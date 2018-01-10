История самой почетной награды СССР

Источник: stalist.livejournal.com

4 ноября 1939 года в Москве впервые были вручены медали «Золотая Звезда» обладателям звания Герой Советского Союза. Награда стала уникальной в своем роде и самой почетной в СССР. Первым такую медаль получил летчик, а последним — водолаз, причем в 1992 году, когда «красной империи» уже не было.

Дело в том, что героическое советское звание, появившись 16 апреля 1934 года, пять лет не имело своего знака отличия. Медаль была учреждена только 1 августа 1939 года. Ее эскиз, разработанный художником Гознака Иваном Дубасовым, выбрал сам руководитель страны Иосиф Сталин.

Награда представляла собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Медаль изготавливали из золота 950 пробы, а ее колодочку — из серебра.

Интересно, что изначально медаль должна была содержать на обратной стороне надпись «Герой СС». Но затем её изменили на «Герой СССР», чтобы не вызывать ассоциаций с нацистскими карательными отрядами SS.

Медаль под номером №1 получил герой Советского Союза летчик Анатолий Ляпидевский, удостоенный этого звания ещё в 1934 году за спасение челюскинцев. Пилот совершил 29 поисковых полетов в пургу и ненастье, прежде чем обнаружил зимовье участников злосчастной экспедиции. Ляпидевский первым спас 12 человек — десять женщин и двоих детей. А уже вслед за ним шестеро других советских летчиков вывезли остальных полярников. Пилоты из этой «великолепной семерки» и стали первыми героями СССР.

Награда присваивалась за высшие заслуги перед Советским государством и обществом.

Всего «Золотую Звезду» получили 12 776 советских граждан, подавляющее большинство из них — 11 144 человек — конечно же, за подвиги в Великой Отечественной войне.

Были и многократные кавалеры этой награды: например, трижды её удостаивались маршал Семен Буденный, летчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, четырежды — маршал Георгий Жуков и генсек Леонид Брежнев. Среди Героев СССР также — 95 женщин, в том числе летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, космонавт Светлана Савицкая. Самым молодым Героем Советского Союза стал 14-летний партизан Валя Котик, удостоенный этого звания посмертно.

Последним Героем СССР 24 декабря 1991 года стал 33-летний водолазный специалист Леонид Солодков. Он проявил мужество и героизм при выполнении специального задания по испытанию новой подводной техники. «Золотую Звезду» ему вручили только 16 января 1992 года, когда советской страны уже не существовало.

Между тем, до сих ведутся споры о точном количестве Героев СССР. Ведь многие из них были «засекреченными», и награждались, соответственно, тоже тайно. Иные становились Героями под чужими именами. Многие награжденные были впоследствии лишены звания, а кому-то его возвращали обратно.

После распада СССР «преемником» высочайшего советского звания стало звание «Герой Российской Федерации».

Источник: nstarikov.ru