Ищенко: реформа политической системы России даст Москве главенствующую роль в мире
11:06. 9 января 2018 Просмотров - 402 3 коммент. Опубликовал: jackomb
Известный украинский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал предстоящую политическую реформу в России и заявил, что скоро Москва подвинет Вашингтон. Подробности сообщил портал Actualcomment.ru.
Отметим, ранее многие политологи говорили, что одной из главных задач президента России Владимира Путина на новый срок может стать проведение политической реформы в стране, чтобы вывести государство на новый уровень.
Ростислав Ищенко поддержал эту инициативу и рассказал, что подобная реформа может быть завершена в ближайшие шесть лет – а это очень маленький срок для существенных государственных преобразований. По мнению политолога, динамика современных процессов показывает, что Запад в ближайшие 5-10 лет проиграет борьбу за политическое доминирование в мире. В итоге Россия окажется перед сложной дилеммой: занять место США и возглавить систему несправедливого перераспределения мировых богатств или построить сбалансированную систему по аналогии с той, что создается сейчас внутри РФ.
Путь становления новым гегемоном не подходит России, считает Ростислав Ищенко. Дело в том, что в таком случае Москва растеряет всех своих союзников и, выйдя из одной схватки, сразу вступит в другую. Только оппонентами РФ станут более сильные и устойчивые противники. Кроме того, проведение политики глобализации потребует принятия соответствующей идеологии. А это значит, что России придется отказаться от своего внутреннего баланса. В итоге ситуация приведет к тому, что Москва примет на себя все те проблемы, которые способствовали разрушению Запада последние 20 лет. Поэтому занятие места гегемона поспособствует образованию кризиса в России, который может стать последним для российской государственности.
Второй путь трансляции российской политической системы на глобальный уровень – тоже не простой. Такой подход требует законченности самой системы внутри России, так как нельзя миру предлагать полуфабрикат. Поэтому проведение реформы в ближайшие 5-6 лет – главная задача Кремля для реализации внутриполитических и внешнеполитических амбиций.
Политолог считает, что если будет выбран второй путь, то это может не понравится многим западным конкурентам, которые только и мечтают грабить Россию или жить за ее счет. Поэтому Завершённая политическая система, только что выигравшая глобальное противостояние у сильнейшего в истории противника будет самым существенным аргументом и для внутренней и для внешней оппозиции.
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Этож о какой новой политической системе пишет Ищенко,хорошо всегда пишет.Москва -Третий Рим(малофеев,Кирил ,Медведев дворковичами ,до недавнего времени гебисты иванов,якунин,).Но Рим -самая несправедливая система была-это опрокидывание в варварство с религией во главе,фашизм в итоге.Как произойдет трансформация украденного в 1991г,они же деткам все передают-Собчак их представитель от Семьи,они что ли за справедливость ,они сейчас уже русских бы—ом и не иначе кличат,своих сыновей везде расставили уже.С помощью Грудинина(имя нарицательное ,но все же еврейское, средний капитал)расширяют свою базу элитную типа,которые построят по одному дворцу показательному ,но при этом повыгоняют из собственного жилья,главное лишить человека жилья,налички ,законы уже готовы ,ждут часа и народа нет ,есть действительное бы….о.Все напряглись и требуют от него определится ,но Неопределенность его конек.
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Глупости все это. Мы слышали про майские указы. Кто будет осуществлять эту реформу? Одна и та же сильно затертая, бездарная, и вредная России колода карт. Других исполнителей у него нет. Даже если и были бы он ни кого не поменял бы. Начни он менять олигархи быстро выкинут его из Кремля. Они его поставили и они его держат его дорогие друзья.
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Ну во первых- данный политолог не обладает тайными знаниями бытия, если Россия перейдёт под Светлые силы( второе пришествие Бога), то произойдут улучшения в лучшую сторону. А так все проекты, окрашенные в яркий свет, ведут страну к гибели. Во вторых нужно знать основные пр нципы управления, а это определённая микро экономическая модель,при которой возникает интерес трудового коллектива к производственной деятельностьи. Практика показала: за пять лет производственные показатели выросли почти в два раза. Ни один из кандидатов в президенты не владеют данной моделью, меняй ” шило на мыло” ситуация останется удручающей. Они без данной модели не заставят народ работать, а значит технологического прорыва встране не будет. В отношении последовательностей Рима: В эзотерике первый Рим, это означает падение Европы под Тёмные силы, далее пала Азия- второй Рим. Москва это место силы тёмных сил, борьба за захват доминирующей территории Светлых сил. Это не радость, Москва- третий Рим, это горе для россиян и везде это семихолмие 7- цифра Тёмных сил,не зря жрецы тёмных сил подвели Москву под регион 77. У данной системы рая нет.