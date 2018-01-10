Квалифицированные люди не аплодируют
20:31. 10 января 2018 Просмотров - 170 2 коммент. Опубликовал: brahman
Весьма примечательное выступление Сталина перед работниками пропаганды.
Особенно интересны моменты посвященные "Краткому курсу" и роли интеллигенции в советском обществе.
Стенограмма выступления И.В.Сталина на совещании пропагандистов и руководящих работников по пропаганде Москвы и Ленинграда «по вопросам об изучении истории ВКП(б)». 27 сентября 1938 г.
Сталин: Товарищи, тут же не митинг. Что вы только время отнимаете аплодисментами? Я не ожидал, чтобы квалифицированные люди аплодировали. Не годится это.
Для того, чтобы прения пошли по правильному руслу, а не разбрасывались по разным ненужным ручейкам, я считаю нужным несколько слов сказать.
Для чего созвали совещание? Товарищ Жданов уже говорил. Вот вы все хвалили, что книга такая, книга сякая, дает все, и прочее. Нам здесь не похвала нужна, а помощь, помощь в виде поправок, в виде замечаний, в виде указаний происходящих из вашего пропагандистского опыта. Вот что нужно, а не похвала и не аплодисменты.
Вот будьте добры, вы ведете пропаганду, вы имеете опыт, вы имеете дело с живым материалом, с людьми. Расскажите, как вы их головы обрабатываете, что из этого получилось. Скажите как сделать, чтобы пропаганда шла лучше, а она шла плохо, плохо шла. Вот на эти вопросы нужен ответ и это будет помощь для ЦК. ЦК партии не может знать, не может обнять всего. Он нуждается в вашей помощи. Вы должны эту помощь ЦК оказать.
Похвала тут не нужна. Вот первое замечание.
NB! К вопросу об отношении Сталина к безудержаным восторгам и славословиям.
Второе. Как ЦК смотрит на эту книгу? Она не дает всего и не может дать всего, потому и называется она кратким курсом. Это значит, что должен быть и полный курс.
Недавно я просматривал еще раз историю германской социал-демократии Меринга. Человек замечательный Меринг – марксист, хорошо образованный, но его надо пожалеть. Сама история у германцев очень небогата. О чем, собственно говоря, писалось в истории германской социал-демократии? Есть у них несколько пафосных моментов, боролись они там с …(не слышно)…, но потом от него избавились и успокоились. Сравните этот материал истории германской социал-демократии с материалом нашей партии: ведь у нас такое богатство, товарищи, что утонуть можно. Значит материал страшно богатый, очень серьезную историю прошла наша партия, можно сказать, перевернула вверх дном все бытие народа и мышление, перевернула вверх ногами. Думать, что этакий материал, хотя бы в основной части, можно обнять, хотя бы в кратком курсе, – это было бы ошибкой, товарищи. Это невозможно.
NB! Весьма характерное замечание, походя развенчивающая миф о том, что Сталин считал "Краткий курс" аксиомой.
Книга, которая издается, представляет всего лишь краткий курс. Уклон этой книги – в сторону теоретических вопросов. Это было специальное задание ЦК. До сих пор у нас история партии писалась под другим углом – не в обиду будет сказано авторам исторических учебников, я не хочу их хаить, это люди добросовестно поработавшие и сделавшие много хорошего, давшие большую пользу нашей партии – но все-таки тот путь, по которому наши учебники шли – не годится. Это был путь воспитания людей на лицах, восхваление этих лиц. Не у всех, но почти у всех это происходило. Вот и здесь товарищ Шленский замечание делает, что роль отдельных лиц недостаточно отмечена в книге. Как будто бы в этом дело. Нам ведь представили известный проект учебника, мы его переделали в корне. Проект учебника был построен на лицах, главным образом, кто как героически вел себя, кто сколько раз бежал из ссылки, кто сколько пострадал ради дела и т.д. и т.п.
Разве на этом можно строить учебник? Разве на этом можно воспитывать кадры? Кадры надо воспитывать на идеях, на теории. А что такое теория? Теория – это знание законов исторического развития. Если эти знания есть, тогда есть и кадры, а если этих знаний у людей нет – это не кадры, это пустое место.
А что нам дадут лица? Я не хочу противопоставлять идеи лицам, хотя, конечно, о лицах придется говорить, но говорить насколько это необходимо. Но не в лицах соль, а в идеях, в теоретическом уклоне. Теоретический уклон должен быть. ЦК думает, что партия от этого выиграет, только выиграет.
Вот второе замечание.
NB! Достаточно типичное для Сталина отношение к вопросам о роли личности в истории.
Третье замечание. Я хотел бы сказать насчет нашего идеологического хозяйства.
