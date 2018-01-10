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Сводки от ополчения Новороссии 10 января 2018

19:31. 10 января 2018 Просмотров - 234 Нет комментариев Опубликовал:

Небоевые потери ВСУ в зоне «АТО»: Минобороны Украины озвучило цифры

Небоевые потери ВСУ в зоне «АТО»: Минобороны Украины озвучило цифры | Русская весна

На Донбассе в 2017 году небоевые потери ВСУ составили 98 человек.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Помимо этого, в небоевой обстановке травмы получили 178 военных. В Минобороны не назвали число военных, которые служат в зоне боевых действий.

По версии ведомства, данная информация имеет ограниченный доступ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что основными причинами небоевых потерь ВСУ являются болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 10.01.2018

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Карта обстрелов. Обстановка на фронтах ЛНР за текущие сутки

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Провокации ВСУ держат в напряженном ожидании линию фронта в ЛНР — Филипоненко

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ВСУ усиливают обстрелы ресупблики — ВС ДНР

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ВСУ ведут огонь по ДНР, есть разрушения

ВСУ ведут огонь по ДНР, есть разрушения | Русская весна

Украинские оккупанты открыли огонь по пригороду Горловки — поселку Зайцево.

Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Около 20:00 опять подвергся обстрелу поселок Зайцево. Пострадал дом по ул. Красных Партизан, 26, находящийся в серой зоне», — сказал он.

По данным Приходько, огонь велся, предположительно, из танкового орудия. В результате в доме оказались заблокированными двое людей. Они живы и с ними есть связь, но из-за продолжающегося обстрела достать их из разрушенного дома пока не удаётся.

Также около 21.00 с позиций ВСУ был открыт минометный огонь по району Донецкого аэропорта и Ясиноватского блокпоста, кроме минометов применяются станковые и ручные гранатометы, а также бронетехника.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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