Читая западные новости

Новости из Голландии или упаковка важнее товара

Сегодня мы живем в мире, где упаковка стала важнее самого товара. Возьмем, к примеру, чай. Лист чайного дерева сушится, измельчается, заваривается. Но есть чайная пыль. Мельчайшие частички. Практически отходы производства. Что делать? Упаковать. Причем дважды. Сначала завернуть в прозрачную упаковку, к кончику приделать нитку, чтобы получившийся пакетик было удобно макать в воду. А потом ещё раз упаковать – но уже в красивую упаковку из фольги. Отличный, красивый и дорогой товар готов. Еще немного рекламы в ТВ, где показывают вовсе не чай, а мечту, и вам обеспечены большие продажи.

Та же ситуация в политике – отсюда профессия имиджмейкеров. Можно взять «человеческую пыль», красиво завернуть, красиво подать.

Точно также устроено и новостное пространство – когда новость уж совсем нельзя отрицать, то ее можно так «обернуть», так подать, чтобы эффект от этой новости на зрителя был прямо противоположный.

При этом, выпуская определенные новости, можно подать определенные сигналы.

Западные СМИ виртуозы в этом вопросе.

За «упаковкой» теряется смысл происходящего. Или подменяется.

Читательница ресурса nstarikov.ru из Нидерландов Ада А. прислала подборку именно таких новостей, которых заботливое Голландское ТВ «завернула», как надо.

Попробуем понять, что же происходит.

Новость номер 1

Письмо Ады А.:

8 января 2018 года в нидерландском новостном выпуске, диктор с весьма прискорбным выражением лица, сообщил следующую новость: в деревне Фейсен (465 жителей) провинция Хелдерланд (Veessen- provincie Gelderland), на реке Айзел (IJssel) если не будет слишком плохая погода, 18 января будет открыт памятник. Памятник, как сказал диктор, царских кОзаккОФ, которые ОСВОБОДИЛИ в 1813 году Голландию от Наполеона. Ударение именно такое и именно царских. И именно так: освободили Голландию от Наполеона. Я живу в Голландии уже 40 лет, но никогда и нигде не слышала и не увидела слово «освободили» в связи с российско-голландских взаимоотношениях. Потом в программе идет пояснение. Про «козаккоф» — это народ, из одной из республик РФ под именем Башкортостон. Ударение все на «о». Это не русские освободили, а другой народ. При этом в голландском языке есть обычная буква «А», но слово «казаки» голландцы непонятно почему пишут и выговаривают с двумя «К» (Kozakken) и именно с ударением на «О» произносят, как «козаккоф», а не «козакен», как сами же пишут это слово по-голландски.

Когда Ада А. попыталась найти новость о грядущем открытии памятника в голландских СМИ, то нашла, как она пишет, лишь одно упоминание, видимо на сайте провинции Хелдерланд.

Зная их уровень русофобии и их скверный нрав, я предполагаю, что причина сквозь зубы и так незаметно широкой публике объявлять об открытии памятника не имеет целью увековечить память русской армии, а по всей видимости, имеет целью сделать реверанс в сторону МИД-а РФ. Дать сигнал о желании исправлять испорченные по их вине отношения. Я сказала бы — верните Крымское золото, потом можно с вами и разговаривать!..Только уже если очень им нужно, если «нож» не упирается в их ребро, на подобную «историческую искренность и жертвы они не в состоянии пойти, выходя из обычного для них амплуа наглых, жёстко русофобским настроенных и самовлюблённых фанфаронов. Удивление и недоумение вызывает и решение голландских властей о месте размещения памятника. Монтировать монумент собираются почти посередине канала на реке Айзел, как я поняла неподалёку от пристани самой деревни. Интересно, из какого материала они могли бы сделать, по голландским меркам, такой большой памятник? Зная их патологическую скупость — вряд ли бы они потратились на бронзу, скорее всего сделали покрашенный бронзовой краской пластиковый памятник и наполнили песком, чтобы он не качался в воде.

Пишет Ада А. в своем письме.

