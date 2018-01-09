Федеральный бюджет трещит по швам при сверхдоходах от продажи углеводородов

Удивительно, но сверхдоходы от продажи углеводородов и экономия по федеральным расходам не привели нашу страну к покрытию дефицита бюджета. Почему так, ведь заложенные в бюджет 2017 года 40$ за баррель, на выходе года превратились в 67$, рост составил 68%.

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова поспешила объявить о снижении дефицита федерального бюджета до уровня 1,8 - 1,9% ВВП.

«Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов", - поясняет глава Счётной палаты.

У главы Минфина другая оценка. В конце 2017 года, Антон Силуанов предположил, что дефицит федбюджета составит 1,6% ВВП.

Да его ведь совсем недолжно быть! Но дело в том, что сверхдоходы от продажи углеводородов наполняют не федеральный бюджет, а специально созданные для этого государственные фонды. Поэтому сверхдоходы не попадают в доходную часть и не приводят к снижению дефицита. Решения по трансферу денежных средств из фондов в федеральный бюджет принимает опять же Министерство финансов, но ведомство Антона Силуанов предпочитает покупать валюту.

Честно говоря, к чему такая игра и манипулирование цифрами нужны, не до конца понятно, ведь можно заложить в бюджет нефть по 10$ за баррель, а деньги, получаемые от цены 67$ считать сверхдоходами.

Я предполагаю следующее, в случае признания доходов по 60-67$ за баррель, сверхдоходы невозможно будет сложить в кубышку – фонд и купить на них валюту, деньги придётся направить в доходную часть федерального бюджета.

При росте доходной части, расходная часть также повысится, например, нужно будет индексировать пенсии работающим пенсионерам и инвалидам. Министерство финансов, да и всё Правительство потеряет рупор «Денег нет, но вы держитесь…» Деньги то на самом деле есть, но делиться с гражданами, у которых четвёртый год подряд падает реально-располагаемые доходы, никто не хочет.

Почему граждан считают людьми второго сорта? Есть элита и есть было что ли? Зачем все эти манипуляции с цифрами, здесь читаем, здесь рыбу заворачиваем. Мы – граждане, трудовой ресурс для этих господ, подчас ничем не отличаемся от мигрантов, только нас ещё и кормить нужно.

Цель работы нормальной элиты заключается в развитии граждан, модернизацией образования и науки, создание условий для становления промышленности. Однако наша элита работает иначе: Центробанк вкладывается в госдолг США, Минфин складывает сверхдоходы в кубышку. Деньги не идут на развитие людей и бизнеса. Именно это основной фактор кризиса в России – «разруха не в клозетах, а в головах…»