Считается, что есть у нас ИМЭЛ. ИМЭЛ – сокровищница источников, произведений Маркса, Энгельса, Ленина. Очень хорошо. Людям, которые поработали над этим учебником, пришлось покопаться довольно серьезно во всех существующих произведениях разных периодов. Вы не можете себе представить какая бесхозяйственность в этом идеологическом хозяйстве! Взять хотя бы такой факт. Кажется восьмой том сочинений Ленина или тринадцатый, я забыл, том, где помещена работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»…
ГОЛОС: Тринадцатый том.
СТАЛИН: Да, тринадцатый том. Книга полемическая, по своему содержанию замечательная, вы сами это знаете и тут говорить об этом нечего, книга, сыгравшая решающую роль в идеологическом развитии нашей партии. И вот в качестве приложений имеются рецензии на эту книгу, рецензии враждебного характера. Есть там четыре или пять рецензий в качестве приложения к книге. Вот мы – марксисты ИМЭЛ издаем книгу Ленина и в этой книге есть приложение – рецензии, которые кроют Ленина, и ответа нет. А как их перекрыть этих рецензентов? И это называется аккуратное отношение к нашему идеологическому хозяйству! Для чего это надо было – приложение придать? Кому это нужно, чтобы рецензия Ортодокс там красовалась, где она, эта Ортодокс, кроет Ленина и в хвост и в гриву, и никто ей не отвечает? Или какой-то Ильин. Есть там 4-5 рецензий.
ГОЛОС: Невский там есть.
СТАЛИН: Невского я не касаюсь. Едва ли его статья может сойти за рецензию. А я имел ввиду рецензии, которые были опубликованы в печати, рецензии людей не наших, враждебных тому, что защищает Ленин.
Что могут на это ответить товарищи? Как это могло случиться? Что же мы хотели издать – книгу Ленина или дискуссионный сборник? Получился дискуссионный сборник, причем с предоставлением последнего слова рецензентам – противникам Ленина.
Возьмите переводы. Есть собрание сочинений Маркса и Энгельса, кажется 25-24 томов. Справляешься, не тот перевод. В самом интересном месте искажение, грубое и сознательное искажение. Приписывается Энгельсу то, чего он не говорил. Берешь другие переводы, берешь Ленина, и в том случае, если у него встречается сомнение по поводу перевода того или иного слова, он вставляет французское или немецкое слово из текста совсем не то. Кто должен думать об этом?
И наши люди, наши кадры, они не могут удовлетвориться кратким курсом истории партии, никак, они должны овладевать первоисточниками. Первоисточники, которые давно переведены – негодные, перевод неправильный, приходится пользоваться старыми переводами, чтобы восстановить лицо автора книги, того же Энгельса и Маркса. Что же, товарищ Адоратский? Не годится так! Запущено очень наше идеологическое хозяйство, товарищи, очень запущено. Надо критически подходить, надо это дело в ИМЭЛ ликвидировать. Было вредительство и на идеологическом фронте, которое было допущено переводчиками. Ликвидировать это дело надо и, если возможно, если не так трудно – изъять эти рецензии на книгу Ленина. Как они попали туда, и кто вам поручил издать эти рецензии на книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»? Кто поручил вам издать этот сборник статей с предоставлением последнего слова, повторяю, противникам Ленина?
Вот третье замечание – насчет бесхозяйственности в нашем идеологическом хозяйстве.
И четвертое замечание. К кому обращена эта книга, к какой аудитории? Вот я читаю на страницах «Правды», «Известий» и других газет, «Комсомольской правды» – тащат все на завод книгу, организуют там кружки и не видят, что кроме рабочих есть еще и другие слои населения и не задают себе вопроса – к кому же эта книга обращена, к какой аудитории?
Книга, товарищи, серьезная в том смысле, что она имеет большой уклон в сторону теоретических проблем. Это специально сделано потому, что именно в области теории наши люди отстают. Мы имеем отставание наших кадров. Они загружены практическими вопросами, десятками тысяч практических вопросов, они не в состоянии поднять голову от практических вопросов, не в состоянии. Где же им теорией заниматься? Они отстали от теории. И надо начать эту отсталость ликвидировать и активно начать. Вот этот почин делает книга и отсюда уклон в сторону теоретических проблем. Если мы говорим о вредителях, о троцкистах, то вы имейте в виду, что не все же эти вредители троцкистскобухаринские, не все же они были шпионами.Руководящие люди из них шпионы определились, они называли это сотрудничеством с фашистскими государствами. Но у них была своя, так сказать, масса. Не скажу, что они были шпионами, это были наши люди, свихнулись потом. Почему? Они не оказались настоящими марксистами, слабы были теоретически.
