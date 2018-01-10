Главная » Наука, Невероятное в мире

Как работает квантовая телепортация

23:00. 10 января 2018 Просмотров - 239 Нет комментариев Опубликовал:

В 2017 году впервые была осуществлена квантовая телепортация между космосом и Землей на расстояние более 1,2 тысячи километров. Однако не стоит преждевременно радоваться – хотя это большое достижение для науки, на самом деле телепортировали не настоящий объект, а всего лишь информацию.

Китайские ученые отправляли фотоны с поверхности Земли на спутник, который находится на орбите, а затем экспериментировали с ними, используя квантовую запутанность. Эйнштейн называл квантовую запутанность «жутким дальнодействием», потому что это явление, при котором состояния нескольких частиц могут быть связанными, даже если эти частицы разделяет огромное расстояние. Но что на самом деле представляет из себя это явление? Какое практическое применение есть у квантовой телепортации?

Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев новое переведенное видео, в котором мы расскажем о том, что такое квантовая телепортация, как она работает и что позволит создавать в будущем.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Российские физики доказали возможность двусторонней телепортации
...собой на квантовом уровне. Если «Алиса» хочет телепортировать какую-то другую...Алисы» во время телепортации. Чтобы узнать, в каком именно состоянии она ...телепортация будет интересна не только с точки зрения практики, улучшения работы систем квантовой...
ЧЕЛОВЕК - ЭТО КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
... именно услугами собственного генетического аппарата как квантового биокомпьютера. Представьте себе, что мы... что она – квантовый биокомпьютер, который работает на принципах квантовой нелокальности или телепортации информации. Что...
Телепортация. Перенимаем успешный зарубежный опыт
...из лабораторий CERNво время работы Большого адронного коллайдеранебо ...экспериментальной попыткисобрать вместе микрочастицы. Как передает Express, само ...на «внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений ...
Открытие русских учёных - биохимическая трансмутация
...телепортации к 2035 году" "Физик: в программе АСИ речь идет о квантовой..., а не "обычной" телепортации" Вроде как бы симметричный... кто будет жить и работать через 20 лет. Цель...заголовок, что будет какая то фантастическая телепортация и это всё ...
Ложный выбор: Большой брат или Всевидящее око?
...; разработчик теории о возможной квантовой телепортации сознания в альтернативное тело Стюарт... всю информацию о том, как работает пользователь, и составив его полный... портрет, система Курцвейла сможет работать как «эмоциональный робот», который будет...
НАТУРАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИ МИРА — КВИНТЭССЕНЦИЯ МИРОВОЙ НАТУРФИЛОСОФИИ
... и Ультрафиолетового (Мужского). А Квантовая Вспышка Света Рождается Торическим потоком... Непознаваемое и в своих работах пытались теоретически осмыслить Природу,...гравитацией. Такие понятия, как телепатия, телекинез и телепортация, интуиция и духовидение...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>