Читая западные новости

Новости из Голландии или упаковка важнее товара

Сегодня мы живем в мире, где упаковка стала важнее самого товара. Возьмем, к примеру, чай. Лист чайного дерева сушится, измельчается, заваривается. Но есть чайная пыль. Мельчайшие частички. Практически отходы производства. Что делать? Упаковать. Причем дважды. Сначала завернуть в прозрачную упаковку, к кончику приделать нитку, чтобы получившийся пакетик было удобно макать в воду. А потом ещё раз упаковать – но уже в красивую упаковку из фольги. Отличный, красивый и дорогой товар готов. Еще немного рекламы в ТВ, где показывают вовсе не чай, а мечту, и вам обеспечены большие продажи.

Та же ситуация в политике – отсюда профессия имиджмейкеров. Можно взять «человеческую пыль», красиво завернуть, красиво подать.

Точно также устроено и новостное пространство – когда новость уж совсем нельзя отрицать, то ее можно так «обернуть», так подать, чтобы эффект от этой новости на зрителя был прямо противоположный.

При этом, выпуская определенные новости, можно подать определенные сигналы.

Западные СМИ виртуозы в этом вопросе.

За «упаковкой» теряется смысл происходящего. Или подменяется.

Читательница ресурса nstarikov.ru из Нидерландов Ада А. прислала подборку именно таких новостей, которых заботливое Голландское ТВ «завернула», как надо.

Попробуем понять, что же происходит.

Новость номер 1

Письмо Ады А.:

Когда Ада А. попыталась найти новость о грядущем открытии памятника в голландских СМИ, то нашла, как она пишет, лишь одно упоминание, видимо на сайте провинции Хелдерланд.

Пишет Ада А. в своем письме.

И продолжает:

Ссылка номер 1

https://www.destentor.nl/heerde/kozakken-monument-geplaatst-in-veessen~ad1986dc/

Если откроете ссылку, почему-то в первую очередь выскакивает назойливый и громко озвученный, рекламный ролик о пылесосе, но потом увидите фотографию всадника и начнётся ролик об этом голландского шедевре монументального искусство, произведении Генриха ван дер Беека (Henri van der Beek). Беек – на голландском означает Речка- даже и имя художника вписывается в эту историю.

Также странно и лишено логики, почему голландские власти ставят памятник только одной казачьей части, а не всей русской армии, которая освободила их страну, и поддержала Вилема Оранского в восхождением на голландский престол? Ответ для меня один; увековечить память русской армии, то есть признать Россию создательницу их государственности они не могут, но реверанс нужно срочно сделать и они нашли выход из положения в «козакков»!

Также в сопровождающим ролик тексте, исторические факты подаются весьма двусмысленно. Перевожу дословно;

Монумент (памятник) в память козаккен сегодня утром поставлен в пристанище Фейсена. С краном монумент подняли на постамент. В 1813 году властвованием Наполеона над Европой было покончено Русской армией. Один батальон с Башкортостана был частью армии. Башкортостан сейчас автономная республика Российской Федерации и находится у подножия Урала. Батальон тогда зашёл с восточной части Нидерландов, расквартировался в Вайхе и уложил неподалёку в Фейсене понтонный мост на реку Айзел. Воинские части в ноябре 1813 года пересекли реку Айзель и продолжили свое движение в направлением Майдена и далее на Амстердам. Из столичного города французы были вытеснены в южном направлением и Нидерланды были освобождены.

Het monument ter nagedachtenis aan de Kozakken is vanochtend geplaatst in de haven van Veessen. Met een kraan werd het monument op een sokkel gezet.

In 1813 werd de heerschappij van Napoleon over Europa door het Russische leger beëindigd. Een regiment uit Basjkortostan maakte deel uit van de troepen. Basjkortostan is nu een autonome republiek binnen de Russische Federatie en gelegen aan de voet van de Oeral. Het regiment kwam destijds in het oosten Nederland binnen, bivakkeerde in Wijhe en legde bij Veessen een schipbrug over de IJssel. De manschappen staken in november 1813 de rivier over waarna zij hun tocht via Harderwijk en Muiden vervolgden naar Amsterdam. Vanuit de hoofdstad werden de Fransen vervolgens zuidwaarts gedreven en is Nederland bevrijd.

Далее я начала копаться глубже и нашла сайт этой великой деревни Фейсен.

