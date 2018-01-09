Этот капитализм кончился? Несите другой!

"антиглобалистский" доклад Римского клуба

В самом конце 2017 года издательство «Шпрингер» выпустило в свет новый доклад Римского клуба «Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet».

Это всего лишь второй в истории доклад собственно Римского клуба из сорока трёх — остальные были оформлены как доклады различных экспертных групп Римскому клубу. Его авторы — действующие руководители Римского клуба, его сопредседатели Эрнст фон Вайцзеккер (Германия) и Андерс Вийкман (Швеция). Первый из них — внук бригадефюрера СС Эрнста фон Вайцзеккера и племянник экс-президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера; второй — бывший помощник генерального секретаря ООН, функционер ряда международных организаций, специализирующийся на проблемах демографии, экологии, изменения климата и гуманитарной помощи. Так что неформальный статус данного документа чрезвычайно высок, что вместе с его почти революционным содержанием произвело эффект «разорвавшейся бомбы».

Созданный в 1968 году по инициативе итальянского мультимиллионера Аурелио Печчеи Римский клуб сразу же приобрёл всемирную известность, опубликовав через четыре года после своего учреждения знаменитый «неомальтузианский» доклад «Пределы роста» Денниса Медоуза и тем самым задав повестку «глобального мира» фактически на полстолетия вперёд. Сегодня, если судить по тексту «Come on!», данная повестка перестала быть актуальной и подлежит замене на принципиально иные цели и ценности.

Собственно, изложенные Вайцзеккером и Вийкманом на 220 страницах книжного текста концепции, носящие выраженный антиглобалистский характер и де-факто требующие смены всего способа производства/потребления современного человечества, можно без особой натяжки отнести к идеологии «левого фашизма», достаточно популярной в 20—30-е годы ХХ столетия, но политически уничтоженной в ходе Второй мировой войны, вернее, подготовки к ней (Латеранские соглашения 11 февраля 1929 года в Италии и «ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года в Германии).

Теперь же эта идеология вынута из музейных запасников и должна обеспечить социальную справедливость с технологическим прогрессом при сохранении частной собственности на средства производства. Пока трудно сказать, в какой мере подобная смена может быть вызвана всё более мощным сопротивлением «глобализму по-американски» и близящимся крахом «империи доллара», а в какой — реальными «прорывами» человеческого знания в сферах информатики (что уже очевидно) и энергетики (что пока ещё не очевидно, но объективно необходимо для реальной смены «глобалистской» парадигмы на «левофашистскую»).

В данной связи весьма интересны симптомы «левого поворота», которые сегодня наблюдаются — как не связанные между собой явления — по всему миру: от XIX съезда КПК до отказа президента США Дональда Трампа от многосторонних соглашений по торговле и климату, от провала попыток «правого путча» в Венесуэле против Николаса Мадуро до внезапного выдвижения кандидатом от КПРФ на президентские выборы 2018 года Павла Грудинина и рождественского послания патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, пафосом которого было «равенство людей»…

Всё это явно указывает на то, что «левый поворот» так или иначе в ближайшее время коснётся и нашей страны.