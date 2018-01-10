“Отсталая” Россия при режиме Путина – 1

Российская действительность — на фоне полуразрушенного вокзала стоит ржавый поезд с еще советскими вагонами. Самара, 2015 год

Пугающая темнота сочинских развалин

Когда-то это была мощнейшая армия мира, теперь же российские военные передвигаются на таких убитых временем грузовиках. Облезлая покраска, круговые вмятины и постоянные поломки.

Единственная работа, которую ещё могут выполнять эти машины — это сбор стеклотары у пьющего населения, этим и занимаются сегодня российские военные на нижепредставленных ржавых камазах.

Корреспондентам iREACTOR удалось взять интервью у Влада Линёва, администратора и создателя публичных страниц «В России», «Русский Колорит» и «Отсталая Россия» в социальной сети Вконтакте. Линёв рассказал нам о том, для чего создавались все эти группы, а также поделился мнением насчет патриотического «бума» в России.

Влад, почему вы решили вообще этим заниматься, ведь, как я думаю, ведение трех публичных страниц отнимает много времени?

Честно говоря, это получилось само собой, поначалу ведение публичных страниц было как хобби, но со временем группы начали набирать подписчиков как снежный ком. Мне приходилось делать больше постов, они должны были быть более качественными.

Сейчас всё своё время я посвящаю работе в интернете. Как вы правильно заметили, ведение трёх публичных страниц отнимает просто огромное количество времени. Для своих подписчиков хочется делать интересные и уникальные посты, а не просто копировать старые «баяны» (устаревшие новости), а для этого надо много трудиться. Помимо трёх пабликов я работаю смм-щиком в интернет-издании, в котором также отвечаю за развитие нескольких публичных страниц. Именно поэтому я онлайн 24 часа. Даже среди ночи порой приходится быть онлайн и держать руку на смартфоне.

Какой из пабликов («В России», «Русский Колорит», «Отсталая Россия») появился раньше?

Первый паблик, как и можно догадаться из количества подписчиков, это конечно «В России». На сегодняшний день нас читают почти 120 000 человек.

Расскажите, пожалуйста, как родилась идея создания публичных страниц «Отсталая Россия»?

Идея создания родилась не сразу. Поначалу мы публиковали подобные посты в паблике «В России» и к своему удивлению обнаружили, что такие саркастические заметки нравятся огромному количеству подписчиков. Так в принципе и решили, что для такого дела надо создавать отдельную группу.

Почему выбран именно такой необычный формат?

Формат и в правду получился очень необычный. Мы исходили из того, что обычные посты о развитии России уже многим приелись, они выглядят немного банальными и скучными. А такой формат саркастических заметок, придаёт публикациям свою изюминку и просто «взрывает» комментарии под постами. Нередко в комментариях завязываются настоящие битвы, приходится даже вмешиваться и охлаждать пыл путём всемогущего бана.

Какова основная цель данного проекта?

Цель проекта, как нетрудно догадаться, показать красоту и развитие России вот таким необычным способом, и, кстати, это оказалось намного эффективнее обычных постов с красивыми картинками. Наш паблик уже приобрёл определенную известность в интернет-сообществе. Наши посты разобрали все крупные развлекательные порталы, такие как Пикабу, Фишки и др. Миллионы россиян узнали какая Россия «отсталая», а сам слоган «Отсталая Россия» уже стал практически нарицательным.

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Отсталая Россия при режиме Путина

Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить...))

Российская действительность — на фоне полуразрушенного вокзала стоит ржавый поезд с еще советскими вагонами. Самара, 2015 год

Пугающая темнота сочинских развалин

Когда-то это была мощнейшая армия мира, теперь же российские военные передвигаются на таких убитых временем грузовиках. Облезлая покраска, круговые вмятины и постоянные поломки.

Единственная работа, которую ещё могут выполнять эти машины — это сбор стеклотары у пьющего населения, этим и занимаются сегодня российские военные на нижепредставленных ржавых камазах.

А это коллектив «Алтайского моторного завода» (АМЗ). Когда-то здесь собирали дизельные двигатели для судов, а теперь, посмотрите на фото, пьяные работяги распивают спиртные напитки прямо на рабочем месте. И так на каждом заводе в России.

Путинские оккупанты тянут мощный электрокабель в захваченный Крым, теперь они будут казнить неугодных людей с помощью электрических стульев.

Генератор пропаганды в Краснодаре. Как видно он притянул к себе несколько десятков одураченных людей, они стали счастливыми и даже не замечают, что вокруг них стоят разваливающиеся дома, а под ногами разбитая тротуарная плитка, ямы и грязь по колено.

Все россияне за твоим окном алкаши и неудачники, доживают на остатках СССР и построить ничего нового не могут. Стройплощадка ЛАЭС-2

В России весь автопром устаревший, а нового ничего нет. Зайдем на завод КАМАЗ, посмотрим, как разрушается автопроизводство для военных нужд в России. КАМАЗ-53949 Тайфун

Российские власти по первому требованию Турции предоставляют ей трубы большого диаметра для строительства газопровода "Турецкий поток"

Молодая мама закрывает глаза ребёнку, чтобы не травмировать его детскую психику ужасающим видом разрушенного путинским режимом города. Йошкар-Ола, 2015 г.

