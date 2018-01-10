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Национализация Достоевского. Писатель против архииереев

19:28. 10 января 2018 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

Вырвать Достоевского из рук клерикалов

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков, на основании фактов из биографии и творчества Достоевского, опровергает устоявшийся стереотип об этом  писателе, как адепте никонианского православия.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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