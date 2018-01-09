«Матушка-Россия, спаси Европу от НАТО и США»: иностранцы восхитились силой российской армии

Иностранцы восхитились мощью российской армии и боевой техники и даже обратились к стране с просьбой освободить Европу от проамериканских политиков и безумия США.

Видеоролик, демонстрирующий высокую подготовку российских военных и возможности боевой техники набрал сотни тысяч просмотров и вызвал восхищение иностранных пользователей видеохостинга YouTube.