Fancy Bears: Макларен получил политический заказ исключить Россию из числа участников олимпийских игр

Хакерская группировка Fancy Bears, известная по взлому базы данных ВАДА и публикации информации о терапевтических исключениях, обнародовала новую информацию о мировом спорте.

В этот раз хакерам удалось получить доступ к переписке спортивных чиновников МОК и ВАДА, главной темой которой является не борьба с допингом, а перемещение очага влияния на мировой спорт из Европы в англоязычные страны, в частности США и Канаду.

Также хакерам удалось получить доступ к переписке независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, известного по докладам о допинге в российском спорте, с представителями МОК.

Как пишет Fancy Bears на своем официальном сайте, его целью была не борьба с допингом, а получение преимущества для англосаксов в игре против МОК. Отмечается, что поначалу Макларен охотно сотрудничал с комиссиями МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.