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Совфед анонсировал выход России из ВТО после удовлетворения иска ЕС

11:28. 9 января 2018 Просмотров - 559 5 коммент. Опубликовал:

Совфед анонсировал выход России из ВТО после удовлетворения иска ЕС

Российские сенаторы напомнили, что ЕС первым нарушил правила Всемирной Торговой Организации

В Совете Федерации не исключают выхода России из состава Всемирной Торговой Организации, после семи лет членства нашей страны в ВТО. Поводом для этого может стать судебное разбирательство между РФ и ЕС, касающееся ограничения импорта свинины, введенного Москвой в качестве контрмер на европейские санкции

Комментируя возможные последствия удовлетворения иска Европейского союза о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины, первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что в этом случае Кремль готов рассматривать вопрос о выходе страны из Всемирной Торговой Организации.

"Европа первой стала нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России... Санкции вообще не согласуются с правилами ВТО... В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить своё участие в этой организации. Возможно, полностью", - заявил Калашников, слова которого цитирует РИА Новости.
 
Своего коллегу поддержал и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает RT. По его словам, двойные стандарты Евросоюза вполне заслуживают термина "беспредел".
 
"Это беспредел. На финансовых рынках ограничения, наши компании под запретом... Почему такое неравноправие? Где была ВТО, когда вводили санкции против России?... Евросоюз с 2014 года вводит санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм Всемирной торговой организации... Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл России состоять в ВТО и что нам дает участие в этой организации, кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики? Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объеме, вплоть до выхода из ВТО", - заявил он.
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5 коммент.»

  • 401 273
    росич 9 января 2018 в 12:11 Ссылка Пометить
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    “Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл России состоять в ВТО и что нам дает участие в этой организации…”-странно такое читать.А что, до вступления в ВТО такие вопросы никто и никому не задавал? Если не было таких вопросов, то зачем вообще вступали туда?
    Теперь другая сторона дела: “если дело пойдет так”- а если не так? То что,всё останется как было? И ВТО-хорошая и Россию всё устраивает.Мне кажется, как бы дело не пошло, всё равно никто ниоткуда не выйдет.Не для этого тянули Россию в ВТО, чтобы она так легко из этой конторы вышла.
    Эти заявления – чистой воды политика.
    А по-хорошему уже давно надо было оттуда выйти.

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    • 3579 3063
      александр росич 9 января 2018 в 14:03 Ссылка Пометить
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      Медведев с диким остервенением тащил туда страну. Он говорил, что сначала не много потеряем, а потом!!! Но потеряли уже триллион и продолжаем терять. Все что натворил не очень доношенный человек нужно исправлять, а ущерб от этого ужасный.

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  • 395 259
    Sergeev 9 января 2018 в 12:47 Ссылка Пометить
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    Да и изначально там было нечего делать. Наши товары заведомо неконкурентно способные на западе, членство же в ВТО продавили сырьевые олигархи чтобы бесконтрольно вывозить сырье и отмывать деньги. Типа приобщились к западным ценностям.

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  • 2827 2060
    любопытный 9 января 2018 в 15:31 Ссылка Пометить
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    Госты отменили в 2003 или 2004г., это когда Медведев появился на сцене? А приняли, когда Путин был премьером? Пора гнать Медведева и его решения.

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