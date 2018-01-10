Квалифицированные люди не аплодируют

Стенограмма выступления И.В.Сталина на совещании пропагандистов и руководящих работников по пропаганде Москвы и Ленинграда «по вопросам об изучении истории ВКП(б)». 27 сентября 1938 г.

И наши люди, наши кадры, они не могут удовлетвориться кратким курсом истории партии, никак, они должны овладевать первоисточниками.

о вы имейте в виду, что не все же эти вредители троцкистскобухаринские, не все же они были шпионами.

Руководящие люди из них шпионы определились, они называли это сотрудничеством с фашистскими государствами. Но у них была своя, так сказать, масса. Не скажу, что они были шпионами, это были наши люди, свихнулись потом. Почему? Они не оказались настоящими марксистами, слабы были теоретически.

К кадрам, не к рядовым рабочим на заводах, не к рядовым служащим в учреждениях, а к тем кадрам, о которых Ленин говорил, что это профессиональные революционеры. К руководящим кадрам обращена книга

учащаяся молодежь – это будущий командный состав всего нашего государства.

С помощью божьей и с вашей помощью эту интеллигенцию мы создадим.

Придет буржуй, по морде даст, а построить не сможет, – тут надо головой работать

Весьма примечательное выступление Сталина перед работниками пропаганды.Особенно интересны моменты посвященные "Краткому курсу" и роли интеллигенции в советском обществе.NB! К вопросу об отношении Сталина к безудержаным восторгам и славословиям.NB! Весьма характерное замечание, походя развенчивающая миф о том, что Сталин считал "Краткий курс" аксиомой.NB! Достаточно типичное для Сталина отношение к вопросам о роли личности в истории.По-одному надо с рабочим заниматься, который 8 часов работает, семейный человек, занят и много часов отдать этому делу не может, – с ним надо эту книгу преподавать по-одному, по-простому, так, чтобы не запугать его теоретической сложностью отдельных проблем., и вот тут надо будет обращаться к первоисточникам – к Марксу, Энгельсу, Ленину. Значит, по-разному придется эту книгу преподавать.Людей мало подготовленных – рабочий он или крестьянин, забывать нельзя, а о крестьянах никто ни одного слова не говорил.Пропагандисты в отдельных заметках и замечаниях пишут – как я буду готовиться к пропаганде, как я буду преподавать историю ВКП(б) и т.п., пишут в «Правде», «Известиях». В последнее время стали, кроме рабочих, говорить о служащих, об учащейся молодежи, а о крестьянах ни слова. Неправильно это.Из 500 тысяч учителей, должно быть, 2/3 в селах находятся.В самих колхозах служащие – тоже командный состав. Имейте в виду. Затем колхозное крестьянство очень быстро, и я бы сказал, здорово дает людей, которые хотят учиться, жадно набрасываются на знания. Они ведут хозяйство, как хотите, свыше 200 тысяч колхозов. Я беру в среднем по 5 человек на колхоз, всех служащих, которые руководят хозяйством, составляют планы, советы дают, помогают. Помножьте 200 тысяч на пять. Вот вам миллион.Вы хотите этих людей бросить на произвол судьбы. На каком основании? Это же наши командные люди по сельскому хозяйству. Это же богатство. Вот если подсчитать, у нас выйдет около 8 миллионов по всем отраслям народного хозяйства и управления государством, – это кадры, по управлению диктатурой пролетариата.Вот с них и надо начать разворот большевизации. К ним обращается книга прежде всего.Ну, пока все, а по существу потом поговорим.РГАСПИ. Ф. 558. Oп. 11. Д. 1122. Л. 1-18. Машинопись http://istmat.info/node/58581 – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com