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Легитимность сбора подписей в поддержку Путина в Свердловской области под угрозой

14:39. 10 января 2018 Просмотров - 269 4 коммент. Опубликовал:

Легитимность сбора подписей в поддержку Путина в Свердловской области под угрозой

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина в Свердловской области может обернуться скандалом: эксперты нашли в этом процессе нарушение норм федерального закона «О выборах президента РФ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бдительные наблюдатели обнаружили среди координаторов сборщиков подписей за Путина действующего члена избиркома. Общественную организацию «Волонтеры Победы», которая и занимается сбором подписей, в регионе в ряду прочих представляет Эльдар Валиуллин – действующий член избиркома Екатеринбурга.

Между тем в ч.7 ст. 36 федерального закона о президентских выборах говорится: «Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается».

Автором данной странной затеи, которая может поставить под вопрос легитимность сбора подписей за выдвижение Путина на территории Свердловской области, эксперты агентства называют главу департамента внутренней политики администрации губернатора Свердловской области Антона Третьякова. По одной из версий, досадный промах был допущен чуть ли не из желания сэкономить на кампании. Сам Антон Третьяков этого не подтвердил. «Обращайтесь к своим источникам, что я могу сказать. Конечно, я знаю из СМИ, что идет сбор подписей в поддержку выдвижения Путина, сам такую точку в торговом центре видел. А кто координирует волонтеров, надо спрашивать у самих волонтеров», – заявил он.

Между тем мнения юристов по данному поводу расходятся. Бывший руководитель Партии пенсионеров, юрист Евгений Артюх считает такие действия однозначно незаконными. «Если человек хоть как-то связан с любыми действиями – сам он по квартирам ходит, или кого-то координирует – он совершенно точно не должен быть членом избиркома. Это все части одного процесса. Хотя, если честно, я не удивлен. Причем система построена таким образом, что оспорить регистрацию зарегистрированного кандидата не можем ни вы, ни я, а только другой зарегистрированный кандидат или избирком. Понятно, что они этого делать не будут», – прокомментировал эксперт.

Другая точка зрения у юриста Ивана Кадочникова. «Действительно, если член избиркома сам лично собирает подписи и на подписных листах есть его подпись – все эти листы будут признаны недействительными. Но если он только координирует, то есть или нет нарушения – остается на усмотрение избиркома. Хотя с точки зрения этики, возможно, это действительно не совсем красиво», – сказал юрист.
https://newdaynews.ru/ekb/624902.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: выборы 2018
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4 коммент.»

  • 450 318
    росич 10 января 2018 в 15:00 Ссылка Пометить
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    Другого ничего от них и не ожидал.

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  • 2265 1954
    Алекс Сневар 10 января 2018 в 16:01 Ссылка Пометить
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    …досадный промах был допущен…. Вот и ещё одна подстава.

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  • 4051 3471
    Руса 10 января 2018 в 16:04 Ссылка Пометить
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    Да, найдутся такие, которые от чрезвычайного усердия, чтобы выслужиться,
    могут подложить свинью В. Путину, окажут ему медвежью услугу.
    Не исключены и провокации со стороны коллаборантов.
    Касается это всех кандидатов-самовыдвиженцев.
    Поэтому их избирательные штабы должны работать очень внимательно.

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  • 2835 185
    Михаил 10 января 2018 в 16:39 Ссылка Пометить
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    Шоу только начинается. Нас ждет увлекательная пьеса о том, как Путин чудом победил в тяжелой избирательной компании.

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