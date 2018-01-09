Константин Сёмин: Балет «Нуреев» — истинное лицо победившего класса
В Большом театре состоялась премьера балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова. На показах уже побывали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр транспорта Максим Соколов, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, член Олимпийского комитета России Шамиль Тарпищев и многие другие чиновники и олигархи. Истоки этого культурного единения лучших людей России анализирует публицист, телеведущий, лидер проекта «Последний звонок» Константин Сёмин.
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Здесь фото с балета https://annatubten.livejournal.com/546169.html
Слов нет- позорище.
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Вот интересно это на самом деле отстой этого класса, или ход конем?
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Просто уж больно демонстративно столько влиятельных людей пошлт на эту премьеру
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Судя по фотографиям, этот балет просто бальзам на израненные и исстрадавшиеся души всех рулевых нашего государства.Тут вообще трудно как-то прокомментировать всё это.
Остаётся только поддержать всё сказанное К.Сёминым в его интервью.Умница и настоящий патриот.Согласен абсолютно со всем, о чём он говорит в интервью.Примерно об этом же говорится в книге К. Сёмина “Агитпроп.Идеология победы”
Маски сбрасываются окончательно и бесповоротно.
Теперь чётко видно кто и куда ведёт страну под непрерывную болтологию о патриотизме.
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Стыдно за Пескова стыдно за всех людей которые пошли на этот спектакль -теперь глядя на них в ТВ хочется быстрее помыть руки