Доходное место. Почему высшие чиновники обходятся нам так дорого?

С 1 января 2018 г. оклады бюджетников, включая перечисленных, ещё и проиндексированы на 4%. Это требование знаменитых «майских указов», согласно которым в том числе предполагалось, что зарплата учителей, врачей, спортсменов и учёных будет выше средней по России в 2 раза. Однако если брать зарплаты всех работников образования и здравоохранения, то сегодня только у 40% представителей этих групп бюджетников зарплата выше средней, у остальных 60% она гораздо ниже средней по стране.

Зарплаты чиновников не индексировались 4 года из-за экономической ситуации в стране. Не индексировались, но... при этом всё равно могли увеличиваться - например, потому, что ведомствам разрешено в ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям для дополнительных выплат работникам. Разрешены (в прошлом, правда, на некоторое время приостановленные президентом) многомиллионные выплаты за совмещение многими крупными чиновниками должностей «зиц-председателей» или выполнение других представительских (читай - лоббистских) функций в госкомпаниях и иных частно-государственных и общественных организациях (например, один вице-премьер В. Мутко представительствовал в ряде олимпийских и футбольных организаций России).

Рост не остановился даже после 2015 г., когда президент Путин подписал указ о сокращении зарплаты себе, премьер-министру, парламентариям, сотрудникам аппарата правительства и собственной администрации, а также руководству спецслужб. Кстати, президент продлил действие указа о снижении зарплаты главы государства и премьер-министра на 10% до 31 декабря 2018 г.; его доходы в 2016 г., по данным пресс-службы, составили 8,86 млн руб., или более 738 тыс. руб. в месяц.

Нужно отметить, что высшие чиновники отличаются от нас и структурой доходов. Зарплата в нём составляет не самый большой процент - у того же Силуанова, согласно декларации, - всего пятую часть. Самый большой разрыв между зарплатой и доходами журналисты обнаружили у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, ранее работавшего в бизнесе. При заработке 453,9 тыс. руб. он задекларировал ежемесячный доход аж на 48,5 млн, или в 1320 раз больше среднего заработка. Чтобы заработать столько, обычному работнику потребуется 110 лет!

Откуда же у государевых людей берутся такие деньги? Злые языки говорят о наличии у некоторых высших чиновников дополнительных доходов, бонусов и гонораров, отражённых в закрытых данных банковских, страховых и риелторских компаний, размеры которых подчас многократно превышают официальные зарплаты.

А как «у них»?

Доходное место. Почему высшие чиновники обходятся нам так дорого?

Минфин впервые опубликовал среднемесячные зар­платы в федеральных гос­органах.





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Размеры зарплат большинст­ва министров вызвали большой резонанс в обществе: они перешагнули за отметку в 1 млн руб. в месяц (данные за 2016 г.). И это в кризисный год, когда само правительство призывало народ «потуже затянуть пояса».

Бывший директор НИИ статистики Росстата Василий Симчера

Враньё и статистика

Средняя зарплата в России за 2016 г., по данным Росстата, - 36 746 руб. Эта сумма высчитывается путём сложения заработков директоров госкорпораций и тех же министров с зарплатами нянечек в больницах и уборщиц в сельских школах. Одни в месяц получают больше 1 млн руб., другие и до 10 тыс. недотягивают, а «на круг» выходит 35 тыс. руб. на человека. В относительно «богатых» регионах средняя зарплата (половина работников получает больше, половина - меньше) составляет около 53-59 тыс. руб., в бедных - менее 20 тыс. (в Брянской области - 17,6 тыс.). В 14 регионах России средняя зарплата выше 30 тыс. руб., в 33 субъектах - меньше 20 тыс. Говоря простым языком, чиновники едят мясо, а я - капусту, но в среднем мы едим голубцы.

Фокусы статистики на этом не заканчиваются. Говорят, бедных у нас «всего» 22 млн человек. В то же время официально признаётся, что только работающих бедных сегодня больше 15 млн, а не имеющих постоянной работы (это без учёта их иждивенцев) - от 20 до 30 млн человек! Нас уверяют, что инфляция снизилась до 2,5% годовых - при реальном повышении цен на 7,8% в год. За 3 года при общем приросте потребительских цен более 45% (в том числе 10,5% за 2017 г., 12,9% в 2016 г. и 16,5% в 2015 г.) официальная оценка инфляции не превышала 14,1%, в том числе 2,5% в 2017-м, 4,5% в 2016-м и 6,5% в 2015 г. Повысили пенсии и пособия за эти годы на 14,1%, а должны были на 45%! Получается, что пенсии растут, вот только купить на них можно всё меньше.

Космические зарплаты

Дело, видимо, в том, что сознание слуг народа определяет совсем другое бытие. По данным Минфина, которые привёл РБК, зарплата Антона Силуанова, главы ведомства, превысила среднюю по стране в 47 раз и составила 1 млн 730 тыс. руб. в месяц. Главы Минэкономразвития Алексей Улюкаев (которого в течение всего 2017 г. судили за взятку и в итоге приговорили к 8 годам колонии) и Максим Орешкин в 2016 г. получали по 1 млн 220 тыс. руб. (в 33 раза больше среднего). Среди тех, чьи доходы были раскрыты (не опубликованы зарплаты министров силового блока и президента), больше всего порадовала своими успехами глава Центробанка Эльвира Набиуллина - её заработок превысил средний по стране в 61 раз и составил 2 млн 250 тыс. руб. Самыми скромными оказались зарплаты членов Совета Федерации - 385 тыс. руб. в месяц, или всего в 10,5 раза выше средней по России. А вот средняя зарплата всех федеральных чиновников составила в 2016 г. «всего» 116 тыс. руб. - следует из данных Росстата.

