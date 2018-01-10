Новости Украины и Новороссии 10 января 2018
- 12:44 ВСУ давно уже стали террористами, приемы ИГИЛ* им близки — Олег Иванов.
- 09:11 Сигнал Киеву: в Госдуме прокомментировали усиление дивизиона С-400 в Крыму.
- 07:40 Рука Кремля оштрафована на 5000 рублей.
- 05:29 Чей Крым? — Украина признала политическое банкротство ООН .
- 03:26 Так кто же yбил Ноздрoвcкую?.
- 02:30 Крым никогда не был украинским, — наместник Киево-Печерской лавры ответил нацистам.
- Вчера 23:57 Убийство правозащитницы под Киевом — в МВД рассказали подробности.
ВСУ давно уже стали террористами, приемы ИГИЛ* им близки — Олег Иванов
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Сигнал Киеву: в Госдуме прокомментировали усиление дивизиона С-400 в Крыму
Севастопольский дивизион С-400 вместе с феодосийским подразделением этого комплекса выполняют задачи перекрестного обстрела потенциальных ракетных угроз со стороны Украины, в том числе и направленных на Крымский мост.
Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Так он прокомментировал сообщение о том, что новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.
Минобороны сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплекс зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Севастополе. Весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.
«Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», — сказал Белик.
По его мнению, разворачивание в Севастополе зенитно-ракетного дивизиона С-400 — это предупредительный сигнал украинским разработчикам ракетного оружия.
«Что бы там не испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — добавил депутат.
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Рука Кремля оштрафована на 5000 рублей
Если кто-то еще не забыл, то в сентябре агенты ФСБ по приказу Кремля взорвали стратегические склады боеприпасов в Калиновке. И вот закончилась судебная история с подрывом складов.
Апелляционный суд признал законным штраф 2,5 тыс. гривен для военнослужащего за халатность, повлекшую взрыв на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкой области. Об этом во вторник, 9 января, говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.
Отмечается, что 4 января Апелляционный суд Винницкой области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.
В ноябре военнослужащий в звании майора был оштрафован на 2 465 гривен за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей о небрежном отношении к военной службе.
Установлено, что указанный офицер в нарушение уставных требований 26 сентября 2017 года неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдением порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территории 48 арсенала Министерства обороны в Калиновке. Вследствие этого работники частного предприятия осуществили, в частности, перемещение запрещенных легковоспламеняющихся веществ и пожароопасных предметов на техническую территорию воинской части, где непосредственно хранились боеприпасы.
Решение Апелляционного суда Винницкой области является окончательным и обжалованию не подлежит.
https://korrespondent.net/ukraine/3926817-vzryv-v-kalynovke-vynovnyk-zaplatyt-dve-tysiachy – цинк
Стоит напомнить, что виновность Кремля в подрыве складов была установлена в заявлениях компетентных украинских экспертов.
Так как Шкиряк с Бутусовым, а также прочие "компетентные лица" врать не могут, то получается, что исполнителей диверсии приведшей к уничтожению большого кол-ва боеприпасов приговорили к соразмерному наказанию.
Российские диверсанты не ушли от расплаты и будут вынуждены заплатить компенсацию примерно в 5000 рублей. И пусть теперь кто-то посмеет сказать, что это была не рука Кремля.
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Чей Крым? — Украина признала политическое банкротство ООН
Депутат Государственной Думы РФ от Крыма Андрей Козенко прокомментировал «Русской Весне» намерение Киева регулярно вносить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по Крыму. Соответствующие планы были озвучены постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко.
По словам депутата, подобные заявления — не что иное, как подтверждение того, что в возвращение Крыма не верят даже в руководстве страны, а всё, что говорится украинскими властями о Крыме, — лишь политические манипуляции и лицемерие.
«Заявляя о готовности подать 50 и даже 100 резолюций с требованием вернуть Крым, Киев не только расписывается в собственной беспомощности и бесполезности подобных кляуз. Фактически официальный Киев впервые публично признал политическое банкротство ООН», — сказал Андрей Козенко.
Он подчеркнул, что принимаемые Генассамблеей ООН решения, в том числе откровенно антироссийские резолюции по Крыму, не несут ни политических, ни юридических последствий.
«Несостоятельность Организации Объединённых Наций — давно уже ни для кого не секрет. Однако в том, что так откровенно и прямолинейно об этом заявил именно украинский дипломат, мы видим еще и демонстрацию абсолютного непрофессионализма и авантюризма украинской власти», — отметил Козенко.
Также депутат Госдумы напомнил, что решение о российском статусе Крыма принято жителями полуострова на референдуме и не подлежит пересмотру ни при каких обстоятельствах.
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*запрещенная в РФ экстремистская организация
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Так кто же yбил Ноздрoвcкую?
Настоящая история того, что случилось
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Крым никогда не был украинским, — наместник Киево-Печерской лавры ответил нацистам
Наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел заявил, что Крым никогда не был украинским.
Об этом он сказал 8 января во время общения с боевиками неонацистской группировки С14, блокировавшими лавру.
Он также назвал присоединение Крыма к Украине в 1954 году незаконным.
«Это незаконно было сделано в своем время. Ты знаешь историю, что Крым никогда не был украинским», — сказал владыка Павел, обращаясь к участнику акции.
Отвечая на вопрос, с кем воюет Украина в Донбассе, владыка Павел сказал, что он «не был на войне».
«Неизвестно поэтому — кто и с кем», — добавил он.
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Убийство правозащитницы под Киевом — в МВД рассказали подробности
29 декабря подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский случайно ее встретил на остановке маршрутки. Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Он написал, что в тот роковой день, 29 декабря вечером, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в посёлке Демидов.
«Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой Юрий Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ирину Ноздровскую», — говорится в сообщении Геращенко.
После чего, продолжил советник Авакова, Россошанский схватил бездыханное тело юристки, забросил на плечи и вынес с места преступления для того, чтобы затем утопить в протекающей рядом речке.
«Наутро, 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий, вообще-то, подумывал о самоубийстве. И не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали», — добавил Геращенко.
Как сообщала «Русская Весна», 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.
Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.
Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.
8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.
Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского — Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.
9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.
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