Ищенко: реформа политической системы России даст Москве главенствующую роль в мире

Известный украинский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал предстоящую политическую реформу в России и заявил, что скоро Москва подвинет Вашингтон. Подробности сообщил портал Actualcomment.ru.

Отметим, ранее многие политологи говорили, что одной из главных задач президента России Владимира Путина на новый срок может стать проведение политической реформы в стране, чтобы вывести государство на новый уровень.

Ростислав Ищенко поддержал эту инициативу и рассказал, что подобная реформа может быть завершена в ближайшие шесть лет – а это очень маленький срок для существенных государственных преобразований. По мнению политолога, динамика современных процессов показывает, что Запад в ближайшие 5-10 лет проиграет борьбу за политическое доминирование в мире. В итоге Россия окажется перед сложной дилеммой: занять место США и возглавить систему несправедливого перераспределения мировых богатств или построить сбалансированную систему по аналогии с той, что создается сейчас внутри РФ.

Путь становления новым гегемоном не подходит России, считает Ростислав Ищенко. Дело в том, что в таком случае Москва растеряет всех своих союзников и, выйдя из одной схватки, сразу вступит в другую. Только оппонентами РФ станут более сильные и устойчивые противники. Кроме того, проведение политики глобализации потребует принятия соответствующей идеологии. А это значит, что России придется отказаться от своего внутреннего баланса. В итоге ситуация приведет к тому, что Москва примет на себя все те проблемы, которые способствовали разрушению Запада последние 20 лет. Поэтому занятие места гегемона поспособствует образованию кризиса в России, который может стать последним для российской государственности.

Второй путь трансляции российской политической системы на глобальный уровень – тоже не простой. Такой подход требует законченности самой системы внутри России, так как нельзя миру предлагать полуфабрикат. Поэтому проведение реформы в ближайшие 5-6 лет – главная задача Кремля для реализации внутриполитических и внешнеполитических амбиций.

Политолог считает, что если будет выбран второй путь, то это может не понравится многим западным конкурентам, которые только и мечтают грабить Россию или жить за ее счет. Поэтому Завершённая политическая система, только что выигравшая глобальное противостояние у сильнейшего в истории противника будет самым существенным аргументом и для внутренней и для внешней оппозиции.