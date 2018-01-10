Как работает квантовая телепортация

В 2017 году впервые была осуществлена квантовая телепортация между космосом и Землей на расстояние более 1,2 тысячи километров. Однако не стоит преждевременно радоваться – хотя это большое достижение для науки, на самом деле телепортировали не настоящий объект, а всего лишь информацию.

Китайские ученые отправляли фотоны с поверхности Земли на спутник, который находится на орбите, а затем экспериментировали с ними, используя квантовую запутанность. Эйнштейн называл квантовую запутанность «жутким дальнодействием», потому что это явление, при котором состояния нескольких частиц могут быть связанными, даже если эти частицы разделяет огромное расстояние. Но что на самом деле представляет из себя это явление? Какое практическое применение есть у квантовой телепортации?

Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев новое переведенное видео, в котором мы расскажем о том, что такое квантовая телепортация, как она работает и что позволит создавать в будущем.