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Путин дал старт цифровизации госзакупок

19:38. 9 января 2018 Просмотров - 125 Один комментарий Опубликовал:

ан ввп

Российское законодательство в сфере государственных закупок продолжает меняться. Компании с госучастием будут полностью цифровизированы при вовлеченности в данный процесс. Бумага превратилась в атавизм при госзакупках. Президент России Владимир Путин утвердил поправки, которые предусматривают отказ от бумажных носителей. Давно пора…

Если перейти к фактам, то внесены изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за № 44-ФЗ: все открытые закупочные процедуры переведены в электронную форму. Напомню, что раньше так проходил только электронный аукцион. Закон №223-ФЗ также подвергся изменениям. Он регулировал госзакупки таких компаний, как «Ростелеком», Сбербанк и «Почта России».

Россия переходит на универсальные торговые площадки, которые будут работать в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ. Поправки вступят в законную силу этим летом. Единственное исключение будут составлять отношения с зарубежными юридическими лицами.

Интересен и такой момент, как классификация способов закупки. Их деление на конкурентные и неконкурентные. К первым относят конкурсы, аукционы, запросы предложений и запросы котировок, над которыми еще предстоит поработать. Необходимо уточнить требования к закупкам, которые будут осуществляться закрытым способом или же у единственного поставщика.

Чем важен законопроект, подписанный Путиным, спросите вы?

Ну, необходимо сделать процедуру госзакупок еще прозрачней, понятней и легче. Да, именно, что легче. Заказчики нуждаются в том, чтобы площадки работали без перебоев, как часы, иначе их признают виновными, а не операторов площадок. В результате на заказчика пожалуются, влепят ему предписание от ФАС, которое, если не будет исполнено, выльется ему в 500 тысяч рублей штрафа. Грустно, не так ли?

Поэтому так важно нормализовать по максимуму процедуру госзакупок, привести к идеалу работу операторов электронных площадок, и, конечно же, получить возможность контролировать действия каждого участника на любом этапе процедуры госзакупок. Чем проще контроль, чем точнее данные, тем меньше шанса для недоброкачественных заказчиков или исполнителей/поставщиков нарушить закон. Путин просто поставил крест на самой вероятности претворения каких-либо коррупционных схем в жизнь. 

Метки: владимир путин, госзакупки, закон
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Один комментарий»

  • 3640 3108
    александр 9 января 2018 в 20:13 Ссылка Пометить
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    Крестов, указов и законов он уже много нагородил, а чиновники коррупционеры только богатеют после каждого его перла.

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