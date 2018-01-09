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Совхоз Грудинина с патриотичным названием “VEGAS”

15:49. 9 января 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:
На территории ЗАО "Совхоз" Грудинина расположены следующие крупные торговые предприятия:

  • ТК «Твой дом»,

  • ТК «Вегас»,

  • ТК «StarLight Cash & Carry»,

  • ТК "Конструктор",

  • Гипермаркет "Леруа Мерлен"

  • Автомобильная группа "Формула X",

  • ТК «ВЭЙМАРТ»


Дилерские центры:

  • «Ниссан»,

  • «Тойота»,

  • «Лексус»,

  • «Рено»,

  • «Ямаха»,

  • АЗС – 2 шт.

…Ну, и "показательное" поле с клубничкой. С урожайностью в 1,2 кг/кв.метр. Если клубникой заниматься, а не просто высаживать, то нормальный урожай в средней полосе России – до 2,5 кг/кв.метр. Но и в этом случае урожай будет один месяц в году. Природу не обманешь. И на клубнике в средней полосе миллиардером точно не станешь.
Такой вот "Совхоз"…

А ферм с коровами там нет. Так что про высокие зарплаты доярок – это миф. Нет в "совхозе" доярок, как и коров.

Таким образом, всё "сельское хозяйство" Грудинина заключается в сдаче в аренду "золотых" приМКАДовских земель, полученных в собственность обманным путём. Стоимость аренды в этих местах зашкаливает. Так кто такой Грудинин: производственник или барыга? Прошу заметить, что земли он сдаёт также не под производство или сельское хозяйство – торгашам!

Обмани-купи-продай – вот весь его "опыт директора совхоза". К этому стоит еще добавить,что все эти торговые центры приносят прибыль не России,а западно-европейским странам,где находятся холдинги этих ТЦ. Теперь этот персонаж метит в президенты России.


На фото: ТОЛЬКО ОДИН из упомянутых торговых центров.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: выборы 2018, Грудинин, кандидаты
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