Константин Сёмин: Балет «Нуреев» — истинное лицо победившего класса

В Большом театре состоялась премьера балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова. На показах уже побывали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр транспорта Максим Соколов, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, член Олимпийского комитета России Шамиль Тарпищев и многие другие чиновники и олигархи. Истоки этого культурного единения лучших людей России анализирует публицист, телеведущий, лидер проекта «Последний звонок» Константин Сёмин.