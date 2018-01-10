Новости Украины и Новороссии 10 января 2018

Севастопольский дивизион С-400 вместе с феодосийским подразделением этого комплекса выполняют задачи перекрестного обстрела потенциальных ракетных угроз со стороны Украины, в том числе и направленных на Крымский мост.

Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал сообщение о том, что новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

Минобороны сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплекс зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Севастополе. Весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

«Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», — сказал Белик.

По его мнению, разворачивание в Севастополе зенитно-ракетного дивизиона С-400 — это предупредительный сигнал украинским разработчикам ракетного оружия.

«Что бы там не испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — добавил депутат.

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