Сводки от ополчения Новороссии 10 января 2018

На Донбассе в 2017 году небоевые потери ВСУ составили 98 человек.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Помимо этого, в небоевой обстановке травмы получили 178 военных. В Минобороны не назвали число военных, которые служат в зоне боевых действий.

По версии ведомства, данная информация имеет ограниченный доступ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что основными причинами небоевых потерь ВСУ являются болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя.

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