То же самое относится и к новым назначениям в кабинете Филипа, а также к решениям КС и парламента, связанным с так называемым законом о российской пропаганде и другими подобными случаями.

Любой честный и квалифицированный юрист обязан признать, что действия судей КС, части депутатов парламента и правительства содержат признаки госпереворота и узурпации власти. Среди всех последствий этих шагов властей нас сейчас интересует лишь то, что они полностью компрометируют такие государственные институты, как КС, правительство, парламент, и наносят серьезный ущерб деятельности президента, избранного народом.

Фактически на глазах и граждан страны, и международного сообщества происходит «ползучий» госпереворот, растянутый во времени.

Населению Молдовы и политическому классу ещё предстоит определиться с реакцией на разрушительные действия правящих партий. И честные политики, и просвещенные граждане обязаны себе отдавать отчет в том, что речь идет не о судьбе Игоря Додона. На его месте мог оказаться и другой человек. Вопрос «быть или не быть» встал перед самим молдавским государством.

Молдова в гибридной войне США против России

Все согласны с тем, что после 2009 года то, что происходит в Молдове, стало частью большого геополитического сражения.

Американский профессор Гилберт Доктороу пишет, что в 2007 году руководством США было принято решение вновь «поставить Россию на место». Вашингтон приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы снова сломить Россию. «США мечтали превратить Россию в региональную державу, европейское государство, которое постоянно находится в упадке и одобряет любую политическую линию, исходящую из Вашингтона». «Почему именно Россию?» — задается вопросом Доктороу. «Потому что на тот момент это была единственная сила, способная оспорить глобальную гегемонию США, как на словах, так и на деле». Для этого США использовали как «мягкую» силу, так и «жесткую». Речь идет о расширении присутствия НАТО у российских границ (путем создания военных баз НАТО в Польше, Румынии и странах Балтии, а также проведении крупномасштабных военных учений вблизи Санкт-Петербурга и других российских городов).

И сегодня гибридная война сверхдержав только набирает обороты. Страны НАТО готовят условия для перемещения войск по территории всех государств альянса. Решили обновить инфраструктуру, мосты и дороги, чтобы тяжелая техника не застревала в пути. В свою очередь Беларусь разрешила РФ перебрасывать свою военную технику и создавать совместные военные склады на случай угрозы.

Обостряется экономическая, информационная и кибервойна соперничающих сторон. Безапелляционные высылки российских журналистов из западных стран, Украины и Молдовы показывают, что борьба сейчас намного более жесткая, чем в период так называемой «холодной войны». И междуречье Прута и Днестра – лишь одна из территорий, где развивается противостояние.

Нет дыма без огня

Поэтому неудивительно, что в зарубежных СМИ озвучиваются разные сценарии развития событий в Молдове. В западных изданиях врагом и «интервентом» предстает Россия. В сентябре 2017 года польское издание Wprost сообщило, что во время учений «Запад-2017» Россия может провести операцию «Приднестровье» — организовать военный конфликт в Молдове. Но прогноз не сбылся.

Недавно о том, что Москва может ввести свои войска в Молдову, заявил российский, но прозападный политолог Станислав Белковский. По его мнению, лишение пророссийского президента Игоря Додона полномочий «может стать катализатором подобного развития событий». Другой российский политолог и историк Николай Стариков считает, что война в Молдове – «конечная точка плана Запада», и США намеренно обостряют ситуацию в стране. Шведский эксперт Ульф Бьерен в издании Sydöstran пишет, что «существует вероятность того, что США и ЕС спровоцируют в Молдове государственный переворот по образцу Киева-2014, за которым последует румынское вторжение».

Может быть, все эти люди сговорились? Вряд ли. Дыма без огня не бывает. Молдавская власть, с одной стороны, разрушает государственные институты, а с другой – участвует в гибридной войне с Россией на стороне Запада. Так она копает яму не только себе, но тянет в ад всех граждан измученной страны.

Государственный переворот сейчас разворачивается у всех на глазах. Может быть, правы и те, кто ожидают ввода иностранных войск?

Автор: Сергей ТКАЧ

Источник: nstarikov.ru