Ссылка номер 2

http://www.kozakkendorp.nl/historie/kozakken

Там в одной из рубрик излагается история деревни, в которой описывается исторический факт о прибытии «казачьего строительного батальона» в 1813 году. Текст длинный и выдержан в обычном для голландцев наборе русофобских, полулживых сведений. И прямых обвинений в адрес казаков. Дословно перевожу и цитирую самых пышных из них.

Текст начинается с выражения «Голландия в 1813 году – зов о помощи! Казаки к нам идут. Женщин, годных к бракосочетанию, девушки и молодые горничные из- за опасения их безопасности держат в укрытиях, золото и ценности закапывают в землю. Лошади и коровы загоняются в самые густые части леса. Панический страх сопровождает местное население от новости о подходе казаков с восточной границы. Казаки якобы прибыли нас освобождать от французов, но их слава варварских опустошителей шла впереди их. Поэтому их не встретили тепло. Побывав в послушной Голландии, они зарекомендовали себя, как важаки, даже при ветреной погоде, несущие часами за собой свою вонь полудиких людей. Они были пьяницы, настырные бабники, ненасытные нахлебники и зачинщики драк-боевые машины.

Holland 1813 — Help! De Kozakken komen. Vrouwen, huwbare dochters en jonge dienstmaagden werden uit voorzorg verborgen gehouden, goud en andere kostbaarheden werden begraven en paarden en koeien werden naar dichte plekken in het bos geleid.

De schrik zat er goed in toen in november 1813 de Kozakken de oostgrens overstaken. De Kozakken kwamen om ons land te bevrijden van de Fransen, maar hun reputatie als barbaarse woestelingen was hen al vooruit gegaloppeerd. Dat maakte dat ze niet bepaald met open armen werden ontvangen. Eenmaal in het brave Nederland stonden ze al gauw bekend als liederlijke, twee uur in de wind stinkende halfwilden. Zuipschuiten waren het, rokkenjagers, veelvraten en vechtmachines.

Uit bewaard gebleven documenten blijkt dat in Groningen gelegerde Kozakkenofficieren 's morgens koffie met rum verlangden, om 12 uur een behoorlijke schnaps en ontbijt met een fles wijn, bij het diner een schnaps en een fles wijn, vervolgens thee met rum en bij het avondeten al weer een fles wijn.

Из уцелевших документов того временем ясно, что расквартированные в Гронингене казачьи офицеры утром спрашивают кофе с ромом, в 12 часов дня спрашивают много шнапса и обильный завтрак с бутылкой вина. На обед снова шнапс и бутылку вина, потом чай с ромом и за ужином снова бутылку вина.

Soldaten schuimden boerenhoeven af op zoek naar jenever en brandewijn, daarbij luid keels 'schnaps, schnaps' roepend. Om duidelijk te maken dat ze honger hadden en dat hadden ze in de strenge winter van ‘13/’14 eigenlijk altijd maakten ze tot schrik van de bevolking sissende geluiden. Dat betekende dat er als de wiedeweerga een braadpan op het vuur moest worden gezet. Liefst met een flinke klont vet erin, want ze hielden van machtig eten.

Так или иначе, но статейка с сайта исторической деревне Фейсена иллюстрирует глубинное, реальное и сильно негативное отношение голландцев и их государства к России и русским.

Не буду приводить здесь все тексты, присланные и переведенные Адой А. – либералы были бы просто счастливы. Суть их понятна. Казаки обыскивали крестьянские дома в поиске шнапса и вина и громко кричали «шнапс, шнапс, дайте шнапс». Вилок не знали, ели только руками. Как бешенные эти кровожалные казаки преследовали и рубили саблями бегущих французов.

Было бы смешно, если не было бы так грустно. В уставе Русской армии насилия, грабежи карались смертной казнью. И именно русские были самыми дисциплинированной армией, в чем убедились даже сами французы. В Париже ведь не рассказывают историй о «диких козаккоф», которые всех насиловали и пили с утра до ночи. А ведь казаки в Париже стояли…

Перед нами все таже самая тема «об миллионах изнасилованных немок», только на полтора века пораньше. Помноженная на беспробудное пьянство «козаккоф» из Башкортостана. Плюс «дикое варварство». Хоть сейчас снимай фильм «русские идут» и вводи куда хочешь, дополнительные контингенты войск НАТО!