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Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2018

17:30. 9 января 2018 Просмотров - 550 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов. Обстановка на фронтах ЛНР за текущие сутки

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В ЛНР вблизи передовой установили большой крест, переданный Питерской епархией

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ДНР передала в Гаагу материалы об украинской агрессии

ДНР передала в Гаагу материалы об украинской агрессии | Русская весна

Общественники ДНР за два с половиной года передали в Международный уголовный суд (МУС) материалы, содержащие сведения о 545 погибших и раненных в результате военной агрессии Киева жителях Республики.

Об этом сегодня ДАН сообщила член комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе, адвокат Елена Шишкина.

«За два с половиной года своей деятельности комиссия передала МУС материалы, содержащие сведения по 545 жителям Донецкой Народной Республики, погибшим и раненным в ходе военной агрессии Киева, включая 404 взрослых и 141 несовершеннолетнего», — отметила правозащитница.

По информации Шишкиной, только за декабрь 2017 года общественники передали прокурору уголовного суда доказательства по 35 эпизодам, в результате которых погибли 28 человек, столько же были ранены.

Напомним, что общественная комиссия официально начала работу в ДНР в середине 2015 года. В нее входят специалисты в различных сферах, в частности, права и криминалистики. Между тем в Республике по вопросам фиксации и сбору доказательств военных преступлений Украины в Донбассе также работает Спецкомиссия, созданная по распоряжению Главы ДНР Александра Захарченко.

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Стабильно-напряженная обстановка остаётся в ЛНР — Филипоненко

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Обстановка на фронтах ДНР накаляется с каждым днём — Басурин

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Стратегический беспилотник-разведчик США кружил над Донбассом

Стратегический беспилотник-разведчик США кружил над Донбассом | Русская весна

Стратегический беспилотник США RQ-4A Global Hawk совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе во вторник, 9 января.

Об этом свидетельствуют данные сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

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Беспилотник с бортовым номером 12–2050, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения между Киевом и Республиками Донбасса. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров.

Он также несколько раз подлетал на расстояние до 40 км к границе с Россией (вблизи Белгородской, Воронежской и Ростовской областей), находясь в эти моменты над оккупированными Киевом районами Луганщины.

Утверждается, что с учетом возможностей Global Hawk вести разведку на глубину до 300 км, американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также значительной частью приграничных областей России.

Добавим, что тяжелый беспилотник способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте до 18 тыс. м. С начала 2018 года Global Hawk уже успел совершить аналогичные разведывательные полеты над Донбассом 1 и 7 января.

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В ЛНР обнаружен украинский тайник с противотанковым ракетным комплексом (ВИДЕО)

В ЛНР обнаружен украинский тайник с противотанковым ракетным комплексом (ВИДЕО) | Русская весна

Сотрудники МГБ ЛНР продолжают выявлять на территории Республики тайники с оружием и боеприпасами, заложенные украинскими военными в 2014 году.

Как рассказали «Русской Весне» в министерстве, недавно в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, в лесополосе, вблизи населенного пункта Бобриково обнаружен схрон с боеприпасами.

Из тайника изъято: противотанковый ракетный комплекс «Фагот» — 1 ед.; противотанковые управляемые ракеты 9М113 – 4 ед.; гранаты Ф-1 – 96 шт.

Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики.

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