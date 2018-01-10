“Отсталая” Россия при режиме Путина – 2
...Россия - это не пространство и магазины внутри МКАДа, а миллионы людей от Владивостока до Калининграда.
Они живут до сих пор по тем древним законам, которые им завещали предки. И это не абстрактные понятия квасного патриотизма, это и есть Россия!
Плохая и хорошая, злая и добрая, грустная и веселая одновременно. Великая…
Великая не полетами в космос или танковыми армиями, продуктами или ледоколами, нефтью или лесами.
А великая простым русским мужиком в глубинке, который «с психа» одним топором срубит баню и дом, а молотком и зубилом починит немецкую машину.
Великая русской женщиной, которая нарожает детей, обустроит семью и может «со страху» поднять на вилы медведя.
Великая не только потомственными учеными, но и мальчиками из Холмогор, инженерами из дворян и изобретателями из рабочих, чьи армии победоносно вел граф Суворов и крестьянин Жуков.
Великая не потому, что в ней есть великие люди, а потому что каждый вдруг может стать великим.
В этом и есть разница между «цивилизованным» и «русским» миром. Разница, которую очень многим своим умом не понять.
Вы искренне верите, что Россия вымирает и ей очень плохо?!
Сначала научитесь выживать и жить как русские, а потом попробуйте представить свои шансы в той реальности, где русским не просто действительно плохо, а скорее немного нехорошо!!!
Весь спорт в России уже развалили, особенно досталось любимому россиянами хоккею.
За последние 8 лет Россия не добилась никаких результатов на мировом уровне!
Посмотрите на таблицу чемпионов мира последних лет!
Вот видите, сколько раз канадцы были чемпионами!
А шведы сколько раз, посчитайте! Вот это результаты!
Не то, что Россия, отсталая ведь страна, что уж там говорить о золотых медалях мирового первенства...
--------------
Отсталая Россия при режиме Путина - 1
--------------
-------------------------------
В. Путин: Гамбитами по цугцвангу
Кто организовал сопротивление Силе, многократно превосходящей его по всем параметрам? Имя его – Владимир Путин.
Стратегия Путина: «А быстрее нельзя»...
----------------------------------