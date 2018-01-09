Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 января 2018
- 14:23 Террористические группировки с подачи Запада стараются разрушить Сирию — Михаил Рощин.
- 13:53 В Кремле прокомментировали атаку боевиков на авиабазу Хмеймим.
- 11:43 Йемен. Линия фронта. Январь 2018.
- 10:16 Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР за 8 января.
- 09:16 Идлиб. 09.01.2018.
- 04:30 Бомбардировки Сирии как доказательство: Трамп все-таки не сумасшедший?.
- 00:40 Минобороны рассказало о срыве атаки дронов на российские объекты в Сирии (ФОТО).
Террористические группировки с подачи Запада стараются разрушить Сирию — Михаил Рощин
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В Кремле прокомментировали атаку боевиков на авиабазу Хмеймим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнюю атаку боевиков на авиабазу Хмеймим, подчеркнул, что российский военный контингент, остающийся в Сирии, располагает всем необходимым потенциалом для борьбы с вылазками террористов.
«Тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, да, будут продолжаться.
Принимая решение о выводе наших военных из Сирии, (в Москве) руководствовались, прежде всего, тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций.
При этом все, и в том числе президент, отдавали отчёт, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся», — заявили в Кремле.
Напомним, 8 января в Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.
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Йемен. Линия фронта. Январь 2018
Инфографика про фронта войны в Йемене с указанием частей интервентов с разбивкой по нарпалвениям.
Темно-сириневым отмечены зоны активных боев, где интервенты теснят хуситов после провального мятежа Салеха.
Стоит отметить, что карта не отражает районы под контролем ИГИЛ и Аль-Каиды в глубине территории интервентов, хотя там идет активная диверсионно-террористическая война, которая затрагиывает в том числе и командный состав интервентов – не так давно на границе с Саудовской Аравией была подорвана машина начальника Генштаба войск Хади (генерал был ранен), а в Адене продолжаются убийства военных и спецслужбистов.
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Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР за 8 января
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Идлиб. 09.01.2018
Наступление САА в Идлибе продолжает успешно развиваться.
На Синжаре оно разумеется не остановилось и продвижение к авиабазе Дахур продолжилось. По разным оценкам до нее осталось от 10 до 12 километров по прямой. Полноценного фронта перед сирийцами как такового нет. Противостоят им сейчас разрозненные отряды, которые образуют слабую завесу прикрытия к югу от базы.
Боевики спешно перебрасывают сюда резервы из глубины Идлиба, рассччитывая удержать фронт к югу от авибазы и сохранить дорожную развязку в Дахуре для снабжения войск к юго-востоку от базы. Но пока видимых успехов в восстановлении прорванного фронта они достигнуть не могут.
Одна из проблем, низкий уровень насыщения боевых порядков на этом участке противотанковыми средствами и малое количество собственной бронетехники, ввиду чего на тактическом уровне пехота боевиков с легким оружием фактически вынуждена противостоять механизированным частям поддерживаемым авиацией.
Еще недавно находившийся на острие наступления Синжар постепенно оказывает в тылу наступающих войск.
Скорее всего, боевики попытаются выиграть время, чтобы организовать более упорное сопротивление на южных окраинах Дахура.
Стоит отметить и обострившиеся противоречия в стане боевиков, что привело к возобновлению кровавых междоусобиц в самом Идлибе. Также отмечаются факты брожений в ряде городов контролируемых боевиками.
На фоне коллапса фронта боевиков, Турция ввела в северо-западный Идлиб еще несколько десятков единиц бронетехники (различные БМП и МРАПы).
Синжар.
Колонна боевиков спешит к линии фронта в районе Дахура.
Мотопехота "Ан-Нусры".
На улицах столицы провинции.
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Бомбардировки Сирии как доказательство: Трамп все-таки не сумасшедший?
Спустя год в США не утихают споры вокруг фигуры главы государства. По прошествии времени в этом диспуте времени сместились акценты — уже мало кто вспоминает о так и не доказанных связях президента с Россией.
Вместо этого журналисты и политические оппоненты дружно задаются более глобальным вопросом — не теряет ли разум 45-ый американский лидер?
