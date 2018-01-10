У последователей и почитателей текущего президента России Владимира Путина есть одна любимая фраза: «Кто, если не Путин?». Ему нет альтернативы, говорят власть имущие. Некем заменить человека, который уже 14 лет у власти. Сегодня мы ответим на этот вопрос.

Но сначала нам нужно вернуться во времена Советского Союза. Тогда вопрос «Кто, если не ***?» даже не задавался — текущему генеральному секретарю ЦК КПСС просто не было альтернативы.

Кто, если не Никита Сергеевич Хрущев? Тогда ему не было альтернативы. Хрущев был далеко не лучший правитель в истории СССР, у него было полно недостатков, однако в какой-то момент и безальтернативному Никите Сергеевичу нашли замену, а точнее — его отстранили от власти.