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«Матушка-Россия, спаси Европу от НАТО и США»: иностранцы восхитились силой российской армии

12:22. 9 января 2018 Просмотров - 535 Нет комментариев Опубликовал:

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Иностранцы восхитились мощью российской армии и боевой техники и даже обратились к стране с просьбой освободить Европу от проамериканских политиков и безумия США.
 
Видеоролик, демонстрирующий высокую подготовку российских военных и возможности боевой техники набрал сотни тысяч просмотров и вызвал восхищение иностранных пользователей видеохостинга YouTube.
Видеоматериал включает в себя кадры десантирования военнослужащих ВДВ, возможности российских танков и мастерство экипажа бронемашины, кадры действий и стрельбы военных на поле боя под имитацией взрывов, запуск ракет из различных установок, пилотирование лучших самолетов ВКС РФ, действия военных на поле боя в разное время года, имитация танкового сражения и многое другое.
 
Стоит отметить, что видео получилось весьма эффектным, чем и вызвало восторг иностранных пользователей. Многие из них помимо восхищения выразили надежду на то, что Россия сможет спасти Европу от США.
 
Так, пользователь из Словакии в своем комментарии даже использовал несколько русских слов и выражений, назвав россиян братьями и выступив с критикой в адрес НАТО, Евросоюза и США.
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Антонио из Италии написал: «Россия, спаси нас. Италия любит Россию, спаси Европу».
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«Россия, спаси нас!»
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Я люблю Россию, она одна из последних защитников свободы в противостоянии с диктатурой, со временем нам понадобится ваша помощь».
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«Пламенный привет» передал пользователь из Швейцарии.
«Матушка-Россия, пожалуйста, спаси нас. Мы в Европе приветствуем Мистера Путина! Великая страна, великий президент, великая военная сила, великие люди и культура!»
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Пользователь Gymno попросил Россию освободить Европу от политиков, которых не любит европейский народ.
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Так, комментарии под видеозаписью продемонстрировали усталость европейского общества от диктата НАТО и США, простые люди из разных уголков ЕС просят освободить и спасти их, не веря антироссийской пропаганде и мифе о «российской агрессии». Санкционное и политическое противостояние отражается на рядовых гражданах, которые несут убытки, теряют работу, терпят давление СМИ и проблемы миграционного кризиса.
Оглядываясь на сильную Россию, в которой процветают традиционные ценности и многонациональность, которая дарит богатую культуру и взаимопонимание в обществе, европейцы хотят быть к этому причастными, о чем говорят подобные комментарии.

 

 

 

 

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