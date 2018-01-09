Тайна карнакского мегалитического комплекса

Карнакский мегалитический комплекс – это удивительный археологический памятник, который включает в себя множество курганов, гигантских дольменов (сооружений из камней) и менгиров (одиночных камней-столбов). Около трех тысяч карнакских менгиров расположены целыми аллеями-рядами, которые простираются примерно на три километра.

Большую трудность в изучении Карнака представляет тот факт, что тысячелетия и люди разрушали древний комплекс. Эта территория всегда была довольно оживленным местом, занимающим важное место в истории Европы.

В Карнаке оставили свои следы кельты и древние римляне – на камнях есть и изображения римских богов и кельтские символы. Тут разворачивались бурные сражения: даже существует легенда о том, что камни – это враги короля Артура, заколдованные волшебником Мерлином.

Набеги диких кочевых племен, войны, природные катаклизмы – все это существенно изменило Карнак. Часть камней веками утаскивали к себе крестьяне – в хозяйстве, мол, все пригодится, часть пошла на строительство дорог и другие нужды. Поэтому довольно трудно сейчас представить себе, чем же был Карнакский комплекс несколько тысяч лет назад. Если судить по старинным изображениям, еще несколько столетий назад камней в Карнаке было намного больше и стояли они гораздо гуще.

Созданы карнакские камни в эпоху неолита – археологи считают, что камни были высечены из местных пород около четырех с половиной тысяч лет до нашей эры. Однако непонятно, каким образом эти камни доставлялись на место и воздвигались – некоторые камни весят несколько тонн.

Ученые не могут определенно сказать, для чего использовались эти камни – предназначение Карнакского комплекса вызывает споры в научной среде. Большинство археологов склоняется к мысли, что Карнакские камни – это место поклонения языческим богам.

Да, древние галлы и кельты использовали камни для своих религиозных культов, но все же созданы они были задолго до появления в этих местах известных нам племен!

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Как писал в своей книге «Карнак и загадка Атлантиды» французский исследователь Жан Маркаль:

«Мегалитические памятники считают «друидическими» либо следами кельтской или галльской культуры. Но мегалиты воздвигнуты самое меньшее за две тысячи лет до прихода кельтов, нравится это или нет тем, кто по-прежнему верит, что дольмены были «жертвенными алтарями», на которых друиды перерезали горло своим жертвам».

Сам Жан Маркаль был уверен, что Карнак был создан жителями исчезнувшей с лица земли Атлантиды.

Неизвестно, так это или нет, но совершенно ясно, что строители Карнака обладали серьезными научными знаниями, причем в XX веке выяснилось, что они даже разбирались в вещах, которые и мы-то только начинаем открывать. Вот что пишет об этом ученый из Франции Ян Брекильен:

«Совершенно потрясает, что древние ученые могли точно определить конфигурацию теллурических потоков и горизонты грунтовых вод, о существовании которых, по здравой рационалистической логике, они не должны были даже подозревать. И, тем не менее, они это сделали. Отдельный менгир, как правило, находится над местом, где подземный поток разветвляется на два-три рукава.

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Дольмены тоже возведены над точками расхождения подземных горизонтов: крытая аллея Плоских Камней точно следует течению ручья, который незримо течет под землей».

Ян Брекильен задается вопросам, на который очень хотелось бы знать ответ: «Как люди, жившие шесть тысяч лет назад, могли не только знать о существовании подземных вод, но точно определять их течение и даже течение теллурических потоков?»

Ряд современных исследователей указывает на то, что карнакские камни – это обсерватории древних. Еще в XIX веке были выдвинуты подобные предположения, но всерьез эти заявления никто не принял.

В 1970-74 годах ученый из Шотландии Александр Том и его сын Арчи опубликовали статьи, в которых доказывали, что карнакские камни и их расположение однозначно доказывают тот факт, что древние люди были не только знакомы с астрономией, но и обладали очень широкими познаниями в этой науке.

Надо сказать, что после этой статьи научное сообщество начало травить и высмеивать шотландских ученых. Однако, как выразился исследователь Джозеф Фаррелл: «Если признать, что Александр Том прав, то всю историю человечества придется переписать».

С последним утверждением согласны сторонники теории палеоконтактов. Однако они выдвигают свои версии объяснения загадок Карнака.

Майкл Кремо, автор книги «Запрещенная археология», уверен, что камни были расположены не просто так, а «со смыслом». Они расставлены в виде треугольников, которые можно различить только с высоты – с учетом уже пропавших камней.

С ним согласен гуру теории палеоконтактов Эрих фон Дэникен. По его словам, изучение Карнака при помощи фотографий, сделанных с вертолета, помогло доказать, что уцелевшие камни уложены в фигуры, которые составляют знаменитый треугольник Пифагора – прямоугольник со сторонами, которые соотносятся как 3:4:5.

Кстати, интересный момент – в Древней Греции такой прямоугольник назывался египетским. Во время своих путешествий греки наблюдали, как египтяне использовали этот треугольник для строительства своих знаменитых архитектурных сооружений. Свою знаменитую теорему Пифагор доказал как раз посещения Египта, где он пытался понять принципы строительства египетских пирамид. Однако если судить по камням Карнака, эту теорему люди знали за много веков до Пифагора…

Но зачем же древние люди выложили огромными камнями геометрические фигуры?

Интересный нюанс – Карнак – это одно из немногих земных сооружений, которое видно из космоса. Возможно, что эти чертежи – знаки для тех, кто летал по небу за несколько тысячелетий до нашей эры.

Сторонники теории палеоконтакта уверены в этом и доказывают, что камни Карнака расположены в качестве ориентира для богов, которые прилетали на нашу планету из глубин космоса…