И продолжает:

Ссылка номер 1 https://www.destentor.nl/heerde/kozakken-monument-geplaatst-in-veessen~ad1986dc/ Если откроете ссылку, почему-то в первую очередь выскакивает назойливый и громко озвученный, рекламный ролик о пылесосе, но потом увидите фотографию всадника и начнётся ролик об этом голландского шедевре монументального искусство, произведении Генриха ван дер Беека (Henri van der Beek). Беек – на голландском означает Речка- даже и имя художника вписывается в эту историю. Также странно и лишено логики, почему голландские власти ставят памятник только одной казачьей части, а не всей русской армии, которая освободила их страну, и поддержала Вилема Оранского в восхождением на голландский престол? Ответ для меня один; увековечить память русской армии, то есть признать Россию создательницу их государственности они не могут, но реверанс нужно срочно сделать и они нашли выход из положения в «козакков»! Также в сопровождающим ролик тексте, исторические факты подаются весьма двусмысленно. Перевожу дословно; Монумент (памятник) в память козаккен сегодня утром поставлен в пристанище Фейсена. С краном монумент подняли на постамент. В 1813 году властвованием Наполеона над Европой было покончено Русской армией. Один батальон с Башкортостана был частью армии. Башкортостан сейчас автономная республика Российской Федерации и находится у подножия Урала. Батальон тогда зашёл с восточной части Нидерландов, расквартировался в Вайхе и уложил неподалёку в Фейсене понтонный мост на реку Айзел. Воинские части в ноябре 1813 года пересекли реку Айзель и продолжили свое движение в направлением Майдена и далее на Амстердам. Из столичного города французы были вытеснены в южном направлением и Нидерланды были освобождены. Het monument ter nagedachtenis aan de Kozakken is vanochtend geplaatst in de haven van Veessen. Met een kraan werd het monument op een sokkel gezet. In 1813 werd de heerschappij van Napoleon over Europa door het Russische leger beëindigd. Een regiment uit Basjkortostan maakte deel uit van de troepen. Basjkortostan is nu een autonome republiek binnen de Russische Federatie en gelegen aan de voet van de Oeral. Het regiment kwam destijds in het oosten Nederland binnen, bivakkeerde in Wijhe en legde bij Veessen een schipbrug over de IJssel. De manschappen staken in november 1813 de rivier over waarna zij hun tocht via Harderwijk en Muiden vervolgden naar Amsterdam. Vanuit de hoofdstad werden de Fransen vervolgens zuidwaarts gedreven en is Nederland bevrijd. Далее я начала копаться глубже и нашла сайт этой великой деревни Фейсен. Ссылка номер 2 http://www.kozakkendorp.nl/historie/kozakken Там в одной из рубрик излагается история деревни, в которой описывается исторический факт о прибытии «казачьего строительного батальона» в 1813 году. Текст длинный и выдержан в обычном для голландцев наборе русофобских, полулживых сведений. И прямых обвинений в адрес казаков. Дословно перевожу и цитирую самых пышных из них. Текст начинается с выражения «Голландия в 1813 году – зов о помощи! Казаки к нам идут. Женщин, годных к бракосочетанию, девушки и молодые горничные из- за опасения их безопасности держат в укрытиях, золото и ценности закапывают в землю. Лошади и коровы загоняются в самые густые части леса. Панический страх сопровождает местное население от новости о подходе казаков с восточной границы. Казаки якобы прибыли нас освобождать от французов, но их слава варварских опустошителей шла впереди их. Поэтому их не встретили тепло. Побывав в послушной Голландии, они зарекомендовали себя, как важаки, даже при ветреной погоде, несущие часами за собой свою вонь полудиких людей. Они были пьяницы, настырные бабники, ненасытные нахлебники и зачинщики драк-боевые машины. Holland 1813 — Help! De Kozakken komen. Vrouwen, huwbare dochters en jonge dienstmaagden werden uit voorzorg verborgen gehouden, goud en andere kostbaarheden werden begraven en paarden en koeien werden naar dichte plekken in het bos geleid. De schrik zat er goed in toen in november 1813 de Kozakken de oostgrens overstaken. De Kozakken kwamen om ons land te bevrijden van de Fransen, maar hun reputatie als barbaarse woestelingen was hen al vooruit gegaloppeerd. Dat maakte dat ze niet bepaald met open armen werden ontvangen. Eenmaal in het brave Nederland stonden ze al gauw bekend als liederlijke, twee uur in de wind stinkende halfwilden. Zuipschuiten waren het, rokkenjagers, veelvraten en vechtmachines. Uit bewaard gebleven documenten blijkt dat in Groningen gelegerde Kozakkenofficieren 's morgens koffie met rum verlangden, om 12 uur een behoorlijke schnaps en ontbijt met een fles wijn, bij het diner een schnaps en een fles wijn, vervolgens thee met rum en bij het avondeten al weer een fles wijn. Из уцелевших документов того временем ясно, что расквартированные в Гронингене казачьи офицеры утром спрашивают кофе с ромом, в 12 часов дня спрашивают много шнапса и обильный завтрак с бутылкой вина. На обед снова шнапс и бутылку вина, потом чай с ромом и за ужином снова бутылку вина. Soldaten schuimden boerenhoeven af op zoek naar jenever en brandewijn, daarbij luid keels 'schnaps, schnaps' roepend. Om duidelijk te maken dat ze honger hadden en dat hadden ze in de strenge winter van ‘13/’14 eigenlijk altijd maakten ze tot schrik van de bevolking sissende geluiden. Dat betekende dat er als de wiedeweerga een braadpan op het vuur moest worden gezet. Liefst met een flinke klont vet erin, want ze hielden van machtig eten. Так или иначе, но статейка с сайта исторической деревне Фейсена иллюстрирует глубинное, реальное и сильно негативное отношение голландцев и их государства к России и русским. Не буду приводить здесь все тексты, присланные и переведенные Адой А. – либералы были бы просто счастливы. Суть их понятна. Казаки обыскивали крестьянские дома в поиске шнапса и вина и громко кричали «шнапс, шнапс, дайте шнапс». Вилок не знали, ели только руками. Как бешенные эти кровожалные казаки преследовали и рубили саблями бегущих французов. Было бы смешно, если не было бы так грустно. В уставе Русской армии насилия, грабежи карались смертной казнью. И именно русские были самыми дисциплинированной армией, в чем убедились даже сами французы. В Париже ведь не рассказывают историй о «диких козаккоф», которые всех насиловали и пили с утра до ночи. А ведь казаки в Париже стояли… Перед нами все таже самая тема «об миллионах изнасилованных немок», только на полтора века пораньше. Помноженная на беспробудное пьянство «козаккоф» из Башкортостана. Плюс «дикое варварство». Хоть сейчас снимай фильм «русские идут» и вводи куда хочешь, дополнительные контингенты войск НАТО!

