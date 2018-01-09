Экономические итоги-2017

Источник: tsargrad.tv

Учёный-экономист, доктор экономических наук, руководитель Русского экономического клуба имени Шарапова Валентин Катасонов в этой статье даёт краткий обзор итогов уходящего года в области экономики и финансов

В масштабах мира наиболее значимыми событиями в области экономики и финансов можно назвать следующие:

резкое обострение экономических отношений между США и Китаем (хотя это не единичное событие, а серия заявлений и действий со стороны обеих стран);

серия событий в мире криптовалют, которая привела к тому, что за год совокупная капитализация ведущих частных цифровых валют выросла в несколько раз и достигла 500 миллиардов долларов. Хотя этот показатель сопоставим с рыночной капитализацией лишь одной из ведущих компаний США, видно, что криптовалюты в 2017 году стали новым значимым фактором, определяющим тенденции развития мировых финансов;

принятие конгрессом США и подписание президентом Дональдом Трампом закона о налоговой реформе, предусматривающей резкое снижение налогового бремени для американских компаний;

почти непрерывный «бычий» тренд на фондовом рынке США;

с начала года индекс S&P 500 вырос более чем на 17%, промышленный индекс Dow Jones увеличился почти на 23%, высокотехнологичный Nasdaq Composite — на 28%; между прочим, рост индексов фиксируется восьмой год подряд, но 2017 год оказался на удивление «динамичным», все три упомянутые индекса в 2017 году достигли своих исторических максимумов;

заключение в конце ноября странами ОПЕК и рядом других нефтедобывающих стран (в том числе Россией) соглашения о контроле над объёмами добычи и стабилизации цен на «чёрное золото»;

запуск на китайских биржах торговли нефтяными и золотыми фьючерсами на юани, что некоторые эксперты назвали рождением нефтяного юаня и золотого юаня;

проведение в Саудовской Аравии операции по борьбе с коррупцией (задержание в начале ноября 11 членов королевской семьи и десятков министров и чиновников), что привело к единовременному поступлению в казну государства дополнительных десятков миллиардов долларов;

замораживание в самом конце года американским банком Bank of New York Mellon 22 миллиардов долларов, принадлежащих Национальному фонду Казахстана (НФК).

Не хочу продолжать список событий, дабы не утомлять читателя. Ещё раз подчеркну, что некоторые из них были «точечными» (мгновенными). Например, замораживание счетов НФК произошло 22 декабря. Другие были «растянутыми» во времени. А также рост индексов на фондовых биржах США.

Можно ещё назвать события, которых ждали в этом году, но которые не произошли. Пожалуй, главное из таких ожидавшихся, но не состоявшихся событий, — вторая волна мирового финансового кризиса.

Что касается России, то некоторые события можно отнести к разряду «внешних», другие — к разряду «внутренних» (деление, конечно, достаточно условное).

Среди «внешних» на первое место я бы поставил принятие 2 августа 2017 года американским конгрессом закона об экономических санкциях против России, а также Ирана и КНДР.

В этом законе особенно чувствительным для России может стать тот его раздел, в котором указывается, что Госдеп, Минфин и спецслужбы США должны подготовить доклад о ближайшем окружении президента России. Доклад в части, касающейся активов отдельных лиц, их счетов, операций и связей финансового характера. Доклад может стать основанием для принятия «точечных» санкций в отношении конкретных лиц из окружения Владимира Путина. Нет никакого секрета, что это положение закона очень «напрягло» наших олигархов и чиновников-клептоманов.

«Внутренние» события в значительной мере оказываются реакцией на события «внешние». Реакцией на упомянутую выше угрозу «точечных» санкций Запада в отношении наших олигархов и чиновников-клептоманов стали «инициативы» последней декады последнего месяца года по стимулированию возвращения «блудных» капиталов в Россию.

Это и проект эмиссии Минфином специальных валютных облигаций, которые могли бы стать альтернативой оффшорным активам. И так называемое продление амнистии для «беглых сынов» (на самом деле это может быть не «продление» амнистии, ибо последняя была завершена в середине прошлого года; речь может идти о новой амнистии).

Все подобные идеи — из разряда обычной «рефлексии» наших властей, напоминающей реакции собаки в опытах академика Ивана Павлова. Напомню, что он создал в начале ХХ века учение об условных и безусловных рефлексах применительно к животным. Сегодня данная теория вполне удовлетворительно описывает действия наших чиновников-клептоманов, олигархов и других субъектов, коих можно отнести к новому, выведенному в условиях либерализма виду homo economicus.

