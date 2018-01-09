Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2018

Общественники ДНР за два с половиной года передали в Международный уголовный суд (МУС) материалы, содержащие сведения о 545 погибших и раненных в результате военной агрессии Киева жителях Республики.

Об этом сегодня ДАН сообщила член комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе, адвокат Елена Шишкина.

«За два с половиной года своей деятельности комиссия передала МУС материалы, содержащие сведения по 545 жителям Донецкой Народной Республики, погибшим и раненным в ходе военной агрессии Киева, включая 404 взрослых и 141 несовершеннолетнего», — отметила правозащитница.

По информации Шишкиной, только за декабрь 2017 года общественники передали прокурору уголовного суда доказательства по 35 эпизодам, в результате которых погибли 28 человек, столько же были ранены.

Напомним, что общественная комиссия официально начала работу в ДНР в середине 2015 года. В нее входят специалисты в различных сферах, в частности, права и криминалистики. Между тем в Республике по вопросам фиксации и сбору доказательств военных преступлений Украины в Донбассе также работает Спецкомиссия, созданная по распоряжению Главы ДНР Александра Захарченко.

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