Тихая сила России. Почему запаниковал Запад
12:33. 9 января 2018 Просмотров - 666 Один комментарий Опубликовал: jackomb
На Западе все больше и больше поднимается тема о возраждении России и о скором доминировании России в мире.
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Забытая реальность
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Управлять огромной страной это вам не колхозом имени Ленина в 70 человек руководить .