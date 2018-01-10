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История закрытого египетского города Завиет эль-Эриан

17:39. 10 января 2018 Просмотров - 604 Один комментарий Опубликовал:

Завиет-эль-Эриан — город в Нижнем Египте, расположен между Гизой и Абусиром. В Завиет-эль-Эриане находятся два пирамидальных комплекса и пять мастаб-гробниц в виде усеченной пирамиды. 

Сейчас этот город является закрытым, так как тут в нем находится секретная военная база. Доступ в Завиет-эль-Эриан прекращен с 1964 года, а раскопки в нем строго запрещены.

На фотографиях, сделанных до этого периода, мы видим совершенно потрясающие сооружения и  следы грандиозной цивилизации. Ученые и исследователи не могут побывать в этих местах, и никто не знает, в каком состоянии эти уникальные исторические памятники сегодня.

Источник: www.kramola.info

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