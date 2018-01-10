Национализация Достоевского. Писатель против архииереев

Концептуал СМИ Вырвать Достоевского из рук клерикалов

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков, на основании фактов из биографии и творчества Достоевского, опровергает устоявшийся стереотип об этом писателе, как адепте никонианского православия.



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