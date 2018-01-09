ГРУДИНИН: Я НЕ ОЛИГАРХ!

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Сегодня набирает обороты крайне ошибочная, если не сказать жёстче позиция ПО БОЙКОТУ ВЫБОРОВ. Выборы состоятся при любой явке, а бойкот тех, кто принципиально против действующего президента, только обеспечит ему надёжную победу, ВЕДЬ СВОИХ ЛИЗОБЛЮДОВ ОНИ ПРИГОНЯТ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ЛЮБОМУ. Меньше явка - больше процентов за нынешнего президента, больше явка - меньше процентов. ГЛАВНОЕ НЕ РАЗМАЗАТЬ СВОИ ГОЛОСА СРЕДИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ КАНДИДАТОВ НЕ ИМЕЮЩИХ ШАНСА НА ПОБЕДУ, А СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ ВОКРУГ ОДНОЙ КАНДИДАТУРЫ СПОСОБНОЙ ПОБЕДИТЬ. Выигрывает не кандидат, а народ который этот кандидат представляет.﻿

И не слушайте троллей, утверждающих , что мол на выборах всё предопределено. Ничего не предопределено. Этим они пытаются добиться меньшей явки на выборы и соответственно больший процент своему кумиру.

Осознайте и возьмите ответственность за себя и страну в свои руки. Читайте "Закон о выборах" и принимайте решение своей головой.