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“Отсталая” Россия при режиме Путина – 2

08:53. 10 января 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

...Россия - это не пространство и магазины внутри МКАДа, а миллионы людей от Владивостока до Калининграда.

Они живут до сих пор по тем древним законам, которые им завещали предки. И это не абстрактные понятия квасного патриотизма, это и есть Россия!

Плохая и хорошая, злая и добрая, грустная и веселая одновременно. Великая

Великая не полетами в космос или танковыми армиями, продуктами или ледоколами, нефтью или лесами.

А великая простым русским мужиком в глубинке, который «с психа» одним топором срубит баню и дом, а молотком и зубилом починит немецкую машину.

Великая русской женщиной, которая нарожает детей, обустроит семью и может «со страху» поднять на вилы медведя. 

Великая не только потомственными учеными, но и мальчиками из Холмогор, инженерами из дворян и изобретателями из рабочих, чьи армии победоносно вел граф Суворов и крестьянин Жуков.

Великая не потому, что в ней есть великие люди, а потому что каждый вдруг может стать великим.

В этом и есть разница между «цивилизованным» и «русским» миром. Разница, которую очень многим своим умом не понять. 

Вы искренне верите, что Россия вымирает и ей очень плохо?!

Сначала научитесь выживать и жить как русские, а потом попробуйте представить свои шансы в той реальности, где русским не просто действительно плохо, а скорее немного нехорошо!!!

Источник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь спорт в России уже развалили, особенно досталось любимому россиянами хоккею.

За последние 8 лет Россия не добилась никаких результатов на мировом уровне!

Посмотрите на таблицу чемпионов мира последних лет!

Вот видите, сколько раз канадцы были чемпионами!

А шведы сколько раз, посчитайте! Вот это результаты!

Не то, что Россия, отсталая ведь страна, что уж там говорить о золотых медалях мирового первенства...
http://www.hockeyreview.ru/wc/...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Отсталая Россия при режиме Путина - 1

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​В. Путин: Гамбитами по цугцвангу

Кто организовал сопротивление Силе, многократно превосходящей его по всем параметрам? Имя его – Владимир Путин.

Стратегия Путина: «А быстрее нельзя»...

Н.Выхин: Слово о Путине

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Метки: "Отсталая" Россия при режиме Путина - 2
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