Что такое теория? Это знание законов развития общества, знание это дает возможность ориентироваться в обстановке, а вот этой ориентировки у них не оказалось, плохими марксистами оказались, плохими, плохо мы их воспитали. Вот почему, между прочим, необходимо сделать упор на теоретическую подготовку наших кадров, на теоретическую марксистскую подготовку наших кадров. Ежели какой либо фашист появится, чтобы наши кадры знали как с ним бороться, а не пугались его, а не ретировались и не преклонялись перед ним, как это произошло со значительной частью троцкистов и бухаринцев, бывших нашими людьми, а потом перешедших на их сторону. И вы не думайте, что все эти кадры, которые помогали троцкистам и бухаринцам, были их кадрами. Среди них были наши люди, которые потом свихнулись и впредь будут продолжать свихаться, если мы этот пробел не заполним теоретической подготовкой наших кадров.
Итак, к кому обращена эта книга? К кадрам, не к рядовым рабочим на заводах, не к рядовым служащим в учреждениях, а к тем кадрам, о которых Ленин говорил, что это профессиональные революционеры. К руководящим кадрам обращена книга. Их нужно, прежде всего, повернуть как следует, подковать теоретически, тогда и остальные пойдут.
Поэтому нельзя, идя на заводы и фабрики, забывать о том, что у нас есть учащаяся молодежь, а учащаяся молодежь – это будущий командный состав всего нашего государства.
Что такое учащийся? У многих из вас до сих пор имеется довольно сильный пережиток махаевщины. Махаевщина – это такая «теория», которая считала, что вообще интеллигенцию нужно избивать в партии, нам нужны, мол, мозолистые руки и т.д. А теперь дело обернулось так, что мозолей не нужно иметь для того, чтобы работать на заводе. Наш завод – это нечто вроде лаборатории, нечто вроде аптеки, где чисто и мозолей нет. Плохо или хорошо? По-моему, хорошо, очень хорошо. Мозоли – это дело прошлое. Так вот пережитки этой махаевщины до сих пор имеются, и у некоторых товарищей царит в голове изгнание интеллигенции. Дело изгнания теперь не выходит. Но пренебрежение к интеллигенции, которая управляет страной, есть. Интеллигенция – это все люди, которые состоят в руководящих кадрах. Это интеллигенция. Человек, который вчера был рабочим или крестьянином, а коль скоро человек ушел с поля или с завода и стал работать головой, он интеллигент.
Я хотел бы такую теоретическую мысль сказать, что мы хотим весь рабочий класс и все крестьянство в интеллигенцию превратить, поднять их уровень. Вот тогда у нас пойдут действительно чудеса по всем отраслям строительства. Не выйдет пренебрежительное отношение к интеллигенции, к вчерашнему рабочему. Пока он был рабочим и стоял у станка, его уважали. Но его выдвинули потом, как человека способного, он пошел учиться, на него плюют – «интеллигенция». На каком основании? Что за дикость? Это не наша теория, это не марксизм и не ленинизм. Это старье буржуазное. Когда мы не стояли у власти и не управляли страной, находились в оппозиции, а интеллигенция была чуждой, буржуазной, мы могли ее третировать, потому что она служила не народу. Прошло то время. А теперь, когда мы 20 лет стоим у власти и сами твердим, что ни один класс не может удержать власть, если он не сумеет создать своей интеллигенции. С помощью божьей и с вашей помощью эту интеллигенцию мы создадим. Почти что создали. Вчерашнего рабочего, вчерашнего крестьянина отрываем от непосредственной работы, от производства и посылаем в школу, но его сопровождают проклятием. Есть такие люди, которые, если человек отошел от рабочих, не работает у станка, отошел от крестьян, не работает в поле, считают что это чуждый человек.
Повторяю, это дикость, это опасная дикость.
Ни одно государство без служащих, без командного состава по хозяйству, по политике, по культуре, ни одно государство не может так управлять страной. Ведь наше государство, чем оно отличается от всякого буржуазного государства? Тем, что оно вобрало в себя все основные линии хозяйства и культуры.
Если экономическое хозяйство какого-либо буржуазного государства рассмотреть, и бюджет его, это, так сказать, даже не капля в море в сравнении с тем, что представляет у нас государство и его экономическое хозяйство. Государство вобрало в себя всю промышленность, почти всю, государство вобрало в себя довольно значительные каналы по сельскому хозяйству; государство взяло в свои руки непосредственное руководство крестьянским хозяйством, колхозным хозяйством. Это – громадный организм управления страной. Как можно тут обойтись без интеллигенции?
Предположим. Либо мы настоящую свою интеллигенцию создадим и будем ее уважать, либо мы возьмем курс на то, чтобы интеллигенцию, которая выделилась, уважать, либо мы эту учащуюся молодежь – этих наших будущих командиров всех отраслей управления окружим вниманием и уважением, – либо мы это сделаем, либо пропадем. Вот вам мозолистые руки. Придет буржуй, по морде даст, а построить не сможет, – тут надо головой работать. Для этого существуют школы.
Служащие, аппарат управления. А как хотите, у нас около 8 миллионов служащих. Вот вообразите. Это аппарат, при помощи которого рабочий класс управляет страной, ведет внутреннюю и внешнюю политику. Как же этот аппарат не обрабатывать в духе марксизма? Если мы его будем презирать, человека, который там работает, – служащего, так как он не рабочий, не у станка стоит, не крестьянин, не на поле работает, а вот здесь в управлении работает, если мы его не окружим уважением и вниманием, чтобы сделать настоящим марксистом, а будем к нему пренебрежительно относиться, то мы развалим государство и принесем пользу только нашим врагам.
Вот к этим людям обращена книга – к кадрам действующим и кадрам, обучающимся в школах. Вот первая и основная аудитория, к кому обращена книга, – к кадрам. Иначе говоря, конкретно к служащим, которые интеллектом работают. Я имею в виду служащих и в армии, командный состав – это служащие. Я имею в виду наших хозяйственников, руководителей нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, – они служащие; народного образования, учителей. Берите, 500 тысяч одних учителей. Вот к ним обращена эта книга.
Вот это командный состав, служащий, в отношении которого вообще пренебрежение иногда проявляется у людей махаевского толка. Вот с этих людей надо начать поворот наших кадров в сторону их большевизации, и особенно учащейся молодежи – завтрашних командиров нашего народного хозяйства, нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, нашего просвещения, просветительского дела, нашего здравоохранения, всех отраслей управления. Учащиеся – это завтрашние командиры.
Как раз они и выпали из поля зрения. Когда читаешь заметки отдельных пропагандистов, видишь, что совершенно выпали из поля зрения командные люди управления – служащие и учащиеся. Говорят, что можно с ними и не заниматься, нечего их, так сказать, большевизировать.
А вот мы пойдем к рабочему от станка и будем его большевизировать. Он не все поймет в этой книге.
По-одному надо с рабочим заниматься, который 8 часов работает, семейный человек, занят и много часов отдать этому делу не может, – с ним надо эту книгу преподавать по-одному, по-простому, так, чтобы не запугать его теоретической сложностью отдельных проблем. С командиром надо по-другому преподавать это дело. Причем люди, интеллектом работающие, те люди, о которых я сейчас говорил, служащие, то есть наши командные кадры, руководящие люди по всем отраслям народного хозяйства и промышленности, они не удовлетворятся только этой книгой. Книга будет для них руководящей нитью, некоей регулятивной идеей, они потребуют большего, и вот тут надо будет обращаться к первоисточникам – к Марксу, Энгельсу, Ленину. Значит, по-разному придется эту книгу преподавать.
Людей мало подготовленных – рабочий он или крестьянин, забывать нельзя, а о крестьянах никто ни одного слова не говорил.
Пропагандисты в отдельных заметках и замечаниях пишут – как я буду готовиться к пропаганде, как я буду преподавать историю ВКП(б) и т.п., пишут в «Правде», «Известиях». В последнее время стали, кроме рабочих, говорить о служащих, об учащейся молодежи, а о крестьянах ни слова. Неправильно это.
Из 500 тысяч учителей, должно быть, 2/3 в селах находятся. Ведь это уже командный состав по выработке сознания людей.
В самих колхозах служащие – тоже командный состав. Имейте в виду. Затем колхозное крестьянство очень быстро, и я бы сказал, здорово дает людей, которые хотят учиться, жадно набрасываются на знания. Они ведут хозяйство, как хотите, свыше 200 тысяч колхозов. Я беру в среднем по 5 человек на колхоз, всех служащих, которые руководят хозяйством, составляют планы, советы дают, помогают. Помножьте 200 тысяч на пять. Вот вам миллион.
Вы хотите этих людей бросить на произвол судьбы. На каком основании? Это же наши командные люди по сельскому хозяйству. Это же богатство. Вот если подсчитать, у нас выйдет около 8 миллионов по всем отраслям народного хозяйства и управления государством, – это кадры, по управлению диктатурой пролетариата.
Вот с них и надо начать разворот большевизации. К ним обращается книга прежде всего.
Ну, пока все, а по существу потом поговорим.
РГАСПИ. Ф. 558. Oп. 11. Д. 1122. Л. 1-18. Машинопись
http://istmat.info/node/58581 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Кто как думает тот так и говорит. Мысли Сталина чёткие и ясные и излагает их простым и понятным языком без иностранных слов вроде “мастер-класс”, “менеджер” и т.д. Скоринг, дайджест, мерчендайзер, лизинг, праймериз,… Тьфу! Роль личности в истории.
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Какие-то мелкие наши руководители, в сравнении со Сталиным. Правда, Путина мелким не назовешь…