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С 1 января 2018 г. оклады бюджетников, включая перечисленных, ещё и проиндексированы на 4%. Это требование знаменитых «майских указов», согласно которым в том числе предполагалось, что зарплата учителей, врачей, спортсменов и учёных будет выше средней по России в 2 раза. Однако если брать зарплаты всех работников образования и здравоохранения, то сегодня только у 40% представителей этих групп бюджетников зарплата выше средней, у остальных 60% она гораздо ниже средней по стране.

...и прочие бонусы

Зарплаты чиновников не индексировались 4 года из-за экономической ситуации в стране. Не индексировались, но... при этом всё равно могли увеличиваться - например, потому, что ведомствам разрешено в ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям для дополнительных выплат работникам. Разрешены (в прошлом, правда, на некоторое время приостановленные президентом) многомиллионные выплаты за совмещение многими крупными чиновниками должностей «зиц-председателей» или выполнение других представительских (читай - лоббистских) функций в госкомпаниях и иных частно-государственных и общественных организациях (например, один вице-премьер В. Мутко представительствовал в ряде олимпийских и футбольных организаций России).

Рост не остановился даже после 2015 г., когда президент Путин подписал указ о сокращении зарплаты себе, премьер-министру, парламентариям, сотрудникам аппарата правительства и собственной администрации, а также руководству спецслужб. Кстати, президент продлил действие указа о снижении зарплаты главы государства и премьер-министра на 10% до 31 декабря 2018 г.; его доходы в 2016 г., по данным пресс-службы, составили 8,86 млн руб., или более 738 тыс. руб. в месяц.

Нужно отметить, что высшие чиновники отличаются от нас и структурой доходов. Зарплата в нём составляет не самый большой процент - у того же Силуанова, согласно декларации, - всего пятую часть. Самый большой разрыв между зарплатой и доходами журналисты обнаружили уминистра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, ранее работавшего в бизнесе. При заработке 453,9 тыс. руб. он задекларировал ежемесячный доход аж на 48,5 млн, или в 1320 раз больше среднего заработка. Чтобы заработать столько, обычному работнику потребуется 110 лет!

Откуда же у государевых людей берутся такие деньги? Злые языки говорят о наличии у некоторых высших чиновников дополнительных доходов, бонусов и гонораров, отражённых в закрытых данных банковских, страховых и риелторских компаний, размеры которых подчас многократно превышают официальные зарплаты.

А как «у них»?

Заработки наших чиновников несравнимы с заработками их зарубежных коллег. Так, зарплата служащих администрации Трампа не может превышать минимальную зарплату в США более чем в 4-7 раз - в соответствии со стандартами Международной организации труда. Зарплата самого президента США - 400 тыс. долл. в год (более 1,9 млн руб. в месяц; эксцентричный богач Дональд Трамп от неё и вовсе отказался), 20 высших должностных лиц получают в год по 172 тыс. долл. (или 831 тыс. руб. в месяц), а минимальная зарплата чиновников в Белом доме - 41 тыс. долл. Разрыв в доходах не так велик, как у нас, - профессор американского университета получает 100-150 тыс. долл. в год. А для того чтобы увеличить зарплату высшего чиновника, нужно специальное постановление Конгресса.

Европейские чиновники тоже значительно отстают от российских по уровню доходов. Даже депутаты Госдумы получают вдвое больше европарламентариев. А зарплата канцлера ФРГ Ангелы Меркель - немногим более 20 тыс. евро в месяц (1,5 млн руб.), членов её кабинета - 15 тыс. евро. Оклад премьера Италии - 20 тыс. евро в месяц. Годовая зар­плата премьер-министра Великобритании - 150 тыс. фунтов стерлингов (менее 1 млн руб. в месяц). Зар­плата британских министров немногим ниже - 130 тыс. фунтов. Премьер Норвегии получает 150 тыс. евро в год (900 тыс. руб. в месяц).

Словом, у нас министры и главы агентств, имея гигант­ские оклады, уподобляются сотрудникам акционерного общества, где занимаются коммерческой деятельностью. Ведь зарплаты, сопоставимые с заработком наших министров, получают только высшие менеджеры ведущих транснациональных корпораций - их в мире не более 20. Даже для таких суперприбыльных компаний, как Microsoft, Enron или Apple, столь высокие оклады топов - большая роскошь. Если судить по темпам роста заработков наших министров, эти менеджеры не просто эффективны, а суперэффективны.

Но почему же тогда наша промышленность производит в разы меньше товаров, а население живёт на порядок хуже, чем где-либо в развитом мире? Почему у нас такие низкие средние зарплаты, тогда как в Европе, где чиновники и депутаты обходятся народу вдвое дешевле, заработная плата составляет в пересчёте на рубли от 43 тыс. в бедных балканских странах до 416 тыс. - в богатых и социально ориентированных скандинавских государствах? По уровню эффективности управления мы отстаём от стран Запада в ­10-15 раз и теряем едва ли не 2/3 прироста производительности труда, тогда как в развитых странах теряют не более 5%. Хотя работаем мы в разы больше.

При этом только в прошлом, 2017 г. из России было выведено 1,7 трлн руб. (данные Центробанка), всего же за постсоветские годы на Запад увели около 60 трлн. А число нарушений при использовании бюджетных средств, по данным Счётной палаты, выросло за прошлый год на 97% (до 1,9 ­трлн руб.).

Не слишком ли дорого обходятся стране её менеджеры? По справедливости, при нынешних наших мизерных успехах и нищенских заработках подавляющих масс простых людей надо бы изрядно поубавить неумеренные аппетиты и рекордные доходы наших чиновников.