Самарские Хрущёвки. Ни одного жилого дома не построили в этом городе с 2000 года!

Трущобы Новороссийска, вот до такого плачевного состояния довели черноморские города в России, скоро и в Крымских городах будет то же самое! Надо было думать, к кому присоединяетесь!

Кровавый диктатор, собственной персоной, идёт по пустым и разрушенным цехам Уралвагонзавода и думает, чего бы ещё в стране разворовать до такого же состояния.

А тем временем нищие россияне за 1 день купили 780 вот таких LADA Vesta и ещё 1500 уже оформили пред заказ, вот нищета-то какая поголовная.

Красная площадь — центр противостояния против путинского режима вновь охвачен хаосом, здесь жгут покрышки.

Против кровавого российского режима выступили местные жители. Многие из тех, кто там сейчас находится, в нетрезвом состоянии. Люди выкрикивают нецензурные лозунги и устраивают беспорядки.

Активисты сообщают, что не собираются уходить с центра событий и грозят государственным переворотом.

В захолустном городе Миассе запущенно серийное производство вот таких архаичных деревянных тележек — это всё что способна производить Россия в 21 веке.

В одном из дворов Одинцовского района Москвы детям больше негде играть, так как местные власти превратили этот двор в огромную автостоянку для своих иномарок.

А это двери вагона метро в Санкт-Петербурге, на них специально нарисовали какой-то красивый европейский дворец, чтобы унылые петербуржцы знали, что где-то на западе есть такая красота, которой никогда не будет в России.

Вымирает Россия, бросают люди свои дома и уезжают из страны.

Как свидетельство этому стоят четыре покосившихся избушки в небольшом городке Красногорск.

А мы получили уникальные кадры из Краснодара, здесь практически закончилось строительство самой большой политической тюрьмы в России под названием "Колизей".

Как и в древнем Риме здесь будут содержать людей несогласных с нынешним режимом, конечно до гладиаторских битв дело вряд ли дойдёт. Но, судя по внешнему виду этого сооружения, попавшим туда людям придётся очень несладко! Как же всё-таки далеко варварской России до светлых европейских ценностей!

Европейские эксперты признали российский Новокузнецк одним из самых грязных, унылых и непригодных для жизни городов мира. Мы, конечно же, с ними соглашаемся, это же ЕВРопЕЙСКИЕ (!) эксперты.

Отсталые ватники, ах-ха-ха, посмотрите, как у них на полях работают, мотыгами да руками, очень большое счастье встретить где-нибудь еле дышащий старый комбайн производства СССР. И это 21 век!

Вот такое непонятное сооружение было построено год назад в Новосибирске.

Местные жители пока не могут понять, что это такое, но западные эксперты уже сделали предположение, что это не что иное, как огромный загоризонтный ретранслятор Путинской пропаганды. Высокочастотные сигналы посредством металлической сетки передаются на огромные расстояния, тем самым воздействуя на психику россиян. Теперь несложно понять, почему Владимир Путин имеет 95% рейтинг поддержки среди населения.

Руины Екатеринбурга, а при Ельцине ничего этого не было, это был процветающий город!

Россия ведь ничего собственного высокотехнологичного не производит, подскажите в комментах, что это за хрень такая? Мы думаем, что это очередной самогонный аппарат РД (Россия Допилась) модель 180.

Кстати США купили партию таких аппаратов, интересно зачем они им? Тоже наверное спиться хотят окончательно.

Московские бараки

Источник Отсталая Россия. Насладись сарказмом

Обращение к подписчикам группы "Отсталая Россия"!

Нам так часто пишут, мол, что же вы показываете красоту, прогресс и развитие, покажите-ка проблемы. Что, в России всё так хорошо и проблем нет? И начинают кидать в комменты картинки всяких помоек, разбитых дорог и прочей ерунды в таком же духе.

Отвечаем: Мы не "ура-патриоты" и не "кремлёвские пропагандисты". Мы знаем, получше некоторых, что проблем в России столько, что не одному поколению их еще решать. Мы этого не отрицаем.

Но друзья, это паблик не о проблемах России, не об объективном взгляде, мы здесь ничего не сравниваем. Это паблик о другом, о той частичке позитива, которая всё-таки есть в России. Мы показываем всё красивое и хорошее и просто стараемся поднять людям настроение.

И, пожалуйста, не надо писать в комментах, покажите лучше помойку в мухосранске, давайте вместе погрустим. Не надо засорять комменты картинками ваших любимых помоек, любуйтесь ими на своём компьютере или в других пабликах с соответствующей тематикой, благо таких сейчас много.

Каждый из нас выбирает сам, смотреть на мир глазами пчелы или мухи. Мы выбрали пчёл. Вот. Всем спасибо за внимание.

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​В. Путин: Гамбитами по цугцвангу

Кто организовал сопротивление Силе, многократно превосходящей его по всем параметрам? Имя его – Владимир Путин.

Стратегия Путина: «А быстрее нельзя»...

Н.Выхин: Слово о Путине

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