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Fancy Bears: Макларен получил политический заказ исключить Россию из числа участников олимпийских игр

14:42. 11 января 2018 Просмотров - 186 2 коммент. Опубликовал:

Хакерская группировка Fancy Bears, известная по взлому базы данных ВАДА и публикации информации о терапевтических исключениях, обнародовала новую информацию о мировом спорте.

В этот раз хакерам удалось получить доступ к переписке спортивных чиновников МОК и ВАДА, главной темой которой является не борьба с допингом, а перемещение очага влияния на мировой спорт из Европы в англоязычные страны, в частности США и Канаду.

Также хакерам удалось получить доступ к переписке независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, известного по докладам о допинге в российском спорте, с представителями МОК. 

Как пишет Fancy Bears на своем официальном сайте, его целью была не борьба с допингом, а получение преимущества для англосаксов в игре против МОК. Отмечается, что поначалу Макларен охотно сотрудничал с комиссиями МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. 

Однако затем он стал этого избегать и при публикации второй части своего доклада получил четкий политический заказ добиться отлучения сборной России от Олимпиад и дискредитации самого МОК во всем олимпийском движении. Это бы позволило ВАДА дальше действовать в своих интересах и расширить свое влияние в мировом спорте.

 

Источник: https://www.sport-express.ru/doping/news/fancy-bears-maklaren-poluchil-p…

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 466 320
    Sergeev 11 января 2018 в 16:23 Ссылка Пометить
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    Ну так и без взлома все дело понятно. Только вот поможет ли этот взлом вывести ВАДу на чистую ВОДу?

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  • 4413 3627
    Ирбис 11 января 2018 в 16:42 Ссылка Пометить
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    Что делает нормальная страна, проводит у себя расследование и суд и объявляет руководство ВАДО террористами а заодно убийцами пидофилами исламских детей и выдача в инет ряд документов подтверждающих это и адреса их семей и пошла жара! Ничего личного! A la guerre comme à la guerre!

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