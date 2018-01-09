Снова в школу, или долой постпраздничную хандру

Обычно зимние каникулы дети ждут больше, чем летние. И на это есть весомая причина – Новый год.

Но вот волшебная ночь позади, все подарки получены, санки и лыжи обкатаны, снежные крепости сооружены. Большие праздничные выходные подходят к концу и впереди снова учебные будни. Как же максимально безболезненно завершить праздничную кутерьму и не растратить накопленные силы в первые же дни? Как легко и бодро начать неделю и вернуться в прежний график?

И вроде бы две недели пролетели так быстро, но этого вполне достаточно, чтобы ребёнок полностью расслабился и отвык от школьного режима. Ложиться за полночь, вставать к полднику, как следствие обед на ужин. К такому распорядку быстро привыкнуть, но достаточно тяжело перестроиться обратно, поэтому, если не подготовить ребёнка к выходу с каникул, то начала четверти становится культурным и физическим шоком. Как результат – недосып, головные боли и отсутствие какого-либо желания учиться.

Начните с психологических аспектов. Создайте настроение. Важно настроить ребёнка на рабочий лад. Но не стоит загружать его выполнением школьных задач и решением примеров. Это он ещё успеет. Настройте его на получение интересных знаний, подготовьте к новым достижениям, общению с друзьями и новым знакомствам. Открыто обсудите с ребёнком его возможные беспокойства, связанные с возвращением в школу. Бывает, что психологическим барьером и причиной стресса могут стать неуверенность в себе, неподтянутая математика или даже безответная любовь. Решение таких вопросов или совет помогут ребёнку побороть страх перед выходом на учёбу.

На время каникул максимально сократите пустое времяпрепровождение. Вместо компьютерных игр снежная битва в парке, вместо просмотра телевизора театры, вместо телефона и планшета – зоопарк и экскурсии. Обязательно обсуждайте и делитесь впечатлениями о совместно проведённом дне. Можно доверить ребёнку фотоаппарат и наречь его семейным фотографом. Старайтесь как можно больше уделять время подвижным, познавательным и полезным занятиям.

Одним из самых легко сбиваемых и тяжело настраиваемых является сон. Конечно в идеале – сохранить ребенку режим сна. В принципе, за полторы недели это не так уж и сложно. Дать слабину можно в новогоднюю ночь, а уж дальше старайтесь укладывать чадо спать не позднее 10-ти вечера и поднимать около 7-ми утра. Так сохраниться «школьный» режим, да и при таком расписании можно гораздо больше всего успеть увидеть, изучить и узнать. Но даже если режим сна всё-таки сбился, возвращайте ребёнка с минимальными нагрузками для его психики и организма. Не обрывайте резко привычный режим каникул, переводя на «строгий», лучше плавно начинайте сокращать время вечерних игр.

Одновременно со сном стоит наладить и режим питания ребенка. Многочисленные сладкие подарки, газировка и походы в фаст-фуды чаще всего становятся неизбежными спутниками каникул. Да и если удаётся сохранить полезную еду, то приёмы пищи становятся нерегулярными, а чаще всего сводятся к кусочничеству. Понятно, что невозможно, да и не нужно запрещать ребёнку сладости, но и делать их главными приёмами пище тоже не стоит. Постарайтесь в принципе не нарушать режим питания ребёнка независимо от праздников, каникул или поездок. Конечно, слабину дать можно, но чем сильнее она будет, тем сложнее будет вернуться к правильному рациону. Может прозвучать странно, но как показывает практика, школьное меню чаще становится разнообразнее и полезнее, чем домашнее. И неудивительно ведь современные школы перешли на аутсорсинг и теперь вопросами питания занимаются крупные пищевые комбинаты. Специалисты следят, чтобы детские блюда были максимально полезными, поэтому отказываются от жарки, отдавая предпочтения паровой обработки, и, конечно, делают меню достаточно разнообразным и вкусным, уделяя внимание пожеланиям ребят. Важно, чтобы принципам правильного питания придерживались и в семье школьников, а домашний рацион ребенка был сбалансирован и приятен на вкус.

Когда морально-физическая подготовка плавно подходит к моменту её применения остаётся закрепить пройденный материал. Уделите особое внимание последнему вечеру каникул. Ведь – это как Новый год, как последний вечер каникул проведёшь, так школьная четверть и пройдёт. Даже если что-то сделать не получилось или остались недоделанными какие-то задания, то старайтесь избежать упрёков: «Все каникулы отдыхал, а про задания забыл!». Это не даст позитивного настроя на дальнейшую учёбу. Лучше помогите собраться к предстоящему трудовому дню. Проконтролируйте, чтобы ребёнок самостоятельно собрал портфель. Совместно с ним обсудите, какую одежду он наденет завтра. Именно это может «заставить» чадо пойти в школу с удовольствием. Как? Например, предложите надеть что-нибудь новое или любимое. В общем, сделайте в крайний вечер всё так, чтобы ребенок подумал: «А неплохо, что завтра в школу!»

И небольшой совет на будущее. В первые дни после каникул не требуйте от ребёнка хороших оценок и сверх результатов. Лучше поинтересуйтесь, что нового он узнал, кого увидел, и что ему запомнилось больше всего. Хвалите ребенка и искренне радуйтесь его успехами!





