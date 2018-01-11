Альтернативное развитие разума – метеорит “не упал”, и эволюционировали рептилоиды…

Думаю, "для затравки", сначала стоит перейти к хордовым животным.

Но для начала предлагаю сделать экскурс в далёкое прошлое и кратко рассмотреть такой удивительный процесс из общего развития нервной системы, как цефализация (cephal — голова), о котором уже было написано в предыдущих статьях из этого цикла. Точнее, для того, чтобы головной мозг начал увеличиваться, необходимо его появление, что само по себе очень удивительно. На первоначальной ступени развития животных особенно большую роль играл аппарат движения, от совершенства которого зависит основное условие существования животного — питание (передвижение в поисках пищи, захватывание и поглощение её). У низших многоклеточных развился перистальтическийспособ передвижения, что связано с непроизвольной мускулатурой и её местным нервным аппаратом. На более высокой ступени перистальтический способ сменяется скелетной моторикой, т. е. передвижением с помощью системы жестких рычагов — поверх мышц (членистоногие) и внутри мышц (позвоночные). Следствием этого явилось образование произвольной (скелетной) мускулатуры и центральной нервной системы, координирующей перемещение отдельных рычагов моторного скелета. Такая центральная нервная система у хордовых (ланцетник) возникла в виде метамерно построенной нервной трубки с отходящими от неё сегментарными нервами ко всем сегментам тела, включая и аппарат движения, — туловищный мозг. У позвоночных и человека туловищный мозг становится спинным. Таким образом, появление туловищного мозга связано с усовершенствованием в первую очередь моторного вооружения животного. Наряду с этим уже у ланцетника имеются и рецепторы (обонятельный, световой). Дальнейшее развитие нервной системы и возникновение головного мозга обусловлены преимущественно усовершенствованием рецепторного вооружения. Так как большинство органов чувств возникает на том конце тела животного, который обращён в сторону движения, т. е. вперёд, то для восприятия поступающих через них внешних раздражений развивается передний конец туловищного мозга и образуется головной мозг, что совпадает с обособлением переднего конца тела в виде головы.

Динозавры, пройдя всё выше описанное, уже перешли к процессу цефализации, то есть увеличения головного мозга, но так уж вышло, что мы изучаем их останки.

Тем не менее у хордовых, по сравнению со всеми, рассмотренными ранее видами, главными достижениями являются замкнутая кровеносная система, обеспечивающая точечное снабжение необходимых органов и тканей кислородом и питательными веществами посредством крови благодаря тому, что дыхательная и кровеносные системы совмещены. По началу это было примитивным – так, у насекомых это две разных системы.

Вторым достижением является развитие трубчатой нервной системы, которая, помимо прочего, обеспечивает питание крови и снаружи, и изнутри. Грубо говоря, вся нервная система – это труба с полостью внутри. Снаружи питание обеспечивают сосуды, а изнутри из полости – спинномозговая жидкость, являющаяся, по сути, отфильтрованной кровью. Наличие позвоночника (и вообще внутренний скелет) позволило жить и в воде, и на суши (то есть выйти на сушу), а главное, увеличиваться в размерах.

Среди позвоночных подобие разумности возникало огромное количество раз. В этот раз рассмотрим наиболее всех интересующих существ – динозавров. Обратимся к меловому периоду (145 - 66 млн. лет назад), в котором, среди прочих, существовал такой вид, как троодон (подряд тероподов). Высотой в холке они были не более 1,5 метров, длиной – около 2-х метров. Судя по всему, они были теплокровными, что даёт возможность активного снабжения мозга большим количеством питательных веществ и кислородом. Помимо прочего, у этих существ были вполне серьёзные задачи, которые способствовали развитию их интеллекта и энцефализации. Они были хищниками, но, возможно, частично и растительноядными. Именно у этих теропод мозг основательно увеличивался по сравнению с их родственниками. Таким образом, троодоны были одними из главных кандидатов на то, чтобы стать разумными. Есть предположение, что если бы не мел-палеогеновое вымирание, то они вполне стали бы теми самыми рептилоидами, а у наших предков так и не появилось бы возможности развиваться до разумных существ.

Более того, приматы вообще могли были не сформироваться. Это говорит о том, что на планете с похожими условиями и в отсутствии злосчастного метеорита, который дал дорогу именно нашим предкам, подобные существа действительно могут развиваться. Они проходили бы те же самые этапы – тело приняло бы вертикальное положение (это крайне сложно в данном случае и очень важно, так как в горизонтальном положении не отрастишь большой мозг из-за проблем с балансировкой), освободившиеся конечности стали бы рабочими руками, челюсть сократилась бы, дав возможность расти мозгу.

Правда есть несколько серьёзных проблем. Во-первых, у динозавров в конечном мозге нет такой важной структуры, как неокортекс. Это так называемые новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих имеются лишь в зачаточном состоянии, а у человека составляют основную часть коры. Новая кора отвечает за высшие нервные функции — сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление и, у людей, речь. Существует три версии коры – архикортекс, палеокортекс и неокортекс. Так, у рептилий есть архи- и палео-, но они не развили в себе неокортекс. То есть большая часть конечного мозга покрыта белым веществом, на задней части есть немного серого. Современные рептилии пытались развиваться дальше, но было уже поздно – появился человек.

Ещё одной серьёзной проблемой, которую следует отметить отдельно, является то, что встать вертикально из горизонтальной двуногости довольно сложно, так как просто нет необходимости в этом. Дело в том, что эволюция идёт исключительно при наличии промежуточных вариантов, возникающих для решения разнообразных задач. То есть каждый следующий вариант должен быть полезнее предыдущего. Именно поэтому сложно представить необходимость постепенного и многократного увеличения угла от горизонта, чтобы в итоге встать в вертикальное положение, а в горизонтальном особо не наростишь мозг. Можно, например, наращивать мозг в крестце, но это мы уже снова переходим к фантастике, которая не исключена полностью, но лучше найти такую планету с такими существами, развивавшимися в таких условиях.

Такие открытия, к сожалению, придутся точно не на наш век, тем более не на наше "современное общество".