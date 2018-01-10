Президентская кампания застряла на нулевом цикле

Претенденты на участие в выборах, судя по всему, не чувствуют дефицита времени

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о финансировании избирательного фонда Владимира Путина. К его деятельности как кандидата, сказал Песков, он отношения не имеет, комментарии, дескать, должен давать избирательный штаб Путина, который начнет работу уже «в ближайшее время».

Организационное заседание этой структуры пройдет сегодня, но имя начальника штаба до сих пор остается неизвестным. По некоторым сведениям, это скорее всего будет не госслужащий, то есть не руководитель кремлевской администрации или один из его замов. Более достоверно известно, что у штаба обязательно будут общественная приемная и call-центр.

Действующий президент, который одновременно и кандидат, не обязан уходить в отпуск на период избирательной кампании. Но на него все-таки распространяется норма закона о запрете пользоваться служебными возможностями, на которую и сослался Песков. Жестких же указаний на срок создания штабов закон о выборах президента не содержит. Так что странная ситуация, когда по всей стране собирают подписи в поддержку Путина, а его избирательный счет моментально заполняется по максимуму, закону не противоречит.

Более того, эта ситуация как раз иллюстрирует, что и нынешняя кампания, как уже не раз бывало, примерно до своей середины будет пребывать в технической стадии. Около полутора месяцев из отведенных трех продолжится своеобразный нулевой цикл, в течение которого избиратели, по сути дела, будет лишены возможности уяснить, чего же хотят предложить им и стране все многочисленные претенденты.

Понятно, что главного кандидата такая трата времени не беспокоит. Наоборот, именно это и позволяет ему выглядеть в глазах народа безальтернативной фигурой. Непонятно, почему с таким положением дел согласны все оппозиционные выдвиженцы.

Например, заниматься агитацией уже сейчас может не только глава ЛДПР Владимир Жириновский – единственный официально зарегистрированный кандидат, хотя и он тоже особо не заметен. Согласно же закону, претендент имеет право презентовать себя с момента сдачи в Центризбирком заявления о согласии баллотироваться.

То есть в принципе кандидаты, например, могли бы регулярно посещать наиболее популярные точки сбора подписей в их поддержку. И уже сейчас посвящать жителей разных регионов в тонкости своих предвыборных платформ. Пока чем-то похожим занялась лишь Ксения Собчак, хотя, конечно, ее посещение некоего ЛГБТ-клуба вряд ли кто-то из конкурентов повторит.

Поэтому повестку оппозиционным претендентам пока задает в основном Алексей Навальный, которому запрещено участвовать в выборах. Напомним, что речь идет о так называемой забастовке избирателей. С ее помощью планируется уменьшить будущую явку, а следовательно, поставить под сомнение легитимность избрания Путина не столько по юридическим, сколько по моральным основаниям.

Вот оппозиционеры и спорят об эффективности такого активного бойкота уже более двух недель вместо того, чтобы, к примеру, договориться о подготовке общих наблюдателей. В принципе понятно, что все они ждут начала того этапа кампании, когда для агитации станет доступно федеральное ТВ. Ведь там им наконец можно будет или скороговоркой произнести тезисы из своих программ на общих дебатах, или более подробно защитить их от критики на платных телеэфирах.

При этом понятно, что никакого эффективного воздействия на избирателей, готовых 18 марта прийти на участки, такая агиткампания оказать не может. Между тем в условиях, когда действующему президенту уже сейчас прочат 70–75% голосов, остальным 5–6 претендентам следовало хотя бы попытаться покуситься именно на провластный электорат. Кстати, свой отказ от таких попыток они потом объяснят скорее всего как раз нехваткой времени.