Новость номер 2

Письмо Ады А.:

8 и 9 января 2018 года новостной выпуск голландского ТВ сообщил, что в провинции Гронинген, где добывается голландский газ, произошло очередное землетрясение. Первое в наступившем году. В 2017 году было 18 землетрясений, в 2016 г. — 22. До сих пор землетрясения были с амплитудой 2,3,бала по шкале Рихтера, но позавчерашнее было уже почти 4 балла. Отмечается тенденция с увеличением амплитуды, сказал сейсмолог. Причина землетрясений? Добыча сланцевого газа. К сведению: до 2016 года через немецкую газовую трубу Голландия получала 10 % от употребляемого в стране российского газа. Но после участившихся землетрясений правительство надавило на руководство газовой компании и она была вынуждена снизит добычу на 5%, а в потом и ещё 10%. Соответственно немцы начали прокачивать на 15% больше российского газа для Голландии. И на сегодняшний день Голландия закупает через Германию 25% российского газа. Проблема началась лет 10 назад, когда компания Шел была приватизирована и 90 % её акций купила английская ветка семьи Ротшильдов. Потом почти сразу продала 45% своих акций американскому Ексон мобайл. У голландцев всего лишь 10% акции компании Шел. Англичане и американцы начали добычу сланцевого газа по новой технологии и почти сразу провинция Гронинген начала трястись. Оказалось, что они добывая газ, не закачивают в образовавшиеся впадины воду с песком, а только воздух. Начались расследования и бесконечные дебаты в парламенте о выплатах ущерба собственникам домов и фермеров в регионе. Но дело замяли и только после очередного землетрясения они снова начались, но до сих пор люди живущих в регионе не получили ни копейки компенсаций и молодые люди начали массово покидать регион. Стоимость жилья резко обесценилась и собственники домов продолжают вынуждено платить свои ипотеки по цене до землетрясения, но никак не могут продать свои дома и переехать. В прошлом году 35 тысяч коренных голландцев эмигрировали в Новую Зеландию и Австралию, с каждым годом число таких желающих увеличивается. Проблема в регионе нарастает, и вчера и позавчера жители региона обращались к руководству страны словами: «Мы раскалены до бела, мы сердиты и требуем внимание и компенсации!

