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Константин Сёмин: Балет «Нуреев» — истинное лицо победившего класса

12:02. 9 января 2018 Просмотров - 504 5 коммент. Опубликовал:

В Большом театре состоялась премьера балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова. На показах уже побывали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр транспорта Максим Соколов, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, член Олимпийского комитета России Шамиль Тарпищев и многие другие чиновники и олигархи. Истоки этого культурного единения лучших людей России анализирует публицист, телеведущий, лидер проекта «Последний звонок» Константин Сёмин.

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5 коммент.»

  • 4956 3768
    Яра 9 января 2018 в 14:10 Ссылка Пометить
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    Здесь фото с балета https://annatubten.livejournal.com/546169.html
    Слов нет- позорище.

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  • 2826 2059
    любопытный 9 января 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
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    Вот интересно это на самом деле отстой этого класса, или ход конем?

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  • 2826 2059
    любопытный 9 января 2018 в 14:31 Ссылка Пометить
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    Просто уж больно демонстративно столько влиятельных людей пошлт на эту премьеру

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  • 415 287
    росич 9 января 2018 в 15:01 Ссылка Пометить
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    Судя по фотографиям, этот балет просто бальзам на израненные и исстрадавшиеся души всех рулевых нашего государства.Тут вообще трудно как-то прокомментировать всё это.
    Остаётся только поддержать всё сказанное К.Сёминым в его интервью.Умница и настоящий патриот.Согласен абсолютно со всем, о чём он говорит в интервью.Примерно об этом же говорится в книге К. Сёмина “Агитпроп.Идеология победы”
    Маски сбрасываются окончательно и бесповоротно.
    Теперь чётко видно кто и куда ведёт страну под непрерывную болтологию о патриотизме.

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  • 107 76
    Светлана Ивановна 9 января 2018 в 15:04 Ссылка Пометить
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    Стыдно за Пескова стыдно за всех людей которые пошли на этот спектакль -теперь глядя на них в ТВ хочется быстрее помыть руки

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