Кто если не Путин?
14:08. 10 января 2018 Просмотров - 308 2 коммент. Опубликовал: jackomb
У последователей и почитателей текущего президента России Владимира Путина есть одна любимая фраза: «Кто, если не Путин?». Ему нет альтернативы, говорят власть имущие. Некем заменить человека, который уже 14 лет у власти. Сегодня мы ответим на этот вопрос.
Но сначала нам нужно вернуться во времена Советского Союза. Тогда вопрос «Кто, если не ***?» даже не задавался — текущему генеральному секретарю ЦК КПСС просто не было альтернативы.
Кто, если не Никита Сергеевич Хрущев? Тогда ему не было альтернативы. Хрущев был далеко не лучший правитель в истории СССР, у него было полно недостатков, однако в какой-то момент и безальтернативному Никите Сергеевичу нашли замену, а точнее — его отстранили от власти.
Кто, если не Леонид Ильич Брежнев? Ему тоже не было альтернативы. В стране просто не было людей, кто мог бы занять пост генерального секретаря ЦК КПСС. Ему настолько не было альтернативы, что у власти он пробыл до того момента, когда в 1982 году его не вынесли вперед ногами.
Кто, если не Юрий Владимирович Андропов? Да что ж такое? Опять альтернатив нет в стране. Никто не может заменить Андропова на его посту.
Кто, если не Константин Устинович Черненко? Очередной не заменяемый человек на посту генерального секретаря. Вот только пробыл у власти он меньше всех.
Кто, если не Михаил Сергеевич Горбачев? Некому заменить такого яркого политика и управленца. Назовите мне человека, кто может заменить Горбачева? Да нет такого, но потом он появился.
Кто, если не Борис Николаевич Ельцин? Нет замены первому президенту Российской Федерации. Целых 10 лет пробыл он у власти, но кто, если не Ельцин? Нет такого человека. Может вы хотите, чтобы коммунисты к власти вернулись? Нет, некому заменить Бориса Николаевича.
Кто, если не Владимир Владимирович Путин? И тут сразу несколько ответов. На месте Путина мог быть много кто. В 1999 году проводился целый кастинг на пост президента РФ. Множество пиар-акций, громкие слова. Степашин, Аксененко. Примечательно, что именно при Николае Аксененко ОАО РЖД еще не существовало — было министерство путей сообщения. В коммерческую ОАО его превратил безальтернативный Путин. Результаты известны.
К чему я все это веду? Если сейчас на голову Владимиру Владимировичу упадет какой-то кирпич, то безальтернативный вдруг перестанет быть таковым. Нам сразу же слепят нового президента, о котором тоже будут говорить «Кто, если не он?». И скорее всего им будет Алексей Дюмин, но об этом подробнее в другой статье.
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пустая ,ни о чем статья. Ни как не обьсняют, Как проходили назначения всех этих личностей, в каких условиях,уже есть полно данных,интервью по этим назначениям. Вообще о чем статья?
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Судя по одёжке митингующих,плакатик развёрнут года 2000-го… опять ложь?