Впрочем, для критиков Трампа, второй год подряд пытающихся сделать себе имя на «расследованиях» с кричащими заголовками, это не вопрос, а скорее утверждение, которое никто не ставит под сомнение. Умственную неполноценность президента-республиканца всерьез обсуждают на страницах крупнейших периодических изданий, в студиях популярных телепередач и даже на лекциях профессиональных психиатров. Отдельные горячие головы умудряются писать целые тома, которые посвящены исключительно этой самой злободневной проблеме современности.
Обсуждение политической жизни современных Соединенных Штатов следовало бы, конечно, отдать на откуп самим американцам, которые буквально сметают с полок новую книгу публициста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», а президент, в свою очередь, посвящает творению журналиста серию гневных сообщений на странице в Twitter, называя себя «стабильным гением».
Однако в дискуссию решила вмешаться Никки Хейли, занимающая должность постоянного представителя США в ООН. По ее мнению, обвинения в недостаточных интеллектуальных способностях главы американского государства не имеют под собой оснований. К этому выводу дипломат пришла, основываясь на якобы многочисленных достижениях администрации Трампа во внешней политике за первый год работы. К успешным направлениям американской дипломатии Хейли отнесла Северную Корею, руководству которой удалось «дать четкий сигнал», и Иран, который президент вовремя обозначил как источник угрозы.
Разумеется, представитель США в крупнейшей международной организации также не могла не отметить Сирию. Удивительно, но на этот раз арабская республика была упомянута не в контексте победы над ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории России — ред.), которую в последнее время приписывают себе различные официальные лица из стран международной коалиции. «Был ли он слабоумным, когда мы дали сдачи Сирии и сказали «нет химическому оружию?», — вопрошает Хейли, видимо, подразумевая, что ответ очевиден. «Мы должны быть реалистами и осознать тот факт, что каждый человек — независимо от расы, религии и политической партии — кто любит нашу страну, должен поддерживать этого президента», — заключила она.
Таким образом, для широкой общественности прояснились внешнеполитические приоритеты США. Среди них борьба с терроризмом если и присутствует, то явно не значится в числе первых, иначе вряд ли дипломатический работник высокого ранга умолчал бы о ней. Вместо этого подчеркивается роль Белого дома в противостоянии действующему сирийскому правительству.
Указание Хейли на то, что «кровавый режим» якобы перестал применять химическое оружие под давлением Вашингтона, не заслуживает внимания, потому что слова «Асад должен уйти» звучат из уст представителей политического истеблишмента западных стран практически всегда, когда речь заходит о Сирии. В частности, как бомбардировка самолетами международной коалиции находившейся под контролем боевиков ИГИЛ* Ракки, в результате которой погибли и пострадали тысячи мирных жителей, помогла бы предотвратить использование правительственными войсками оружия массового поражения, даже если представить, что подобные намерения были? Непонятно в этой связи, в чем же заключается прорыв США.
Неизвестно, насколько наступивший год будет богат на подобные «успехи» американцев. По-видимому, придется придумывать новые достижения, оправдывающие непредсказуемость действий Дональда Трампа как на международной арене, так и внутри страны. Наиболее вероятно, что послужной список президента придется пополнять не за счет Сирии — разгром террористов на территории арабской республики никто не ставит под сомнение, так же как и стремительность, с которой в стране восстанавливается мирная жизнь.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Минобороны рассказало о срыве атаки дронов на российские объекты в Сирии (ФОТО)
Системой обеспечения безопасности российской авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 г. успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.
С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам.
Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще 3 — к пункту МТО в г. Тартус.
Шесть малоразмерных воздушных целей российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них 3 были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще 3 БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей.
Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.
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Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.
Российская авиабаза «Хмеймим» и пункт МТО ВМФ России в г. Тартус продолжает функционировать в плановом режиме.
В настоящее время российскими военными специалистами проводится детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных ударных БПЛА.
В результате расшифровки данных перехваченных БПЛА определено точное место их запуска.
Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.
Техническая экспертиза захваченных летательных аппаратов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров.
Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах. Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.
В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства.
В настоящее время компетентными российскими специалистами устанавливаются каналы поставки террористам данных технологий и устройств, а также изучается тип и происхождение взрывчатых смесей, использованных для СВУ.
Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране.
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