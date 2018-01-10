“Отсталая” Россия при режиме Путина – 2

...Россия - это не пространство и магазины внутри МКАДа, а миллионы людей от Владивостока до Калининграда.

Они живут до сих пор по тем древним законам, которые им завещали предки. И это не абстрактные понятия квасного патриотизма, это и есть Россия!

Плохая и хорошая, злая и добрая, грустная и веселая одновременно. Великая…

Великая не полетами в космос или танковыми армиями, продуктами или ледоколами, нефтью или лесами.

А великая простым русским мужиком в глубинке, который «с психа» одним топором срубит баню и дом, а молотком и зубилом починит немецкую машину.

Великая русской женщиной, которая нарожает детей, обустроит семью и может «со страху» поднять на вилы медведя.

Великая не только потомственными учеными, но и мальчиками из Холмогор, инженерами из дворян и изобретателями из рабочих, чьи армии победоносно вел граф Суворов и крестьянин Жуков.

Великая не потому, что в ней есть великие люди, а потому что каждый вдруг может стать великим.

В этом и есть разница между «цивилизованным» и «русским» миром. Разница, которую очень многим своим умом не понять.

Вы искренне верите, что Россия вымирает и ей очень плохо?!

Сначала научитесь выживать и жить как русские, а потом попробуйте представить свои шансы в той реальности, где русским не просто действительно плохо, а скорее немного нехорошо!!!

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Весь спорт в России уже развалили, особенно досталось любимому россиянами хоккею.



За последние 8 лет Россия не добилась никаких результатов на мировом уровне!



Посмотрите на таблицу чемпионов мира последних лет!



Вот видите, сколько раз канадцы были чемпионами!



А шведы сколько раз, посчитайте! Вот это результаты!



Не то, что Россия, отсталая ведь страна, что уж там говорить о золотых медалях мирового первенства...

© Fishki.net

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Отсталая Россия при режиме Путина - 1

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​В. Путин: Гамбитами по цугцвангу

Кто организовал сопротивление Силе, многократно превосходящей его по всем параметрам? Имя его – Владимир Путин.

Стратегия Путина: «А быстрее нельзя»...

Н.Выхин: Слово о Путине

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