Когда голландец, с абсолютно не выражающим эмоций лицом, заявляет «я очень сердит (ик бен ехт боос)», то это означает, что положение критическое и он настроен решительно! Он устал от безрезультатных судебных исков или даже готов на радикальные действия и акты самосуда.

Самая острая передача позавчерашнего журнала исчезла с сайт канала и её заменили другой менее острой. Ну, это так, к сведению – про права человека и свободу слова и цензуру.

Курьёз в том, что многие голландцы даже не в курсе, что газодобывающая компания больше не их собственность и обращается к своему правительству с исками о компенсациями, не понимая, что правительство не в состоянии им возместить ущерб. Платить должны собственники, но они недосягаемы и вряд ли находят время даже по телефону разговаривать с премьером страны.

Это случай из серии «учебных пособий»: как не надо приватизировать стратегические ресурсы и как нельзя связываться с аферистами высшего английского и американского разлива.

В больших газетах, позавчера и вчера, кроме как мелких сообщений о землетрясениях, нет никакой другой информации по этой теме. Только в вечернем тележурнале выступил специалист с газовой компании и нёс невероятную чушь. На вопросы журналиста почему компания не закроет насосы, он ответил, что есть газовые договорённости по доставке сжиженного газа в Испанию и другие страны Юга Европы до 2021 года. Не исполнить их нельзя, так как надо платить неустойку по договорам. На вопрос почему не закрыть насосы и попросить больше российского газа, этот знаток газодобычи снисходительной улыбкой сказал следующее: «российский газ слишком низкого качества, он горит плохо и мы вынуждены его обогащать угарном газом, чтобы вам его поставлять, мы и так уже тратим огромные деньги. Если закроем насосы, более половины Голландии останется без газа. В заключении журналист сказал: российский газ не решение проблемы, скорее всего нам надо искать альтернативные источники энергии и вообще отказаться от газа. Конец передаче!

Я думаю, что неожиданной реверанс с памятником в сторону РФ связан именно с газовой проблемой и, скорее всего, в скором временем так или иначе выключить насосы придётся. Так как в проблемном регионе находятся важные защитные сооружения, и если покрепче качнёт в следующий раз – то вода Северного моря просто хлынет в Голландию и за считанные часы затопит всю страну.

Новость номер 3

Письмо Ады А.

Новость номер 3 только подтверждает мои предположения, что голландское правительство делает реверансы в сторону РФ, так как срочно нуждается в помощи относительно решения газовой проблемы. В том же самом выпуске новостей, где говорили о землетрясении, https://nos.nl/uitzending/nos-journaal сообщили следующее. Цитирую дословно: «Путин получил свою водку!». Оказывается, почти бесконечный почти судебный иск РФ, который с 2000 г. вёлся в голландском суде против некого беглого российского олигарха Юрия Шефлера, закончился победой. Этот человек умудрился в Голландию открыть завод по производству водки под маркой «Столичная» и с 1997 года приносил огромный ущерб государственной российской фабрики, производившей водку под тем же брендом. Вот за право на название и на производство водки под подзабытым у нас, но прекрасно известным на Западе именем, и шел суд. И вот судебное дело чудесном образом решилось в пользу РФ. «Путин получил свою водку» – именно так сказали по голландскому телевидению. Суд обязал олигарха выплатить компенсации России в многих миллиардах евро.

Источник: nstarikov.ru