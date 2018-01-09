Главная » Политика, Экономика

ГРУДИНИН: Я НЕ ОЛИГАРХ!

00:03. 9 января 2018 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Квачков поддержал Грудинина. Команда Грудинина. Владимир Боглаев о развернувшейся кампании интернет-травли Грудинина. Неторопливое запрягание Грудининым. Грудинин: Я не олигарх

 
 
 

Сегодня набирает обороты крайне ошибочная, если не сказать жёстче позиция ПО БОЙКОТУ ВЫБОРОВ. Выборы состоятся при любой явке, а бойкот тех, кто принципиально против действующего президента, только обеспечит ему надёжную победу, ВЕДЬ СВОИХ ЛИЗОБЛЮДОВ ОНИ ПРИГОНЯТ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ЛЮБОМУ. Меньше явка - больше процентов  за нынешнего президента, больше явка - меньше процентов. ГЛАВНОЕ НЕ РАЗМАЗАТЬ СВОИ ГОЛОСА СРЕДИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ КАНДИДАТОВ НЕ ИМЕЮЩИХ ШАНСА НА ПОБЕДУ, А СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ ВОКРУГ ОДНОЙ КАНДИДАТУРЫ СПОСОБНОЙ ПОБЕДИТЬ. Выигрывает не кандидат, а народ который этот кандидат представляет.﻿

И не слушайте троллей, утверждающих , что мол на выборах всё предопределено. Ничего не предопределено. Этим они пытаются добиться меньшей явки на выборы и соответственно больший процент своему кумиру.

Осознайте и возьмите ответственность за себя и  страну в свои руки.

 

Читайте "Закон о выборах" и принимайте решение своей головой.
 
 

 

 

 

С уважением, ПДС НПСР

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Деградация коммунистов: Грудинин на выборы-2018
... приобретение/достояние партии в виде олигарха Павла Грудинина, к партии никак не... Грудинину душа. Слабо верится мне в коммунистический рай во главе с олигархом.... Фото: Павел Грудинин выборы-2018. И тем...
Политтехнологии. Оригинальный текст интервью Павла Грудинина. Лживая статья Александра Куринова. "Ограниченный взгляд на реальность : танки или коляски."
...«Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Характерно, что уже после... и отдали одному олигарху, а этот олигарх — обычный человек,...— что должно быть немного олигархов, а всё остальное население ...говорил, что мы всех олигархов уберем от власти. Действительно...
Коммунисты уже не те: КПРФ выбрала своим кандидатом в президенты олигарха
...факту – хозяином) является Грудинин. Более того, первоначальный капитал... на своих полях Грудинин реализовывал турецкую клубнику....глава государства. Будь Грудинин трудолюбивым директором обычного совхоза... «светлому будущему» ведет олигарх Порошенко. И я уверен...
Почему Путину необходим Грудинин
... «властной вертикали» и околовластной олигархии. При этом в ходе предвыборной... как изменилась ситуация с появлением Грудинина. Грудинин, что принципиально важно, не ...» сделать это, ссылаясь на результат Грудинина – для «достижения социальной стабильности»....
Патриоты будут бороться за победу Грудинина против власти олигархов
...выдвижении кандидатом в президенты Павла Грудинина, директора ЗАО «Совхоз имени...Чубайсы, Набиуллины, Дворковичи, Шуваловы. У Грудинина — Кудрявый, Симчера, специалист по статистике... второе место. Путин предлагает Грудинину возглавить правительство РФ. Вы ...
БИЗНЕС КОЛХОЗНИКА ГРУДИНИНА... ВОТ ТАКАЯ КЛУБНИЧКА ВЫРОСЛА
...или ещё кого (восторгающимися Грудининым движет зависть (совхозному благополучию...не какой то там олигарх-извращенец. Народ, не ...кастрюли. Это социальная ответственность Грудинина, в основном, им... телевизору выступает от либералов. Грудинин, такой же "сильный"...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>