Озвучиваемые «инициативы» страдают отсутствием логики, а главное, идут вразрез с Конституцией РФ и многими российскими законами. Такая «рефлексия» властей расшатывает нашу страну, разрушает остатки законности, грозит полной аннигиляцией российской государственности.

А как иначе, если только что озвученное предложение по амнистии содержит предложение по покупке беглыми сынами «индульгенций», освобождающих их не только от налоговых прегрешений (уклонение от уплаты налогов в российскую казну), но и всех других «грехов», в том числе связанных с нарушением Уголовного кодекса.

Между прочим, более половины всех активов российского происхождения, оказавшихся за пределами страны, по экспертным оценкам, — капиталы, которые были награблены в результате бандитской приватизации 1990-х годов. Власти фактически предлагают выдать бессрочную «индульгенцию» «приватизаторам» лихих 90-х. Народ с этим смириться не сможет.

Ситуация лишний раз выявила очевидный факт: власть у нас обслуживает исключительно интересы воров и бандитов (от того, что некоторые из них стали депутатами Думы или сенаторами, министрами и чиновниками, ничего принципиально не меняется).

Другими событиями, которые потрясали не только нашу экономику, но и всё общество, всю государственную систему страны, были события в банковском секторе.

Речь идёт об отзыве лицензии у банка «Югра» и последующей ликвидации данной кредитной организации. Также о решении Банка России провести санацию банка «Открытие» по смете, которая уже сегодня перевалила за один триллион рублей. Затем последовали решения о санации банка БИН, в декабре такое же решение было озвучено по кредитной организации «Промсвязьбанк». Я много раз комментировал эти события.

Хочу отметить следующее:

указанные события продемонстрировали «непрозрачность» процедур принятия Банком России решений о ликвидации банков или их санациях; они также высветили, что Банк России грубым образом нарушает положения Конституции РФ и ряда российских законов; отзыв лицензий и санации не приводят и не могут привести к оздоровлению банковской системы страны, поскольку в начале 1990-х, когда она создавалась, в неё были заложены «системные дефекты».

Наконец, последнее по списку (но не по значению): события в российском банковском мире показали, «кто доме хозяин».

Правительство, Государственная дума наблюдали и продолжают наблюдать за тем беспределом, который творит Центробанк. Прокуратура попыталась было оспорить решения Центробанка по Югре, однако эти попытки быстро прекратилась, сегодня она так же, как и другие ветви власти притихла, как мышь под веником. Вот и наш «справедливый» арбитражный суд рассмотрел исковое заявление «Югры» к Центробанку и отклонил его.

Череда событий в банковском мире России во второй половине текущего года многих наводит на мысль, которая выходит далеко за пределы экономики и финансов: реальная власть в стране принадлежит Центробанку.

Он де-факто — первая и единственная власть в стране. Мы удивляемся и возмущаемся по этому поводу. Но уж коль мы строим капитализм, иного быть не может. Модель капитализма по-другому быть устроена не может. Любая буржуазная революция, выводящая страну на путь построения «светлого капиталистического будущего», заканчивается учреждением Центрального банка — первой и единственной власти в стране. Вроде бы азбучная истина, а когда людям говоришь, то почему-то удивляются или даже пугаются.

А законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в России — лишь декорации, призванные отвлекать внимание общественности от главного и единственного управляющего страной.

Но Центробанк России — именно управляющий. Он не является властью последней инстанции, у него как у управляющего есть свои хозяева. Таковыми являются главные акционеры Федеральной резервной системы США. Они — истинные хозяева Центробанка России, истинные хозяева денег в мире.

А чего больше всего боятся «хозяева денег»? Того, что люди узнают, на чём зиждется их власть и как она устроена. Думаю, что в 2017 году наши сограждане поняли многое из того, что «хозяева денег» пытались от нас скрывать на протяжении четверти века существования России.

Если говорить о событиях, которых в нашей стране ждали, но которые не произошли, то на первое место я бы поставил несостоявшийся обвал рубля. Почему он не состоялся? По некоторым сведениям, властные структуры страны нажимают на все педали, чтобы предотвратить такой обвал до президентских выборов 18 марта 2018 года.

Источник: nstarikov.ru