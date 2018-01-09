Совхоз Грудинина с патриотичным названием “VEGAS”
15:49. 9 января 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На территории ЗАО "Совхоз" Грудинина расположены следующие крупные торговые предприятия:
Дилерские центры:
Такой вот "Совхоз"…
А ферм с коровами там нет. Так что про высокие зарплаты доярок – это миф. Нет в "совхозе" доярок, как и коров.
Таким образом, всё "сельское хозяйство" Грудинина заключается в сдаче в аренду "золотых" приМКАДовских земель, полученных в собственность обманным путём. Стоимость аренды в этих местах зашкаливает. Так кто такой Грудинин: производственник или барыга? Прошу заметить, что земли он сдаёт также не под производство или сельское хозяйство – торгашам!
Обмани-купи-продай – вот весь его "опыт директора совхоза". К этому стоит еще добавить,что все эти торговые центры приносят прибыль не России,а западно-европейским странам,где находятся холдинги этих ТЦ. Теперь этот персонаж метит в президенты России.
На фото: ТОЛЬКО ОДИН из упомянутых торговых центров.
- ТК «Твой дом»,
- ТК «Вегас»,
- ТК «StarLight Cash & Carry»,
- ТК "Конструктор",
- Гипермаркет "Леруа Мерлен"
- Автомобильная группа "Формула X",
- ТК «ВЭЙМАРТ»
Дилерские центры:
- «Ниссан»,
- «Тойота»,
- «Лексус»,
- «Рено»,
- «Ямаха»,
- АЗС – 2 шт.
Такой вот "Совхоз"…
А ферм с коровами там нет. Так что про высокие зарплаты доярок – это миф. Нет в "совхозе" доярок, как и коров.
Таким образом, всё "сельское хозяйство" Грудинина заключается в сдаче в аренду "золотых" приМКАДовских земель, полученных в собственность обманным путём. Стоимость аренды в этих местах зашкаливает. Так кто такой Грудинин: производственник или барыга? Прошу заметить, что земли он сдаёт также не под производство или сельское хозяйство – торгашам!
Обмани-купи-продай – вот весь его "опыт директора совхоза". К этому стоит еще добавить,что все эти торговые центры приносят прибыль не России,а западно-европейским странам,где находятся холдинги этих ТЦ. Теперь этот персонаж метит в президенты России.
На фото: ТОЛЬКО ОДИН из упомянутых торговых центров.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com