Национализация Достоевского. Писатель против архииереев
Вырвать Достоевского из рук клерикалов
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков, на основании фактов из биографии и творчества Достоевского, опровергает устоявшийся стереотип об этом писателе, как адепте никонианского православия.
============================================================================
Рекомендуем:
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai