Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2018
- 19:30 Карта обстрелов. Обстановка на фронтах ЛНР за текущие сутки.
- 17:40 В ЛНР вблизи передовой установили большой крест, переданный Питерской епархией.
- 16:15 ДНР передала в Гаагу материалы об украинской агрессии.
- 16:11 Стабильно-напряженная обстановка остаётся в ЛНР — Филипоненко.
- 15:41 Обстановка на фронтах ДНР накаляется с каждым днём — Басурин.
- 12:14 Стратегический беспилотник-разведчик США кружил над Донбассом.
- 11:09 В ЛНР обнаружен украинский тайник с противотанковым ракетным комплексом (ВИДЕО).
Карта обстрелов. Обстановка на фронтах ЛНР за текущие сутки
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В ЛНР вблизи передовой установили большой крест, переданный Питерской епархией
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ДНР передала в Гаагу материалы об украинской агрессии
Общественники ДНР за два с половиной года передали в Международный уголовный суд (МУС) материалы, содержащие сведения о 545 погибших и раненных в результате военной агрессии Киева жителях Республики.
Об этом сегодня ДАН сообщила член комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе, адвокат Елена Шишкина.
«За два с половиной года своей деятельности комиссия передала МУС материалы, содержащие сведения по 545 жителям Донецкой Народной Республики, погибшим и раненным в ходе военной агрессии Киева, включая 404 взрослых и 141 несовершеннолетнего», — отметила правозащитница.
По информации Шишкиной, только за декабрь 2017 года общественники передали прокурору уголовного суда доказательства по 35 эпизодам, в результате которых погибли 28 человек, столько же были ранены.
Напомним, что общественная комиссия официально начала работу в ДНР в середине 2015 года. В нее входят специалисты в различных сферах, в частности, права и криминалистики. Между тем в Республике по вопросам фиксации и сбору доказательств военных преступлений Украины в Донбассе также работает Спецкомиссия, созданная по распоряжению Главы ДНР Александра Захарченко.
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Стабильно-напряженная обстановка остаётся в ЛНР — Филипоненко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на фронтах ДНР накаляется с каждым днём — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Стратегический беспилотник-разведчик США кружил над Донбассом
Стратегический беспилотник США RQ-4A Global Hawk совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе во вторник, 9 января.
Об этом свидетельствуют данные сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.
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Беспилотник с бортовым номером 12–2050, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения между Киевом и Республиками Донбасса. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров.
Он также несколько раз подлетал на расстояние до 40 км к границе с Россией (вблизи Белгородской, Воронежской и Ростовской областей), находясь в эти моменты над оккупированными Киевом районами Луганщины.
Утверждается, что с учетом возможностей Global Hawk вести разведку на глубину до 300 км, американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также значительной частью приграничных областей России.
Добавим, что тяжелый беспилотник способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте до 18 тыс. м. С начала 2018 года Global Hawk уже успел совершить аналогичные разведывательные полеты над Донбассом 1 и 7 января.
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В ЛНР обнаружен украинский тайник с противотанковым ракетным комплексом (ВИДЕО)
Сотрудники МГБ ЛНР продолжают выявлять на территории Республики тайники с оружием и боеприпасами, заложенные украинскими военными в 2014 году.
Как рассказали «Русской Весне» в министерстве, недавно в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, в лесополосе, вблизи населенного пункта Бобриково обнаружен схрон с боеприпасами.
Из тайника изъято: противотанковый ракетный комплекс «Фагот» — 1 ед.; противотанковые управляемые ракеты 9М113 – 4 ед.; гранаты Ф-1 – 96 шт.
Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики.
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