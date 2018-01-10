Главная » Аналитика, Жизнеречение, Политика, События Настоящего, Экономика

Кто если не Путин?

14:08. 10 января 2018 Просмотров - 308 2 коммент. Опубликовал:

orig

У последователей и почитателей текущего президента России Владимира Путина есть одна любимая фраза: «Кто, если не Путин?». Ему нет альтернативы, говорят власть имущие. Некем заменить человека, который уже 14 лет у власти. Сегодня мы ответим на этот вопрос.
 
Но сначала нам нужно вернуться во времена Советского Союза. Тогда вопрос «Кто, если не ***?» даже не задавался — текущему генеральному секретарю ЦК КПСС просто не было альтернативы.
 
Кто, если не Никита Сергеевич Хрущев? Тогда ему не было альтернативы. Хрущев был далеко не лучший правитель в истории СССР, у него было полно недостатков, однако в какой-то момент и безальтернативному Никите Сергеевичу нашли замену, а точнее — его отстранили от власти.
orig
Кто, если не Леонид Ильич Брежнев? Ему тоже не было альтернативы. В стране просто не было людей, кто мог бы занять пост генерального секретаря ЦК КПСС. Ему настолько не было альтернативы, что у власти он пробыл до того момента, когда в 1982 году его не вынесли вперед ногами.
 
Кто, если не Юрий Владимирович Андропов? Да что ж такое? Опять альтернатив нет в стране. Никто не может заменить Андропова на его посту.
 
Кто, если не Константин Устинович Черненко? Очередной не заменяемый человек на посту генерального секретаря. Вот только пробыл у власти он меньше всех.
 
Кто, если не Михаил Сергеевич Горбачев? Некому заменить такого яркого политика и управленца. Назовите мне человека, кто может заменить Горбачева? Да нет такого, но потом он появился.
 
Кто, если не Борис Николаевич Ельцин? Нет замены первому президенту Российской Федерации. Целых 10 лет пробыл он у власти, но кто, если не Ельцин? Нет такого человека. Может вы хотите, чтобы коммунисты к власти вернулись? Нет, некому заменить Бориса Николаевича.
Сергей Степашин
Кто, если не Владимир Владимирович Путин? И тут сразу несколько ответов. На месте Путина мог быть много кто. В 1999 году проводился целый кастинг на пост президента РФ. Множество пиар-акций, громкие слова. Степашин, Аксененко. Примечательно, что именно при Николае Аксененко ОАО РЖД еще не существовало — было министерство путей сообщения. В коммерческую ОАО его превратил безальтернативный Путин. Результаты известны.
Николай Аксененко
К чему я все это веду? Если сейчас на голову Владимиру Владимировичу упадет какой-то кирпич, то безальтернативный вдруг перестанет быть таковым. Нам сразу же слепят нового президента, о котором тоже будут говорить «Кто, если не он?». И скорее всего им будет Алексей Дюмин, но об этом подробнее в другой статье.

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЕСЛИ ПУТИН НЕ ОБРАТИТСЯ К НАЦИИ, ОН ОБРАТИТСЯ В НИЧТО
... нынешнюю российскую государственность. Путин поначалу сумел «построить»... СССР Владимиру Владимировичу Путину. «Программными документами ..., Росгвардию и прочих, кто должен защитить жизнь Президента...суждено осуществиться сегодня, если Путин без народа, как...
Путин рассказал, как бы он ответил на вопрос ребёнка «Кто такой Путин?»
...маленькая дочка недавно спросила, кто такой Путин. Сотрудник завода поинтересовался ...у Путина, что бы он...Новости. Так же Владимир Путин рассказал работникам завода как...тем больше успеваешь. Особенно если нужным образом выстроить свой ...
Путин Ко и Ротшильды
Для тех, кто не знает, кто хозяин Путина, кто Пахан, имеет смысл написать ... факт.Подробности делишек Путина и тех, кто за ним стоит тут... КГБ в отставке Путина к Власти.Если вы не хотите ...близ Флоренции, Италия. Если кто-то забыл, то Путин в 1999-2000 пришел...
Путь Путина
... в этой игре «угадайка».А если Путин в итоге ляжет под один... которой пробалтывались сами службисты.«Писал кто-то из наших дипломатов-разведчиков... опереться на общественную инициативу тех, кто способен обеспечить подготовку адекватных управленческих...
Борис Миронов против Владимира Путина. Ещё одним шизофреником в стане врага стало больше!
...активно действующий в пользу США. Если он действует сознательно, то он... — сволочь и предатель! Если его разыгрывают "втёмную" — то ... не на Миронова указывать, если уж судить по Климову, ... Б.Миронова, и узнаешь, кто такой Путин на самом деле!" Посмотрел!...
Страхи и радости волонтеров Навального: "Если выкатят танк, я лягу"
...возможно. — Понимаешь, те, кто старше нас, допустим, твое ... оказываются детьми тех, кто протестовал на Болотной. Тогда...Путина, и ему уже будет не отвертеться, тут мы такие, все, кто...знаю, — честно признается она, — если Путин по-прежнему останется у власти...

2 коммент.»

  • 1419 985
    mary 10 января 2018 в 14:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    пустая ,ни о чем статья. Ни как не обьсняют, Как проходили назначения всех этих личностей, в каких условиях,уже есть полно данных,интервью по этим назначениям. Вообще о чем статья?

    Ответить
  • 7869 4418
    Lada 10 января 2018 в 14:44 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Судя по одёжке митингующих,плакатик развёрнут года 2000-го… опять ложь?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>