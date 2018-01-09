Какие лекции будут читать японцам при «осмотре Курил с моря»?

Источник: regnum.ru

«Совместная хозяйственная деятельность» выливается в «ностальгический туризм»

Когда только начинались переговоры об участии Японии в так называемой совместной хозяйственной деятельности на Курилах, японские власти не скрывали намерения использовать такую «деятельность» не столько для взаимовыгодного экономического сотрудничества, сколько для «продвижения к заключению мирного договора на основе возвращения Японии северных территорий». При этом предлагались такие формы взаимодействия, которые не ущемляли бы официальную позицию Токио о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи японскому государству. Не скрывается и то, что ради организации «совместной деятельности» правительство России должно, по сути, согласиться с провозглашением в 2009 году японским парламентом южных Курил суверенной территорией Японии. Или в качестве промежуточной меры в нарушение Конституции РФ и российского законодательства установить на островах для японцев некую «особую юрисдикцию», то есть согласиться на введение для них режима экстерриториальности, какой существует, например, для американских военнослужащих в Японии.

Первое, что пришло на ум японцам, было организовать дистанционное медицинское консультирование курильских врачей, что весьма сомнительно и опасно, и организовать морской туризм вокруг островов, на которые Токио претендует. Комментируя в марте прошлого года эти японские инициативы, ИА REGNUM отмечало:

«Предлагаемая организация японского морского туризма к Курильским островам без высадки на них направлена на то, чтобы избежать оформления российских виз или каких-либо других въездных документов. В принципе это, конечно, возможно, если японские власти не замышляют так называемый ностальгический туризм, призванный активизировать затухающее среди японцев, особенно молодежи, «движение за возвращение северных территорий».

И, что называется, «как в воду глядели».

По сообщению ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури», правительство Японии планирует пробудить у японских школьников интерес к территориальному спору с Россией вокруг южных Курильских островов. Школьников собираются направлять в туры в северные японские города, которые находятся ближе всего к Курилам, например, в город Немуро и поселок Бэцукай.

Учащиеся смогут пообщаться с местными жителями, а также посмотреть на Курилы с моря. Туры собираются организовывать летом и осенью, оплачиваться они будут из бюджета страны. «При помощи этой программы японские власти рассчитывают вызвать у школьников интерес к территориальному спору с Россией», — отмечает японская газета.

Заметим, что под призывы на встречах на высшем уровне улучшать и расширять связи с северным соседом — Россией, японское правительство и местные власти ведут активную деятельность с целью пропаганды среди школьников «незаконности оккупации русскими исконно японских территорий». Регулярно проводятся конкурсы школьных сочинений на тему «возврата северных территорий», в выгодном для японских властей свете трактуются в учебниках содержание Потсдамской декларации, Сан-Францисской мирной конференции, Советско-японской совместной декларации 1956 года, на основе которых решался вопрос о принадлежности Курильских островов и Южного Сахалина. На японских географических картах южные Курилы, а нередко и Южный Сахалин и все Курилы до Камчатки изображаются как японские.

И это не удивительно. Ведь нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ весьма откровенен, когда заявляет соотечественникам, что стремится к заключению мирного договора с Россией именно с целью добиться в этом договоре «возвращения всех северных территорий». И из этого надо исходить, когда мы слышим заклинания о том, что-де отсутствие мирного договора является «ненормальным». В действительности ненормально то, что японское правительство упорно не желает признавать законные итоги Второй мировой войны, одним из зачинщиков которой являлась милитаристская Япония. Вот об этом следовало бы в первую очередь напоминать японским школьникам, а не искусственно возбуждать у них ностальгические и реваншистские настроения. Тогда им было бы понятнее, кто ответственен за те или иные территориальные потери, понесенные, в том числе, и как наказание за унесшую десятки миллионов человеческих жизней кровавую бойню.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru